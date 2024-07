ContentSide lance SemLinks : une IA qui booste la visibilité en ligne des marques

Les 2 et 3 juillet 2024, ContentSide était présent à All For Content pour annoncer le lancement de sa nouvelle solution d’IA, SemLinks.

LYON, FRANCE, July 30, 2024 / EINPresswire.com / -- SemLinks permet de valoriser le contenu de marque sur les moteurs de recherche et améliore l’expérience utilisateur. Il est dorénavant possible de valoriser son image de marque grâce à l’élaboration d’un maillage interne sémantique.L’IA SemLinks valorise le contenu de marqueSemLinks est le nouvel allié du brand content pour plusieurs raisons. Cette solution d’IA a tout pour maximiser la visibilité des marques en ligne. D’abord, elle propose un maillage interne cohérent sémantiquement, ce qui est très favorable aux sites web puisque les moteurs de recherche analysent la pertinence des liens internes. La solution permet donc d’améliorer le référencement naturel durablement. De plus, SemLinks le réalise automatiquement, ce qui évite aux rédacteurs le laborieux travail de sélectionner quel article similaire suggérer parmi tous les contenus éditoriaux existants. Ce n’est pas tout, puisque SemLinks rend de nouveau visibles les anciens contenus. Cela peut être très intéressant pour les contenus longue traîne en perte de visibilité et qui représentent donc un manque à gagner considérable en termes de trafic. De plus, la solution favorise une indexation optimale des contenus, ce qui les rend plus accessibles aux visiteurs. Finalement, en élaborant l’expérience utilisateur des sites web et en maximisant la visibilité des contenus, SemLinks contribue à la satisfaction utilisateur et bénéficie à l’image de marque !Les fonctionnalités de SemLinksSemLinks dispose de plusieurs fonctionnalités. Grâce à la détection de contenu similaire, la solution recommande des contenus pertinents à associer à un article entier comme à une portion de texte, et même à un seul mot. L’IA est également en mesure de reconnaître les mots-clés d’un article. Grâce à la reconnaissance d’entités nommées, SemLinks peut associer ou créer des étiquettes correspondant à un article. De plus, il peut créer des liens in-text, par exemple sur un mot-clé SEO à valoriser.Une solution d’IA facile d’utilisationUne extension WordPress de SemLinks est disponible, ce qui permet aux rédacteurs de l’utiliser sur un back office familier. En tant qu’API, SemLinks peut être intégré sur d’autres CMS.Déclaration ContentSide :"Grâce à la reconnaissance de son expertise, ContentSide poursuit l’enrichissement de son offre avec SemLinks ! Avec cette nouvelle solution, nous souhaitons proposer aux marques un outil pour automatiser les traitements techniques de leurs contenus. Ainsi, SemLinks leur permet de se consacrer pleinement au message, et à l'authenticité de leur discours."Arnaud Dumont, Directeur Produit