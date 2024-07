Vantiva - Résultats du premier semestre 2024

Communiqué de presse

Résultats du premier semestre 2024

Intégration rapide et réussie de « Home Networks »

Résultats du S1 conformes aux anticipations du groupe

CONFIRMATION DE LA GUIDANCE 2024



Chiffre d'affaires : 1 004 M€ (vs 1 038 M€ au S1 2023)

EBITDA AJUSTÉ : 23 M€ (vs 49 M€ au S1 2023)

Free Cash Flow1 : -19 M€ (vs -104 M€ au S1 2023) et positif de 14M€ avant charges de restructurations décaissées

Lars Ilhen prend la direction générale par intérim suite à l’annonce du départ en retraite de Luis Martinez Amago

Paris (France) - 24 juillet 2024 - Vantiva (Euronext Paris : VANTI) annonce ses résultats pour le premier semestre 2024. Ces résultats ont été approuvés par le Conseil d'administration ce jour. Les procédures de revue limitée sur les comptes consolidés condensés ont été effectuées et le rapport des commissaires aux comptes sera émis après finalisation de la vérification du rapport d’activité semestriel.

Les résultats de Vantiva pour le premier semestre 2024 affichent une baisse par rapport à l'année précédente, mais sont conformes aux attentes du groupe. Cette évolution découle principalement d'une activité plus faible pour CH en raison d’un recul de la demande de la part des opérateurs et de cadencement des commandes, ainsi que de la duplication des coûts de structures liée à l'intégration de « Home Networks » avant d’en extraire toutes les synergies.

SCS continue de voir un déclin des volumes de disques optiques, atténué par les activités de croissance. Globalement le deuxième trimestre marque une amélioration par rapport au premier et cette tendance positive devrait se confirmer au second semestre.

En outre, la rapidité et le succès de l'intégration des activités « Home Networks » dans Maison Connectée amènent les synergies dans le haut de la fourchette de nos attentes. Vantiva confirme ses prévisions pour l'année.

Le chiffre d'affaires a diminué de 3,4 % pour atteindre 1 004 millions d'euros (-2,9 % à taux de change constant) après la consolidation de « Home Network ».

a diminué de 3,4 % pour atteindre 1 004 millions d'euros (-2,9 % à taux de change constant) après la consolidation de « Home Network ». EBITDA ajusté à 23 millions d'euros contre 49 millions d'euros au S1 2023, soit 2,3 % du chiffre d'affaires (contre 4,7 % au S1 2023), largement expliqué par la baisse des volumes et une base de coûts augmentée par l’intégration de « Home Networks » avant de réaliser tout le potentiel de synergies.

à 23 millions d'euros contre 49 millions d'euros au S1 2023, soit 2,3 % du chiffre d'affaires (contre 4,7 % au S1 2023), largement expliqué par la baisse des volumes et une base de coûts augmentée par l’intégration de « Home Networks » avant de réaliser tout le potentiel de synergies. EBITA ajusté à -23 millions d'euros (contre 9 millions d'euros au S1 2023) après une augmentation des amortissements et provisions de 6 millions d'euros.

à -23 millions d'euros (contre 9 millions d'euros au S1 2023) après une augmentation des amortissements et provisions de 6 millions d'euros. Le résultat net des activités poursuivies est négatif de 166 millions d'euros contre -227 millions d'euros au premier semestre 2023.

est négatif de 166 millions d'euros contre -227 millions d'euros au premier semestre 2023. Le résultat net du groupe est négatif à 167 millions d'euros contre -229 millions au S1 2023 après des éléments négatifs non récurrents de 61 millions d'euros.

est négatif à 167 millions d'euros contre -229 millions au S1 2023 après des éléments négatifs non récurrents de 61 millions d'euros. Les investissements s’élèvent à 26 millions d'euros, contre 44 millions d’euros, après prise en compte de la vente d’un actif immobilier en Pologne.

s’élèvent à 26 millions d'euros, contre 44 millions d’euros, après prise en compte de la vente d’un actif immobilier en Pologne. Le Free Cash Flow , avant impôts et charges financières, est positif à 30 millions d'euros contre -74 millions d'euros au premier semestre 2023, en grande partie grâce à la variation du fonds de roulement et à l’alignement des conditions de paiements entre Maison Connectée et « Home Networks ».

