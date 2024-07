Gamgee lanceert een Wi-Fi/AI-valdetectiesysteem voor senioren, zonder wearables, met directe alerts.

This image highlights the key benefits of the Gamgee Wi-Fi Fall Protection System, including emergency fall alerts, no need for wearables, comprehensive app functionality, health monitoring, detection of irregularities, prevention tips, invisible safeguar This chart compares FallCall Detect, Bay Alarm Medical, and the Gamgee Wi-Fi Fall Protection System, highlighting features such as fall detection, auto detection, help notification, response speed, app functionalities, health monitoring, and fall preventi The Gamgee app interface provides a comprehensive overview of its features, including Wi-Fi-based fall detection, health monitoring, fall prevention tests, and emergency alerts. The app also tracks activity and sleep patterns, providing users with valuabl

Nieuwe technologie detecteert vallen en waarschuwt onmiddellijk verzorgers en familieleden via een speciale app.

We lanceren een nieuw tijdperk van meelevende, technisch slimme ouderenzorg. Onze technologie beschermt, geeft mogelijkheden en verbindt, waardoor het leven van senioren en hun families verbetert.” — Paul Hendriks, CEO and Co-Founder of Gamgee

AMSTERDAM , NOORD HOLLAND, THE NETHERLANDS, July 25, 2024 /EINPresswire.com/ -- Gamgee BV heeft een Wi-Fi-valbeveiligingssysteem geïntroduceerd in een gedurfde poging om het ecosysteem van ouderenzorg en intelligent wonen opnieuw te definiëren. Deze innovatieve technologie belooft het leven van senioren drastisch te verbeteren door een onopvallend maar zeer effectief vangnet te bieden. Door gebruik te maken van de kracht van Wi-Fi-signalen wijkt dit systeem sterk af van traditionele valdetectie-methoden, waardoor te dragen apparaten en invasieve camera's overbodig worden.

Wat maakt Gamgee's Wi-Fi valbeveiliging anders?

Geen te dragen apparaten nodig: Door gebruik te maken van geavanceerde Wi-Fi-technologie, werkt ons systeem zonder dat er draagbare apparaten, gadgets of camera's nodig zijn, wat comfort en gemak biedt voor senioren.

Aanwezigheids- en valdetectie: Met hoge nauwkeurigheid en zonder vals alarm detecteert het systeem met hoge betrouwbaarheid vallen, waardoor de veiligheid en het welzijn van je dierbaren wordt gewaarborgd.

Onmiddellijke waarschuwingen: Zodra een val wordt gedetecteerd, waarschuwt het systeem familieleden en verzorgers onmiddellijk, zodat er snel actie kan worden ondernomen.

Uitgebreide gezondheidsmonitoring: Door dagelijkse activiteitenpatronen te analyseren, biedt het systeem inzichten van onschatbare waarde op het gebied van gezondheid, waardoor proactief gezondheidsmanagement mogelijk wordt.

Paul Hendriks, CEO en medeoprichter van Gamgee, benadrukte de emotionele en praktische voordelen van het nieuwe systeem door te zeggen: "We lanceren niet zomaar een product; we lanceren een nieuw tijdperk van meelevende, technisch slimme ouderenzorg. Onze technologie beschermt niet alleen; het geeft mogelijkheden en verbindt, waardoor het leven van onze senioren en hun families verbetert."

Net als bij valbeveiliging introduceert Gamgee ook het Wi-Fi Home Alarm Systeem, dat gebruik maakt van de technologie om onderscheid te maken tussen bekende en onbekende bewegingen in huis. Dit verbetert niet alleen de veiligheid in huis, maar vermindert ook het aantal valse alarmen aanzienlijk en vereenvoudigt de veiligheid in huis op een slimme, efficiënte manier.

Extra functies en toekomstplannen:

Automatisch systeembeheer: Het systeem schakelt zichzelf op intelligente wijze in en uit op basis van de aanwezigheid van het gezin, waardoor de beveiliging naadloos en probleemloos verloopt.

Integratie met slimme thuisapparaten: Gamgee is van plan om dit systeem in de toekomst te integreren met andere Wi-Fi-apparaten in huis, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor een volledig geautomatiseerde, slimme leefomgeving.

Doe mee aan de revolutie in ouderenzorg: Gamgee voert een campagne op Indiegogo om deze essentiële technologie op de markt te brengen. Dit is meer dan een investering in een product - het is een investering in een veiligere, meer verbonden toekomst voor onze ouderen.

Over Gamgee: Gamgee is een technologiebedrijf gevestigd in Amsterdam, toegewijd aan het vereenvoudigen en beveiligen van de digitale wereld. Met een focus op gebruikerservaring biedt Gamgee innovatieve oplossingen voor draadloze netwerken, synchronisatie van slimme apparaten, internettoegankelijkheid, cyberbeveiliging en smart home-technologieën.

Ga voor meer informatie over het Wi-Fi-valbeveiligingssysteem en om de technologie in actie te zien naar www.gamgee.com.

