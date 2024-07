Alipay+ erweitert seine Präsenz auf 90 Millionen globale Händler im Sommer 2024 nach dem UEFA EURO Hype

Über 30 Prozent mehr Touristen nutzten in Europa während der UEFA EURO 2024 ihre bevorzugten heimischen Zahlungsapps dank Alipay+.

MüNCHEN, DEUTSCHLAND, July 26, 2024 / EINPresswire.com / -- Alipay+, die grenzüberschreitende Mobile-Payment-Plattform von Ant International, setzt ihre Sommerkampagne nach der UEFA EURO 2024 fort und bereitet sich auf die erwartete vollständige Erholung der Reisebranche bis Ende 2024 vor.Als offizieller Zahlungspartner der UEFA EURO 2024™ hat Alipay+ währen der Fußball-Europameisterschaft führende E-Wallets und Bank-Apps, darunter europäische Partner wie Bluecode und Tinaba, mit 400.000 Händlern in Europa verbunden. Im Rückblick auf die EM-Phase zeigen sich beeindruckende Ergebnisse:• Die Transaktionen in Europa durch Alipay+ Partner-E-Wallets stiegen um 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Über 30 Prozent mehr Touristen nutzten während der Fußballmeisterschaft ihre heimischen Zahlungsapps über Alipay+.• Technologieaffine Reisende aus China, Hongkong, Europa, Malaysia und Südkorea wiesen die höchste Anzahl an Transaktionen und Gesamtausgaben in Europa auf.• Neben dem Einzelhandel zahlen Reisende zunehmend auch in Apotheken und bei Sehenswürdigkeiten mit Alipay+, da die Plattform ihre Reichweite in wichtigen Reiseszenarien ausbaut.• In Austragungsorten der UEFA EURO, wie Berlin und München, stiegen die grenzüberschreitenden Ausgaben durch diverse Nutzer- und Händleraktionen. In Deutschland nahmen Transaktionen über Alipay+ um 73 Prozent zu, und 40 Prozent mehr Händler akzeptieren Alipay+ im Vergleich zum Vorjahr.Douglas Feagin, Präsident von Ant International, kommentierte „Der Anstieg der Transaktionen über Alipay+ zeigt, wie Sportveranstaltungen den internationalen Tourismus ankurbeln. Europäische Händler und Partner sind den Trends im digitalen Zahlungsverkehr aufgeschlossen und flexibel begegnet. Bei Ant International werden wir die Händlerabdeckung weiter ausbauen, um Verbrauchern einen besseren Zugang zu ermöglichen und mehr internationale Geschäfte für globale KMU zu erschließen.“Im Sommer können Touristen bei über 90 Millionen Händlern in 66 Märkten weltweit mit ihren bevorzugten Zahlungsapps über Alipay+ zahlen. Da Europa voraussichtlich eines der Top-Reiseziele im Sommer sein wird, setzt Alipay+ seinen Schwung aus der UEFA EURO 2024-Kampagne fort. Mit weiteren gemeinsamen Aktionen mit Partnern wird die Nutzung heimischer Zahlungsapps in Europa gefördert, und exklusive Angebote werden bei führenden Händlern in wichtigen Reisezielen wie Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien und Deutschland bereitgestellt.Zusätzlich arbeitet Alipay+ auch mit lokalen Partnern, um kleinen Unternehmen zu helfen. In Chinatown in Mailand können Touristen bereits spezielle Angebote nutzen, und weitere kleine Geschäfte in Europa folgen bald. Alipay+ bietet außerdem digitale Annehmlichkeiten wie die Integration mit der Taxi-App FREENOW in 7 europäischen Ländern und ermöglicht chinesischen Touristen, ihre Steuererstattungen sofort über die Alipay-App direkt im Geschäft zu erhalten.In Asien können Touristen von Alipay+ ebenfalls profitieren: In Japan gibt es Rabatte bei über 2 Millionen Händlern, in Südkorea laufen Sommeraktionen bei großen Einzelhändlern und Freizeitparks. In Südostasien können Nutzer von AlipayHK, GCash, Touch ’n Go eWallet und TrueMoney von verschiedenen lokalen Angeboten profitieren.