, avant impôts et charges financières, est positif à 30 millions d'euros contre -74 millions d'euros au premier semestre 2023, en grande partie grâce à la variation du fonds de roulement et à l’alignement des conditions de paiements entre et « Home Networks ». Le Free Cash Flow , après impôts et charges financières, s'élève à -19 millions d'euros contre -104 millions d'euros au premier semestre 2023. Avant charges de restructuration décaissées, le FCF est positif de 14M€.

, après impôts et charges financières, s'élève à -19 millions d'euros contre -104 millions d'euros au premier semestre 2023. Avant charges de restructuration décaissées, le FCF est positif de 14M€. À la fin du semestre, Vantiva disposait d'une trésorerie de 39 millions d'euros stable par rapport à fin juin 2023.

de 39 millions d'euros stable par rapport à fin juin 2023. La dette nette totale (sans contrat de location-financement) s'élève à 410 millions d'euros en termes nominaux contre 378 millions d’euros au 30 juin 2023.

Luis Martinez-Amago, Directeur général de Vantiva, a déclaré :

« Malgré un premier trimestre difficile, nous avons constaté des améliorations au cours du deuxième trimestre, cet environnement explique en grande partie notre performance financière, qui est conforme à nos attentes pour le premier semestre. Ce qui est plus important, c'est que l'intégration rapide de « Home Networks », grâce à la compétence de nos équipes et à l'excellence de l'exécution, nous permet de progresser à un rythme deux fois plus rapide que pour n'importe quelle autre intégration comparable. Nous sommes maintenant tout à fait prêts à tirer pleinement parti de la reprise de la demande d'appareils de connexion qui devrait se matérialiser d'ici la fin de l'année. »

I- Faits marquants du premier semestre 2024 et perspectives pour 2024





En millions d'euros, activités poursuivies S1 2024 S1 2023 Variation au



taux actuel Variation à



taux constant Chiffre d’affaires 1 004 1 038 (3,4) % (2,9) % EBITDA ajusté 23 49 (52,3) % (51,1) % En % du CA 2,3 % 4,7 % (240) bps (235) bps EBITA ajusté (23) 9 nm nm Flux de trésorerie disponible avant impôts et charges financières 30 (74) 104

2024 après consolidation de « Home Networks »

S1 2024 Faits marquants

La demande pour Maison Connectée a été freinée par une politique stricte d'investissement de la part des opérateurs de télécommunications et de câbles qui conservent des stocks trop importants. Cela a été particulièrement vrai dans les régions d'Amérique du Nord et d'Amérique latine. Mais la consolidation des activités de « Home Networks » a atténué l'impact négatif de cette évolution. Les activités Diversification (vente au détail et services) ont commencé à contribuer au résultat. Une note positive est le début de la reprise au deuxième trimestre, qui a montré une croissance de 21 % par rapport à l'année dernière.

Du côté de Solutions Logistiques (SCS), la baisse de la demande de disques optiques a été conforme à nos attentes et moins importante qu'il y a un an. Les "activités de croissance" ont continué à bien se développer et ont compensé une partie du déclin structurel des disques optiques.

Mais la principale réalisation du premier semestre a été le succès et la rapidité de l'intégration des activités acquises de CommScope. En moins de six mois, nous avons pratiquement achevé la fusion opérationnelle entre « Home Networks » et Maison Connectée de Vantiva, et donc mis fin à la plupart des accords de service transitoires (TSA) mis en place en janvier.

Le chiffre d'affaires de Vantiva s'élève à 1 004 millions d'euros, en baisse de 3,4 % (-2,9 % à taux de change constant).

Le chiffre d'affaires de Maison Connectée s'élève à 797 millions d'euros pour le semestre, soit une baisse de 1,2 % (-0,7 % à taux de change constant). Le chiffre d'affaires de SCS s'est élevé à 206 millions d'euros, en baisse de 10,9 % (-10,6 % à taux de change constant).

L'EBITDA ajusté a subi l'impact négatif de cette baisse de volume et de la double structure de coûts, mais a bénéficié des premiers impacts positifs de l'activité combinée avec « Home Networks ». Il s'établit à 23 millions d'euros sur le semestre contre 49 millions d'euros au premier semestre 2023.

