EBC金融集團攜手交易傳奇帝納波利點位革新交易全球簽約儀式

見證與帝納波利領先指標的策略合作，旨在為投資者提供先進的工具及專業見解 EBC Financial Group (UK) Ltd CEO David Barrett（右）與帝納波利（左）在策略合作簽約儀式上，利用帝納波利領先指標革新交易 與專業交易者及嘉賓的討論互動，探討專業交易技術與市場行為

EBC金融集團榮幸地宣布其在泰國曼谷舉辦的「帝納波利點位革新交易簽約儀式」活動成功落幕。

日前， EBC金融集團攜手交易傳奇帝納波利，於泰國曼谷舉行「帝納波利點位革新交易」全球簽約儀式圓滿落幕。此次活動標誌著CFD交易領域的一個重要里程碑，包括了與著名交易員兼作家帝納波利Joe DiNapoli的官方簽約儀式，並吸引了國際和本地媒體、KOL、VIP客戶、行業專家和商業領袖等尊貴觀眾參與。

這次活動突顯了EBC金融集團與帝納波利點位革新交易之間的戰略合作夥伴關係，將DiNapoli著名的交易方法融入交易領域中。EBC以其快速的訂單執行、機構級別的流動性和強大的安全系統而聞名，是一家領先的全球金融服務提供商。憑借來自英國、澳大利亞和開曼群島的頂級監管牌照，EBC提供安全、專業和高效穩定的交易服務。這一合作旨在為投資者提供先進的見解和工具，以精通當今動態市場中的有效交易策略。

全球監管趨勢與投資展望- David Barrett

首位登場的EBC金融集團（英國/開曼）執行長David Barrett，以深刻的演說開啟了這次活動， David 概述了影響金融經紀公司的法規環境。他詳細說明了監管機構在各司法管轄區內維持系統穩定性和完整性的角色。 David強調：「監管環境已經改變。過去，許多寬鬆的司法管轄區吸引了不願在高標準地區接受監管的企業。自金融危機以來，情況已經大大改善。核心司法管轄區帶動了寬鬆的司法管轄區，使它們能夠達到更高的合規標準。」

56年來的交易智慧- Joe DiNapoli

這次活動邀請到享譽盛名的交易員兼《帝納波利點位革新交易》一書作者Joe DiNapoli，分享他在長達56年職業生涯中積累的豐富交易知識。帝納波利以其準確的市場預測聞名，透過他獨特的市場趨勢洞察、技術分析以及交易策略的演變，奠定其在交易界的傳奇地位。他的著作已被翻譯成十二種語言，對全球交易員產生了深遠的影響。在幾十年的時間裡，帝納波利成功預測了包括1987年市場崩盤在內的重大市場事件，以及標普期貨市場的各種關鍵轉折點。

在他職業生涯中的一個關鍵時刻，他反思道：「如果我們能提前知道黃金明天的超買點和標普的超賣點，那豈不是很寶貴嗎?」 這個領悟突顯了預測性指標在交易中的關鍵重要性，強調這些指標可以通過準確預測市場動向，為交易者提供競爭優勢。

DiNapoli 強調了交易中執行的關鍵重要性，他說：「優異的執行，優異的執行，優異的執行非常重要。這已是42年前的事情，但至今行業仍未教導的領先指標。他們不教，我們教。」DiNapoli強調了使用先進指標在市場上保持領先地位的必要性。

帝法在金融領域的應用- Lawrence Smart

來自澳洲的帝法專家和交易教育者Lawrence Smart討論了帝法指標在交易中的實際應用：「帝納波利點位法讓我做交易更清晰自信，並降低了風險，這至關重要。當你交易時，需要對方法有信心，才能真正進行交易，尤其是當你投入大量資金時。」透過詳細解說一筆真實的EURUSD交易， Lawrence Smart 展示如何利用領先指標精確進入市場。

分析日本貨幣貶值- Pieter van Wyk

Pieter van Wyk一位專業的交易員和對沖基金經理，深入分析了日本管理貨幣貶值的策略。他說：「借貸低利率投資於收益更高的資產的做法，可能會導致中期內貨幣貶值。目前觀察到了日元的這種現象。」

Pieter 的分析全面解釋了宏觀經濟對交易的影響以及日本央行政策調整的影響。他討論了套息交易對日圓價值的重大影響，以及不同國家之間實際利率差異如何影響貨幣強度。 Pieter 展示了交易者如何識別介入的關鍵時機，並評估日圓的長期穩定性。

交易洞見- Monchai Kongthanapakd

泰國的DiNapoli專家孟喜，解答了專業交易的常見問題，深入剖析市場行為的複雜性。他說：「一個專業交易員做什麼？他們如何傾聽市場？他們的心態是什麼？他們的觸發因素是什麼？他們等待什麼？」孟喜探討了成功交易者的心態和技巧，強調傾聽市場微妙訊號和理解市場動態的重要性。

EBC始終致力於跨地域的專業合作。這項合作不僅強調了先進交易工具的重要性，同時也進一步強化了EBC金融集團的堅定承諾，即為交易者提供專業的知識和資源，幫助他們取得成功。透過持續提供創新的解決方案和卓越服務，EBC在深度連結全球交易者方面始終處於領先地位，不負全球信任首選。

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關於 EBC 金融集團

EBC 金融集團 (EBC) 成立於著名的倫敦金融區，以其全面的服務而聞名，其中包括金融經紀、資產管理和綜合投資解決方案。 EBC 的辦事處策略性地位於倫敦、雪梨、香港、東京、新加坡、開曼群島、曼谷、利馬索爾等著名金融中心，為全球零售、專業和機構投資者等多元化客戶提供服務。

EBC 榮獲多項獎項，並以堅持領先水平的道德標準和國際監管而自豪。 EBC Financial Group (UK) Limited 受英國金融市場行為監管局(FCA) 監管，EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 受澳洲證券和投資委員會(ASIC) 監管，EBC Financial Group (Cayman) Limited 受澳洲證券和投資委員會(ASIC) 監管。

EBC 集團的核心是經驗豐富的專業人士，他們在主要金融機構擁有 30 多年的豐富經驗，熟練地度過了從廣場協議到 2015 年瑞士法郎危機的重大經濟週期。 EBC 倡導誠信、尊重和客戶資產安全至上的文化，確保每一次投資者參與都得到應有的最嚴肅對待。

EBC是巴塞隆納足球俱樂部的官方外匯合作夥伴，在亞洲、拉丁美洲、中東、非洲和大洋洲等地區提供專業服務。 EBC 也是聯合國基金會聯合打敗瘧疾運動的合作夥伴，該運動旨在改善全球健康。從2024 年2 月開始，EBC支持牛津大學經濟系開展的「經濟學家做了什麼」系列研討會，揭開經濟學的神秘面紗，並將其應用於重大社會挑戰，以增強公眾的理解和對話。

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