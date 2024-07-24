إحداث ثورة في تداول العقود مقابل الفروقات باستخدام مؤشرات دي نابولي الرائدة: مجموعة EBC المالية تعلن عن شراكة استراتيجية

جلسة تصوير جماعية للاحتفال بالشراكة الاستراتيجية مع مؤشرات DiNapoli الرائدة، والتي تهدف إلى تمكين المتداولين من خلال الأدوات والرؤى المتقدمة الرئيس التنفيذي لمجموعة EBC Financial Group (المملكة المتحدة) المحدودة، ديفيد باريت (يمين) وجو دي نابولي (يسار) في حفل توقيع الشراكة الاستراتيجية، مما أحدث ثورة في تداول العقود مقابل الفروقات مع مؤشرات دي نابولي الرائدة. جلسة حوار ممتعة مع متحدثين متميزين يتفاعلون مع الجمهور لمناقشة تقنيات التداول الاحترافية وسلوك السوق.

يسر وبفخر مجموعة EBC المالية الاعلان عن نجاح حدثها "إحداث ثورة في تداول العقود مقابل الفروقات باستخدام مؤشرات دي نابولي الرائدة" في بانكوك، تايلاند.

يسر مجموعة EBC المالية (EBC) أن تعلن عن اختتام حدثها بنجاح، "إحداث ثورة في تداول العقود مقابل الفروقات باستخدام مؤشرات دي نابولي الرائدة". وقد شكل هذا الحدث معلمًا مهمًا في عالم تداول العقود مقابل الفروقات، حيث تضمن حفل توقيع مع المتداول والمؤلف الشهير جو دي نابولي، وحضره جمهور متميز من وسائل الإعلام الدولية والمحلية، وكبار الشخصيات، وعملاء VIP، والمتخصصين في الصناعة، وقادة الأعمال.

وقد سلط الحدث الضوء على الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة EBC المالية ومؤشرات دي نابولي الرائدة، ودمج نهج التداول الشهير لدي نابولي في عالم تداول العقود مقابل الفروقات. تشتهر مجموعة EBC بتنفيذ الطلبات السريع والوصول إلى السيولة على مستوى المؤسسات وأنظمة الأمان القوية، وهي مزود عالمي رائد للخدمات المالية. مع تراخيص تنظيمية من الدرجة الأولى من المملكة المتحدة وأستراليا وجزر كايمان، تقدم EBC خدمات تداول متوافقة واحترافية وفعالة. يهدف هذا التحالف إلى تزويد المستثمرين برؤى وأدوات متقدمة لإتقان استراتيجيات التداول الفعالة في سوق اليوم الديناميكي.

رؤى تنظيمية: تعزيز استقرار السوق العالمية

افتتح ديفيد باريت، الرئيس التنفيذي لكيانات مجموعة إي بي سي المالية في المملكة المتحدة وجزر كايمان، مجموعة إي بي سي المالية (المملكة المتحدة) المحدودة ومجموعة إي بي سي المالية (كايمان) المحدودة، الحدث بنظرة عامة ثاقبة على المشهد التنظيمي الذي يؤثر على شركات الوساطة المالية. كما شرح بالتفصيل دور الجهات التنظيمية الرئيسية في الحفاظ على استقرار النظام وسلامته عبر مختلف الولايات القضائية. وسلط باريت الضوء على التطور الكبير في البيئة التنظيمية، مشيرًا إلى أن العديد من الولايات القضائية الأقل صرامة كانت تجتذب في السابق أولئك الذين يفضلون اللوائح الأسهل. ومع ذلك، أكد أنه منذ الأزمة المالية، كانت هناك جهود متضافرة لرفع هذه الولايات القضائية إلى معايير امتثال أعلى. واختتم باريت قائلاً: "لقد أدى هذا التحول إلى إطار تنظيمي أكثر قوة وموثوقية في جميع أنحاء العالم".