Maison Connectée, y compris « Home Networks » et Diversification, a contribué à hauteur de 33 millions d'euros (contre 56 millions d'euros l'année précédente) à l'EBITDA ajusté, tandis que SCS a contribué à hauteur de 2 millions d'euros (contre 7 millions d'euros au premier semestre de l'année précédente).

Le Free Cash Flow, avant impôts et charges financières, pour le semestre, a été positif de 30 millions d'euros, montrant une amélioration de 104 millions d'euros par rapport à l'année dernière, malgré un EBITDA plus faible, grâce à une variation favorable du fonds de roulement.

Les dépenses d'investissement sont en repli de 18 millions d'euros par rapport à l'année dernière, ce qui reflète notre stricte politique de dépenses, les premiers résultats de la combinaison des activités avec « Home Networks » et la cession d’un actif immobilier en Pologne.

La variation du fonds de roulement, qui était géré de manière plus stricte par Vantiva que par « Home Networks », a bénéficié de la gestion de Vantiva.

Perspectives 2024

Nous nous attendons à ce que la reprise, qui a commencé au deuxième trimestre, s'accélère au cours de la deuxième partie de l'année.

Par conséquent, le second semestre devrait bénéficier d'une amélioration des volumes de la demande et de l'impact positif des synergies.

Dans ce contexte, Vantiva confirme ses prévisions pour l'année.

EBITDA > 140 millions d'euros

FCF2 > 0 million d'euros

II- Analyse sectorielle - Faits marquants des résultats du premier semestre 2024





Maison Connectée

Ventilation des revenus par produit

En millions d'euros S1 2024 S1 2023 Variation au



taux actuel Variation à



taux constant Chiffre d’affaires 797 807 (1,2) % (0,7) % Dont par produit Haut débit 467 647 (26,5) % (26,2) % Vidéo 287 160 79,6 % 81,0 % Diversification 34 nm nm EBITDA ajusté 33 56 (41,2) % (40,2) % En % du CA 4,2 % 7,0 %

Les revenus de la Maison Connectée contribuent à 79 % des revenus du groupe (78 % au S1 23) et s'élèvent à 797 millions d'euros sur le semestre, en baisse de 1,2 %. A taux de change constant, la baisse aurait été de -0,7 % par rapport au S1 2023. L'intégration de « Home Networks » et les activités Diversification ont presque compensé l'impact négatif de la baisse de la demande dans un contexte d'ajustement des stocks par nos clients. L'Amérique du Nord a été le marché le plus pénalisé, ainsi que le LATAM. Les régions Eurasie et APAC ont mieux résisté, notamment grâce aux produits vidéo.

L'EBITDA ajusté de la division s'élève à 33 millions d'euros (contre 56 millions d'euros au S1 23), soit 4,2 % du chiffre d'affaires (contre 7,0 % au S1 23). La baisse du chiffre d'affaires et la double structure de coûts opérationnels due à l’acquisition (HN) sont les principales raisons de la baisse de la marge.

Solutions Logistiques (SCS)

En millions d'euros S1 2024 S1 2023 Variation au

taux actuel Variation à

taux constant Chiffre d’affaires 206 231 (10,9) % (10,6) % dont par activité Disques 153 193 (21,1) % (20,9) % Activités de croissance 53 38 42,0 % 42,3 % EBITDA 2 7 (77,9) % (77,3) % En % du CA 0,7 % 3,0 %

Le chiffre d'affaires de SCS s'élève à 206 millions d'euros pour la période, en baisse de 10,9 % par rapport au premier semestre 2023. A taux de change constant, la baisse aurait été de 10,6 %. La baisse des volumes de l'activité disques optiques s'est normalisée et a été partiellement compensée par la poursuite des actions sur les prix. Les activités logistiques ont continué à bien se développer, mais l'activité de fret souffre toujours de surcapacités. La production de disques vinyles a connu une forte croissance, comme prévu. Cela est conforme à notre plan aux États-Unis, toutefois, nous avons des attentes plus élevées en Europe où la concurrence est plus fragmentée.

L'EBITDA ajusté de la division s'est élevé à 2 millions d'euros (contre 7 millions d'euros au S1 23), soit 0,7 % du chiffre d'affaires (3,0 % au S1 23). La baisse de la marge est due à la diminution des volumes de disques optiques.

