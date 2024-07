Cayetanos empower Negros Oriental residents through livelihood aid

Nearly a thousand Filipinos in Negros Oriental were given opportunity to uplift their lives as they received livehood assistance from Senators Alan Peter and Pia Cayetano.

A total of 970 individuals in the Cities of Bais, Tanjay, and Dumaguete benefited from the outreach led by the senator siblings' Bayanihan Caravan, in partnership with the Department of Social Welfare and Development (DSWD).

The assistance was distributed to the residents on July 24 and 26, 2024 under the agency's Sustainable Livelihood Program (SLP).

Both the Bayanihan Caravan and the SLP aim to capacitate underprivileged families among communities across the country to engage in micro-enterprises.

Among the 150 beneficiaries in Bais City was Vilma Tudil, a mother of three who owns a sari-sari store.

"Ito na po ang pinapangarap ko na madagdagan ang puhunan ko," Tudil said, giving thanks for the help from the senators.

Hilario Aguilar, another beneficiary who sells tocino rice in Tanjay, also expressed gratitude for the help in boosting his business capital.

"Nag-iisa lang ako sa buhay kaya nagsisikap po ako na lumago ang aking negosyo. Kulang lang sa kapital," Aguilar shared.

"Nagpapasalamat po ako dahil nadagdagan ngayon ang aking kapital. Makakapagfocus na ako sa negosyo at palalaguin ko ito sa kayang gawain at tamang paraan. Malaking bagay po itong dagdag sa aking negosyo," he added.

The two-day activity was conducted with the help of Mayor Luigi Goñi and Vice Mayor Mercedes Goñi in Bais City; Vice Mayor Neil Salma and Councilor Domiciano Catubig Jr. in Tanjay City; Negros Oriental Governor Chaco Sagarbarria, Negros Oriental 2nd District Rep. Chiquiting Sagarbarria, and Vice Mayor Maisa Sagarbarria in Dumaguete City.

Magkapatid na Cayetano, pinalakas ang mga residente ng Negros Oriental sa pamamagitan ng tulong pangkabuhayan

Halos isang libong residente sa Negros Oriental ang nabigyan ng pagkakataon na umangat ang kanilang buhay nang makatanggap sila ng livelihood assistance mula kina Senador Alan Peter at Pia Cayetano.

May kabuuang 970 ang bilang ng indibidwal ang nakinabang sa outreach sa Lungsod ng Bais, Tanjay, at Dumaguete na pinangunahan ng Bayanihan Caravan ng magkapatid na senador, katuwang ang Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Ipinamahagi ang tulong sa mga residente noong July 24 at 26, 2024 sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program (SLP) ng ahensya.

Ang Bayanihan Caravan at ang SLP ay parehong naglalayon na bigyang kakayahan ang mga pamilya sa mga komunidad sa buong bansa na makisali sa mga micro-enterprises.

Kabilang sa mga benepisyaryo sa Bais City si Vilma Tudil, isang ina na may-ari ng isang sari-sari store.

"Ito na po ang pinapangarap ko na madagdagan ang puhunan ko," wika ni Tudil, habang pinapasalamatan ang tulong na hatid ng mga senador.

Isa pang beneficiary, si Hilario Aguilar na nagbebenta ng tocino rice sa Tanjay, ang nagpahayag ng pasasalamat sa tulong sa pagpapalakas ng kanyang puhunan sa negosyo.

"Nag-iisa lang ako sa buhay kaya nagsisikap po ako na lumago ang aking negosyo. Kulang lang sa kapital," kwento ni Aguilar.

"Nagpapasalamat po ako dahil nadagdagan ngayon ang aking kapital. Makakapagfocus na ako sa negosyo at palalaguin ko ito sa kayang gawain at tamang paraan. Malaking bagay po itong dagdag sa aking negosyo," dagdag niya.

Isinagawa ang dalawang araw na aktibidad sa tulong nina Mayor Luigi Goñi at Vice Mayor Mercedes Goñi sa Bais City; Vice Mayor Neil Salma at Konsehal Domiciano Catubig Jr. sa Tanjay City; Negros Oriental Governor Chaco Sagarbarria, Negros Oriental 2nd District Rep. Chiquiting Sagarbarria, at Vice Mayor Maisa Sagarbarria sa Dumaguete City.