56 عامًا من الحكمة في التداول

شهد الحدث مشاركة المتداول الشهير ومؤلف كتاب "التداول باستخدام مستويات دي نابولي"، جو دي نابولي، بمعرفته التجارية الواسعة التي اكتسبها على مدار حياته المهنية التي استمرت 56 عامًا. وقد أسر دي نابولي، الذي اشتهر بتوقعاته الدقيقة للسوق، الجماهير برؤيته الفريدة لاتجاهات السوق والتحليل الفني وتطور استراتيجيات التداول. وقد أثر كتابه الرائد، الذي تُرجم إلى اثنتي عشرة لغة، على المتداولين في جميع أنحاء العالم. وعلى مدار العقود، نجح دي نابولي في التنبؤ بأحداث السوق المهمة، بما في ذلك انهيار السوق في عام 1987 ونقاط التحول الحرجة المختلفة في سوق العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز.

وفي معرض حديثه عن لحظة محورية في حياته المهنية، قال: "كنت أستمع إلى زملائي وفكرت، ألن يكون من المفيد للغاية أن نتمكن من التنبؤ بالمكان الذي سيكون فيه الذهب في ذروة الشراء غدًا أو المكان الذي سيكون فيه مؤشر ستاندرد آند بورز في ذروة البيع؟" وقد أكد هذا الكشف على الأهمية الحاسمة للمؤشرات التنبؤية في التداول، مسلطًا الضوء على إمكاناتها في تزويد المتداولين بميزة تنافسية من خلال توقع تحركات السوق بدقة.

أكد دي نابولي على الأهمية الحاسمة للتنفيذ في التداول، قائلاً: "التنفيذ الرائع، التنفيذ الرائع، التنفيذ الرائع مهم للغاية. كان هذا قبل 42 عامًا وما زالت الصناعة لا تعلم المؤشرات الرائدة. نحن نفعل ذلك، لكنهم لا يفعلون ذلك". وأوضح كيف أدى استخدامه للمؤشرات المتقدمة مثل مؤشر MACD ومؤشر Detrended Oscillator Predictor (DOP) إلى تحويل نهجه، مما سمح له بالتنبؤ بمستويات ذروة الشراء وذروة البيع بدقة ملحوظة. لقد قدم هذا العمل الرائد للمتداولين أدوات لتحسين دقة التداول واتخاذ القرار. وأكد دي نابولي على ضرورة استخدام المؤشرات المتقدمة للبقاء في المقدمة في السوق.

استراتيجيات عملية باستخدام مستويات دي نابولي

شارك لورنس سمارت، الخبير في دي نابولي والمعلم في مجال التداول من أستراليا، تطبيقه العملي لمستويات دي نابولي في التداول. وفي معرض حديثه عن رحلته في التداول التي استمرت 17 عامًا، أوضح سمارت كيف قدمت طرق مختلفة، مثل المتوسطات المتحركة وتداول الاتجاه، نتائج مختلطة وتفتقر إلى الدقة.

وأكد سمارت على أهمية الحد من المخاطر في التداول: "لقد ساعدني هذا على توفير الوضوح وتعزيز ثقتي وتقليل المخاطر. في التداول، يعد تقليل المخاطر أمرًا ضروريًا. لوضع الأموال على المحك، وخاصة المبالغ الكبيرة، تحتاج إلى الثقة والإيمان بطريقة التداول الخاصة بك. بدون الثقة في طريقتك، لن تتداول بشكل فعال". وسلط سمارت الضوء على فعالية استخدام المؤشرات الرائدة لتوقع تحركات السوق، وتمكين المتداولين من اتخاذ قرارات مستنيرة وإدارة الصفقات بدقة أكبر وتخفيف المخاطر. ومن خلال شرح تفصيلي لتداول حقيقي لزوج اليورو/الدولار الأمريكي، أوضح سمارت كيفية استخدام المؤشرات الرائدة لدخول السوق بدقة.

تحليل انخفاض قيمة العملة اليابانية

قدم بيتر فان ويك، وهو تاجر محترف ومدير صندوق تحوط، تحليلاً متعمقاً لاستراتيجيات اليابان لإدارة انخفاض قيمة العملة. "إن ممارسة الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة للاستثمار في أصول ذات عائد أعلى يمكن أن تؤدي إلى انخفاض قيمة العملة في الأمد المتوسط. وهذه الظاهرة نلاحظها حالياً مع الين".