Corporate et autres

En millions d'euros S1 2024 S1 2023 Variation au

taux actuel Variation à

taux constant Chiffre d’affaires 0 0 EBITDA (11) (14) nm nm En % du CA ns ns

« Corporate et autres » n'a plus de revenus et les coûts corporate expliquent la contribution négative à l'EBITDA de 11 millions d'euros contre 14 millions d'euros au S1 2023. Ceci représente néanmoins une économie de 3 millions d’euros sur un an.

III- Analyse des résultats





Analyse du compte de résultat

En millions d'euros H1 2024 H1 2023 Variation au taux actuel Variation à taux constant Chiffre d’affaires des activités poursuivies 1 004 1 038 (3,4) % (2,9) % EBITDA ajusté des activités poursuivies 23 49 (52,3) % (51,1) % En % des recettes 2,3 % 4,7 % (240) bps (235) bps D&A et réserves1, sans amortissement du PPA (46) (40) 15,5 % 16,1 % EBITA ajusté des activités poursuivies (23) 9 nm nm En % des recettes (2,3 %) 0,9 % (315) bps (310) bps Amortissement des PPA (15) (13) (10,2) % (10,6) % Éléments non récurrents (61) (146) nm nm EBIT des activités poursuivies (98) (150) nm nm En % des recettes (9,8) % (14,5) % na na Produits (pertes) financiers nets (58) (55) (6,9) % (7,6) % Impôt sur le revenu (9) 3 nm nm Gain (perte) des entreprises associées (1) (25) nm nm Bénéfice (perte) des activités poursuivies (166) (227) nm nm Gain net (perte nette) des activités abandonnées (1) (2) nm nm Revenu net (perte) (167) (229) nm nm

1Provisions pour risques, litiges et garanties

Le chiffre d'affaires du premier semestre s'élève à 1 004 millions d'euros, soit une baisse de 3,4 % (-2,9 % à taux de change constant). La baisse du chiffre d'affaires de l'activité Maison Connectée (-1,2 %) résulte de la consolidation de l'activité « Home networks » et de la baisse de la demande de nos principaux clients en raison des conditions du marché. Le chiffre d'affaires de SCS a baissé de 10,9 %, reflétant le déclin structurel de la demande de disques optiques, partiellement compensé par la croissance des autres activités.

L'EBITDA ajusté du premier semestre s'élève à 23 millions d'euros, soit une baisse de 26 millions d'euros par rapport à l'année précédente. Cette baisse est due à la diminution du volume, mais aussi en grande partie à la double structure de coûts résultant de l'intégration de « Home Networks ».

L'EBITA ajusté du premier semestre de -23 millions d'euros, représente une baisse de 32 millions d'euros en glissement annuel, ce qui s'explique par la baisse de l'EBITDA et l'augmentation des dépréciations et des amortissements.

L'amortissement des PPA est en légère augmentation à -15 millions d'euros contre -13 millions d'euros au premier semestre 2022.

Les éléments non récurrents s'élèvent à -61 millions d'euros, contre -146 millions d'euros l'année précédente qui s'expliquaient en grande partie par la dépréciation du goodwill de SCS comptabilisée l’an dernier.

L'EBIT des activités poursuivies s'est soldé par une perte de 98 millions d'euros, contre 150 millions d'euros.

Le résultat financier s'est élevé à -58 millions d'euros au S1 2024 contre -55 millions d'euros au S1 2023.

L'impôt sur le revenu est négatif de 9 millions d'euros, contre un positif de 3 millions d'euros.

Le résultat des entreprises associées est négatif de -1 million d’euros contre -25 millions d’euros l'année dernière (dépréciation de notre participation dans TCS du 1er janvier à la date de déconsolidation).

La perte nette des activités poursuivies s'est élevée à -166 millions d'euros, contre -227 millions d'euros au premier semestre 2023.

Le résultat des activités abandonnées affiche une légère perte de 1 million d'euros.

Le résultat net du groupe est donc une perte de 167 millions d'euros pour le semestre, contre une perte de -229 millions d'euros au premier semestre 2023.

