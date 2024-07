Évolution de la demande de main-d’œuvre dans le secteur agroalimentaire canadien

OTTAWA, 31 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un tiers des emplois dans le secteur agricole et un cinquième des emplois dans le secteur de la fabrication d’aliments et de boissons risquent d’être automatisés au cours de la prochaine décennie, selon une nouvelle étude du Conference Board of Canada.



« L’automatisation et les technologies numériques révolutionnent le secteur agroalimentaire canadien, offrant des possibilités de croissance et d’innovation sans précédent, a déclaré Alain Francq, directeur de l’innovation et de la technologie au Conference Board du Canada. Toutefois, cette transformation a également des conséquences importantes pour l’avenir du travail dans l’industrie. »

L’intégration de ces technologies réorganise les processus traditionnels du secteur agroalimentaire, ce qui entraîne une modification des compétences requises et de la demande de main-d’œuvre. De nombreuses tâches routinières et répétitives devraient être automatisées, remplaçant ainsi une grande partie du travail humain. Toutefois, bien que certaines fonctions soient en déclin, d’autres sont appelées à se développer rapidement. Les scientifiques des données et les ingénieurs en logiciel, par exemple, devraient figurer parmi les professions qui connaîtront la plus forte croissance au cours de la prochaine décennie, reflétant la demande croissante du secteur pour des travailleurs ayant des niveaux d’éducation et de compétences plus élevés.

« Le Canada doit s’assurer que sa main-d’œuvre agroalimentaire est bien équipée pour traverser cette période de transformation, a déclaré Noel Baldwin, directeur exécutif du Future Skills Centre. Cela exigera une approche stratégique du développement de la main-d’œuvre qui aidera les travailleurs à risque à se recycler pour rester pertinents dans le secteur et pour tirer parti des nouvelles opportunités. »

Selon le rapport, la transition pour les travailleurs de l’agriculture sera relativement plus aisée que pour ceux de l’industrie alimentaire et des boissons. Les différences moindres en termes d’aptitudes, de compétences et de connaissances entre les professions en déclin et celles en croissance suggèrent que les travailleurs agricoles possèdent déjà bon nombre des attributs recherchés pour les rôles émergents. Par conséquent, il se peut que seul un perfectionnement ou une requalification mineurs soient nécessaires. En revanche, le secteur de la fabrication de produits alimentaires et de boissons est confronté à des défis plus importants. Des investissements substantiels dans des programmes de formation ciblés seront nécessaires pour combler les écarts de compétences et de connaissances entre les rôles actuels et ceux qui se développent.

L’investissement dans des programmes de formation et de perfectionnement professionnel sera essentiel pour faciliter une transition en douceur pour les travailleurs dont les fonctions sont exposées à un risque élevé d’automatisation. En outre, il sera essentiel de renforcer les efforts visant à attirer les talents, de mettre en œuvre des programmes de transfert de connaissances et de fournir d’autres aides aux agriculteurs et aux travailleurs du secteur pour préparer la main-d’œuvre à répondre aux exigences changeantes de ce paysage de plus en plus axé sur la technologie.

