Statement of Senator Risa Hontiveros on the high-profile fugitive found in Roque's house

Hindi lang basta-bastang Chinese ang nagtago sa sinasabing bahay ni Harry Roque. Itong si Sun Liming ay bigating pugante na nasa Red Notice ng Interpol.

Sabi ni Roque ang may-ari ng bahay ay PH2 corporation na ang majority shareholder ay Biancham Corporation, kung saan incorporator siya at mga associates niya. Inamin din ni Roque na may bantay siya mismo sa bahay, at supervised niya ang nangyayari dun.

Kaya nakapagtataka na sa dami ng bahay sa Pilipinas kay Roque pa talaga napunta ang pugante.

Ayon sa PAOCC, IT manager si Liming ng Lucky South 99, ang POGO na tinulungan ni Roque aregluhin ang mga utang sa PAGCOR. It appears this fugitive and Roque run in the same circles.

Nakakabahala ang dami ng mga dayuhang kriminal na sa bansa dahil sa POGO. While a ban was already announced, we in the Senate need to craft measures to ensure that this industry never comes back again.