Analyse du FCF et de la dette

En millions d'euros H1 2024 H1 2023 Var au taux actuel Var à taux constant EBITDA ajusté des activités poursuivies 23 49 (52,3) % (51,1) % Capex (26) (44) (40,7) % (40,4) % Éléments non récurrents (impact sur la trésorerie) (58) (26) nm nm Variation du fonds de roulement et des autres actifs et passifs 91 (54) nm Nm Flux de trésorerie disponible des activités poursuivies avant impôts et charges financières(3) 30 (74) (104) 105









30/06/2024 31/12/2023 Dette brute nominale (y compris la dette de location)* 516 544 Trésorerie et équivalents de trésorerie (39) (133) Dette financière nette à la valeur nominale (non IFRS) 477 411 Ajustements IFRS** 4 (4) Dette financière nette (IFRS) 481 407

*la dette brute nominale prend en compte les intérêts PIK à la valeur nominale et exclut les frais de sortie.

** Les ajustements IFRS prennent en compte les intérêts PIK à la valeur IFRS, les frais de sortie, nets des frais d'escompte d'origine (OID).

Les dépenses d'investissement ont diminué de 40,7 % grâce à un contrôle strict des dépenses et aux premiers bénéfices de la fusion et à la vente d’un actif immobilier en Pologne.

Le flux de trésorerie disponible3 est passé de -74 millions d'euros à 30 millions d'euros. Cette amélioration significative malgré la baisse de l'EBITDA (-26 millions d'euros) est due à la diminution des dépenses d'investissement (18 millions d'euros) et à la variation positive du fonds de roulement (144 millions d'euros) qui s'explique par de meilleures conditions de paiement avec certains fournisseurs à la suite de l’acquisition.

La position de trésorerie à la fin du mois de juin 2024 était de 39 millions d'euros, sans compter la ligne de crédit Wells Fargo de 66 millions d’euros.

Annexes

Détail de la dette

En millions d'euros

Ligne Caractéristiques Nominal Montant IFRS Taux nominal Taux IFRS Barclays Espèces : Euribor 3M + 2,50 % & PIK 258 258 10,2 % 13,5 % Angelo Gordon Espèces : Euribor 3M + 4,00 % & PIK 131 131 13,2 % 17,8 % Barclays AG short term loan PIK: E+10 % 11 11 13,7 % 21,3 % Wells Fargo WF Prime +2,0 % 31 31 10,3 % 10,3 % Location simple 67 67 15,8 % 15,8 % Contrat de location- acquisition 2 2 11,2 % 11,2 % Autres 16 20 NA NA Total de la dette 516 520 11,4 % 14,3 % Trésorerie et équivalents de trésorerie 39 39 Dette nette 477 481

Impact de l'IFRS 16

Réel S1 24 (y compris IFRS 16) Réel S1 24

(hors IFRS16) Impact de l'IFRS16 En millions d'euros



Réel Réel Réel Taux actuel Taux actuel Taux actuel VENTES 1 004 1 004 +0 EBITDA ADJ 23 7 +16 En % des ventes 2,3 % 0,7 % 1,6 % EBITA (23) (27) +4 Flux de trésorerie d'exploitation (36) (52) +16 FCF avant impôts et charges financières 30 (11) +19 FCF après impôts et charges financières (19) (33) +14

Réconciliation des indicateurs opérationnels ajustés

En complément des résultats publiés, et dans le but de fournir une vision plus comparable de l'évolution de sa performance opérationnelle au premier semestre 2024 par rapport à l'année dernière. Vantiva présente une série d'indicateurs ajustés qui excluent les éléments suivants, conformément au compte d'exploitation des états financiers consolidés du groupe :

les coûts nets de restructuration ;

les charges nettes de dépréciation ;

les autres produits et charges (autres éléments non courants).





En millions d'euros H1 2024 H1 2023 Var1 EBIT des activités poursuivies (98) (150) 52 Charges de restructuration, nettes (69) (8) (61) Gains (pertes) nets de dépréciation sur les actifs opérationnels non courants (4) (135) 131 Autres produits (charges) 12 (4) 16 Amortissement des AAE (15) (13) (1) EBITA ajusté des activités poursuivies (23) 9 (32) Dépréciation et amortissement ("D&A") (46) (40) (6) EBITDA ajusté des activités poursuivies 23 49 (26) 1 Variation aux taux actuels.

La rubrique "EBITDA ajusté" correspond au résultat des activités poursuivies avant impôts et résultat financier, net des autres produits (charges) et amortissements (y compris l'impact de la provision pour risques, litiges et garanties).

La rubrique "EBITA ajusté" correspond au bénéfice (perte) des activités poursuivies avant impôts et résultat financier net, déduction faite des autres produits (charges) et de l'amortissement des éléments de la comptabilité d'acquisition.