قدم تحليل فان ويك فهماً شاملاً للتأثيرات الاقتصادية الكلية على التداول والآثار المترتبة على تعديلات سياسة بنك اليابان. وناقش التأثير الكبير لتجارة المناقلة على قيمة الين وكيف تؤثر الاختلافات في أسعار الفائدة الحقيقية بين البلدان على قوة العملة. وأوضح فان ويك كيف يمكن للمتداولين تحديد نقاط التدخل الرئيسية وتقييم استقرار الين في الأمد البعيد.

رؤى التداول مع مونتشاي كونغثاناباكدي

تناول مونتشاي كونغثاناباكدي، الخبير في دي نابولي في تايلاند، الأسئلة الشائعة حول التداول الاحترافي، وقدم رؤى عميقة حول تعقيدات سلوك السوق. "ماذا يفعل المتداول المحترف؟ كيف يستمع إلى السوق؟ ما هي عقليته؟ ما هي المحفزات التي تدفعه؟ ماذا ينتظر؟" استكشف كونغثاناباكدي العقلية والتقنيات التي تميز المتداولين الناجحين، مؤكدًا على أهمية الاستماع إلى الإشارات الدقيقة للسوق وفهم ديناميكياتها.

Financial Group الثابت بتمكين المتداولين بالمعرفة والموارد اللازمة للتفوق في الأسواق المالية. من خلال تقديم حلول مبتكرة وخدمة استثنائية بشكل مستمر، تقود EBC الطريق في دعم المتداولين والعملاء في جميع أنحاء العالم.

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نبذة عن مجموعة EBC المالية

تأسست مجموعة EBC المالية (EBC) في الحي المالي المرموق في لندن، وهي مشهورة بمجموعتها الشاملة من الخدمات التي تشمل الوساطة المالية وإدارة الأصول وحلول الاستثمار الشاملة. وبفضل مكاتبها الواقعة في مواقع استراتيجية في المراكز المالية البارزة، مثل لندن وسيدني وهونج كونج وطوكيو وسنغافورة وجزر كايمان وبانكوك وليماسول والمزيد، تلبي مجموعة EBC احتياجات مجموعة متنوعة من المستثمرين الأفراد والمحترفين والمؤسسيين في جميع أنحاء العالم.

تفتخر مجموعة EBC، التي حازت على العديد من الجوائز، بالالتزام بالمستويات الرائدة من المعايير الأخلاقية والتنظيم الدولي. تخضع شركة EBC Financial Group (UK) Limited للتنظيم من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، وتخضع شركة EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd للتنظيم من قبل لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، وتخضع شركة EBC Financial Group (Cayman) Limited للتنظيم من قبل هيئة النقد في جزر كايمان (CIMA).

في قلب مجموعة EBC يوجد محترفون متمرسون يتمتعون بأكثر من 30 عامًا من الخبرة العميقة في المؤسسات المالية الكبرى، والذين تمكنوا بمهارة من المرور عبر دورات اقتصادية مهمة من اتفاقية بلازا إلى أزمة الفرنك السويسري في عام 2015. تدعم EBC ثقافة حيث تكون النزاهة والاحترام وأمن أصول العملاء في المقام الأول، مما يضمن التعامل مع كل مشاركة للمستثمرين بأقصى قدر من الجدية التي تستحقها.

EBC هي الشريك الرسمي للصرف الأجنبي لنادي برشلونة لكرة القدم، وتقدم خدمات متخصصة في مناطق مثل آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا وأوقيانوسيا. كما تعد EBC شريكًا لحملة United to Beat Malaria، وهي حملة تابعة لمؤسسة الأمم المتحدة، تهدف إلى تحسين النتائج الصحية العالمية. بدءًا من فبراير 2024، تدعم EBC سلسلة المشاركة العامة "ما يفعله الاقتصاديون حقًا" التي ينظمها قسم الاقتصاد بجامعة أكسفورد، والتي تعمل على كشف غموض الاقتصاد وتطبيقه على التحديات المجتمعية الكبرى لتعزيز الفهم العام والحوار.https://www.ebc.com/