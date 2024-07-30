INFINIA’NIN GELİŞTİRDİĞİ TÜRKİYE’NİN İLK DİJİTAL EĞLENCE DENEYİM ALANI XPZONE LANSMANI GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Teknoloji ve inovasyon sektöründe özgün çözümleri ile faaliyet gösteren INFINIA yeni dijital deneyim merkezi olan XPZONE'u tanıtacak.İSTANBUL, TüRKIYE, July 30, 2024 /EINPresswire.com/ -- Teknoloji ve inovasyon sektöründe özgün çözümleri ile faaliyet gösteren INFINIA, önemli kabiliyet alanlarından biri olan “deneyim teknolojileri” alanındaki tecrübe ve bilgi birikimini yeni dijital deneyim merkezi olan XPZONE ile tanıtacak. INFINIA’nın eğlence odaklı deneyim teknolojilerini sergileyeceği yeni ekosistemi INFUN’ın ilk deneyim alanı olan XPZONE’da teknoloji, eğlenceli ve interaktif bir deneyime dönüşüyor.
Ankara Panora AVM’de gerçekleştirilecek olan lansmanda kullanıcılar teknolojinin yepyeni bir boyutu ile karşılaşacak ve interaktif bir eğlence ile tanışacak. XPZONE'da kullanıcıların hareketlerini algılayan interaktif zemin deneyimlerinden, duvarlara projeksiyonla yansıtılan etkileşimli alanlara kadar çeşitli teknolojik aktiviteler yer alacak.
XPZONE, kullanıcılar ve ziyaretçilere sürükleyici bir dijital deneyim niteliğinde olacak. Dijital etkileşimin ötesine geçen deneyim alanında etkileşimi dinamik ve eğlenceli bir yolculuğa dönüştürmek için interaktif deneyim teknolojileri kullanılıyor.
XPZONE, INFINIA’nın deneyim teknolojileri alanındaki tecrübesi ile harmanlanarak kullanıcılara benzersiz ve unutulmaz bir macera sunmak üzere tasarlandı. Eğlenceyi deneyim teknolojileri ile dinamik ve interaktif bir hale getirmeyi amaçlayan INFINIA, yapacağı lansmanda herkes için oldukça yeni olan dijital dünyanın sınırsız deneyimlerini kullanıcılar ile buluşturacak.
Yapılacak lansman hakkında konuşan INFINIA CEO’su Tugay Güzel şunları anlattı: “INFINIA olarak her zaman yenilikçi projeler gerçekleştirmeyi hedef belirledik. Bunlardan biri de XPZONE adını verdiğimiz deneyim alanı projemiz oldu. Ülkemizde bu tür interaktif ve yenilikçi dijital deneyim teknolojilerinin yerli mühendislerimizin gücüyle ortaya çıkması bizleri memnun ediyor. Özellikle bünyemizde barındırdığımız alanında yetkin psikolog kadromuz ile yeni neslin interaktif deneyim teknolojileri ile sosyalleşebileceği konusunu gündeme getirdik. Gençlerimizin sadece telefon ve oyun bilgisayarlarıyla sınırlı kalmaması için, INFUN ekosistemini kurarak, ilk deneyim merkezi olan XPZONE ile yeni, interaktif ve çoklu deneyim sunan tasarımlarımızı ve üretimlerimizi hayata geçirdik ve geçirmeye devam edeceğiz. XPZONE ile çocukları, gençleri ve yetişkinleri hareket etmeye, düşünmeye, sosyalleşmeye, etkileşime geçmeye ve yaratıcı olmaya davet ediyoruz. Bu interaktif, dinamik ve yenilikçi teknolojik deneyim alanlarımızda heyecanımızı paylaşmak için herkesi XPZONE deneyim alanına bekliyoruz.”
INFINIA’nın oluşturduğu dijital deneyim merkezi XPZONE, Ankara Panora Alışveriş Merkezi’nde 31 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yıl sonuna kadar ziyaret edilebilecek.
INFINIA Hakkında
2012 yılında kurulan INFINIA, güçlü mühendislik yetkinliği ile ön plana çıkan bir mühendislik, tasarım ve inovasyon firmasıdır. Sektördeki deneyim ve birikimlerini kullanarak kendi ürünlerini geliştirmeye odaklanan INFINIA, sürdürülebilir, yenilikçi ve çevre dostu teknolojileri benimseyen bir vizyonla hareket etmektedir. Tasarım ve mühendislik alanındaki yetkinliklerini birleştirerek çeşitli sektörlere özelleştirilmiş çözümler sunmaktadır.
INFUN Hakkında
2024 yılında INFINIA şirketinin bünyesinde kurulan INFUN, yeni nesil dijital ve interaktif deneyim teknolojileri sunan bir ekosistem yaratma misyonu ile faaliyetlerine başlamıştır. İlk deneyim alanı XPZONE’un akabinde deneyim teknolojilerinin eğlence ile buluştuğu farklı konseptlerde alanları da ziyaretçileri ile buluşturmayı hedeflemektedir.
Gokhan Timurhan
PRESULT
gokhan@presult.com.tr
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