Vantiva annonce la démission de son Directeur Général, M. Luis Martinez Amago



Après 9 ans de service dévoué et de leadership exemplaire, M. Martinez Amago a décidé de prendre sa retraite et donc de quitter son poste de Directeur général et administrateur de Vantiva, à compter du 15 août 2024. Le Conseil d’administration remercie chaleureusement M. Martinez Amago pour son leadership et ses contributions significatives à Vantiva.

Le Conseil est heureux d’annoncer que M. Lars Ihlen, actuellement Directeur financier de Vantiva, a accepté de prendre la direction par intérim de Vantiva tout en conservant ses fonctions de directeur financier, et ce jusqu’à ce que le Comité de gouvernance et de responsabilité sociale et le Comité des rémunérations et des talents du Conseil d’administration finalisent la nomination du prochain Directeur général de Vantiva.

M. Ihlen apporte une vaste expérience et une compréhension approfondie des activités de Vantiva, ayant occupé le poste de directeur financier de Connected Home au cours des 11 dernières années, après avoir occupé plusieurs fonctions au sein de la direction financière d’Alcatel Lucent en Norvège, France et Chine pendant 10 ans.

Un plan de transition progressif est en place et M. Martinez Amago continuera de travailler en étroite collaboration avec M. Ihlen au cours des prochaines semaines afin d’assurer la continuité et la stabilité des activités de Vantiva ainsi que la réalisation de son plan de synergie.

M. Brian Shearer, président du conseil d’administration : « Nous remercions Luis Martinez Amago pour son leadership et ses contributions significatives à Vantiva et lui souhaitons le meilleur. Nous sommes confiants dans la capacité de Lars Ihlen de diriger le groupe pendant cette période de transition. »

M. Luis Martinez Amago, Directeur général : « Cela a été un immense honneur de diriger Vantiva ces dernières années. Je suis incroyablement fier de ce que nous avons accompli ensemble et reconnaissant pour le dévouement et le travail acharné de l’équipe talentueuse de Vantiva. Je suis convaincu que Vantiva continuera de prospérer dans les années à venir. »

Avertissement : Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des "déclarations prospectives", y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations qui prédisent ou indiquent des événements, des tendances, des plans ou des objectifs futurs, sur la base de certaines hypothèses ou qui ne sont pas directement liées à des faits historiques ou actuels. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes et les convictions actuelles de la direction et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les résultats futurs exprimés, prévus ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Pour une liste et une description plus complète de ces risques et incertitudes, veuillez-vous référer aux documents déposés par Vantiva auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Le document d'enregistrement universel 2023 a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 30 avril 2024, sous le numéro D.24-0375.

À propos de Vantiva

Repoussons les limites

Les actions Vantiva sont admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris (VANTI).

Vantiva, auparavant connue sous le nom de Technicolor, a son siège à Paris, en France. Société indépendante, elle est un leader technologique mondial dans la conception, le développement et la fourniture de produits et solutions innovants qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et aux services qu'ils aiment – que ce soit à la maison, au travail ou dans d'autres espaces intelligents. Vantiva s'est également forgé une solide réputation dans l'optimisation des performances de la supply chain en tirant parti de son expertise de plusieurs décennies dans la fabrication de haute précision, la logistique, l'exécution de commandes et la distribution. Présente sur le continent américain, en Asie-Pacifique et dans la région EMEA, Vantiva est reconnue comme un partenaire stratégique par des entreprises de premier plan dans diverses industries, notamment celles des opérateurs télécoms, des éditeurs de logiciels et des créateurs de jeux vidéo, et ce depuis plus de 25 ans. Les relations du groupe avec l'industrie du film et du divertissement remontent elles à plus de 100 ans, grâce à la fourniture de solutions globales à ses clients.

Avec l'acquisition des réseaux domestiques de CommScope en janvier 2024, Vantiva poursuit son héritage de 130 ans comme un leader mondial du marché de la maison connectée.

Vantiva s'engage à respecter les normes les plus strictes en matière de responsabilité sociale des entreprises et de développement durable dans tous les aspects de ses activités.

Pour plus d'informations, consultez vantiva.com et suivez Vantiva sur LinkedIn et X (Twitter).

Pièce jointe