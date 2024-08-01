تجديد شراكة بين صندوق الأمان لمستقبل الأيتام ومجموعة CFI الأردن لدعم ستة شباب وشابات لغاية تخرجهم
تجديد شراكة بين صندوق الأمان لمستقبل الأيتام ومجموعة CFI الأردن لدعم ستة شباب وشابات لغاية تخرجهمAMMAN, JORDAN, August 1, 2024 /EINPresswire.com/ -- تموز 2024 - أعلن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام عن توسيع شراكته مع سي أف أي - الأردن (CFI) ولمدة سنة، بهدف دعم تعليم ستة من الشباب والشابات الأيتام من المنتفعين من الصندوق، ممن يدرسون تخصصات متنوعة مثل المحاسبة والتسويق الرقمي والأمن السيبراني وغيرها من التخصصات في عدة جامعات حكومية وخاصة في مختلف محافظات في المملكة.
وتشمل الاتفاقية تغطية كامل التكاليف المتعلقة بطالبين من الطلاب خريجي دور الرعاية لتغطية تعليمهم الجامعي والدعم المعيشي، من مصروف شهري، وسكن، وتأمين صحي، وبرامج التطوير الذاتي والإرشاد النفسي، بالإضافة الى دعم أربعة طلاب من مناطق جيوب الفقر من خلال تعليمهم الجامعي و برامج الإرشاد النفسي والتطوير الذاتي.
ويأتي هذا التعاون المستمر ضمن جهود صندوق الأمان ومجموعة سي أف أي لدعم وتمكين الشباب والشابات الأيتام في الأردن، مساهمين بشكل فعّال في بناء مجتمعات مستدامة عبر توفير الفرص التعليمية والمعيشية اللازمة لهم.
وأشادت السيدة نور الحمود، المدير العام لصندوق الأمان، بمبادرة مجموعة سي أف أي (CFI) لدعم الصندوق لمدة سنة، مما يعكس ثقة الشركة برسالة الصندوق. وقالت: "نحن فخورون بتعاوننا مع CFI الأردن والتأثير الإيجابي الذي تحقق بفضل دعمهم. نعتز أيضاً بتقديرهم لرسالتنا حيث سيقومون بدعم شبابنا الأيتام خلال العام الدراسي الحالي ليصبحوا أفراداً منتجين في المجتمع."
مجموعة CFI المالية هي شركة الوساطة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا، وتقود المجال مع أكبر عدد من الشركات المرخصة والمكاتب الإقليمية، بما في ذلك المواقع الرئيسية مثل لندن ودبي ولارنكا وبيروت وعمان والقاهرة. وتقدّم الشركة خدمات التداول عبر الإنترنت عبر مجموعة واسعة من الأسواق، بما في ذلك الأسهم والعملات والسلع، وتتيح شروط تداول تنافسية للغاية، بما في ذلك فروقات سعرية صفر نقطة، بالإضافة إلى التداول بدون عمولة. وتدعم سي أف أي بقوّة رياضات النخبة، حيث تُقيم شراكات مع منظمات رياضية بارزة مثل إيه سي ميلان وفيبا وصل. وتفتخر الشركة بتعيين السير لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات للفورمولا 1، سفيرًا عالميًا لعلامتها التجارية، مما يعكس التزامًا مشتركًا بالتميز والابتكار. بالإضافة إلى ذلك، تشارك CFI بنشاط في العديد من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) في المجتمعات التي تعمل فيها.
صندوق الأمان لمستقبل الأيتام هو جمعية خيرية تأسست عام 2006 بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله بهدف تمكين الشباب الأيتام فوق سن ال 18 من خريجي دور الرعاية أو من مناطق جيوب الفقر، من خلال برامج تعليم ودعم معيشي وبناء قدرات وتطوير ذاتي. وقد استفاد منه ومنذ تأسيسه حتى الآن أكثر من 4872 يتيماً، منهم 66% من الإناث، وتخرج من بينهم 3473 شاب وشابة بدأوا السير بحياتهم العملية.
Angel Dahdal
Al Aman Fund
email us here
Visit us on social media:
Facebook
X
LinkedIn
Instagram
YouTube