用帝法指标革新交易：EBC携手帝纳波利启动全球签约仪式

见证与帝纳波利领先指标的战略合作，旨在为投资者提供先进的工具及专业见解 EBC Financial Group (UK) Ltd CEO David Barrett（右）与帝纳波利（左）在战略合作签约仪式上，利用帝纳波利领先指标革新交易 与专业交易员及嘉宾的讨论互动，探讨专业交易技术和市场行为

EBC金融集团宣布在泰国曼谷举办的“用帝纳波利点位革新交易”全球签约仪式成功落幕

EBC金融集团宣布成功举办“用帝纳波利点位革新交易”全球签约仪式，标志着交易领域的里程碑。签约仪式上，著名交易员和作家帝纳波利Joe DiNapoli出席并签署合作协议。吸引了国际和本地媒体、意见领袖、VIP客户、行业专家和商业领袖的广泛关注。

本次活动象征着EBC集团与DiNapoli领先指标的战略合作，并将其整合到交易领域。EBC以极速订单执行、机构级流动性接入和全面安全保障而被全球投资者熟知，是国际领先金融集团，拥有英国FCA、澳洲ASIC和开曼CIMA三大顶级监管牌照，提供安全、专业、高效稳定的交易环境。此次 EBC集团与帝纳波利及其团队合作，为投资者带来领先工具及更高维的视角，以掌握当今动态市场中的交易策略。

全球监管趋势与投资展望

EBC英国及开曼的CEO David Barrett在开场时概述了经济全球化背景下监管日益严格的趋势，介绍了EBC全球牌照的覆盖范围，及主要监管机构的关键作用。

David强调了监管环境的显著演变，指出许多宽松的司法管辖区吸引了不愿在高标准地区接受监管的企业。然而，他强调，自金融危机以来，情况已经大大改善。核心司法管辖区带动了宽松的司法管辖区，使它们能够达到更高的合规标准。“这种转变带来了更健全和可靠的全球监管框架。”David总结道。

56年的交易智慧

活动中，著名交易员及《帝纳波利点位交易法（DiNapoli Levels）》一书的作者Joe DiNapoli分享了他在56年职业生涯中积累的交易知识。

Joe DiNapoli因其准确的市场预测而闻名，几十年来，成功预测了许多重大市场事件，包括1987年道指大跌和标普期货市场的多个关键转折点。现场上，他分享了关于市场趋势、技术分析和交易策略演变的见解，为与会者提供了的专业视角，从而提升交易方法。其经典著作已被翻译成12种语言，对全球投资者产生了深远影响。

回顾职业生涯中的关键时刻，他说：“如果我们能提前知道黄金明天的超买点和标普的超卖点，那岂不是很好吗？”这一发现突显了预测指标在交易中的重要性。

他同时强调了交易执行的重要性：“优秀的执行，优秀的执行，优秀的执行是非常重要的。这是42年前的事了，行业仍未教授领先指标，但我们教授。”

他强调使用先进指标在市场中保持领先地位的必要性，同时展示了自己如何利用领先指标，如MACD预测器和去趋势振荡器预测器（DOP），改变了他的交易方法，使他能够以惊人的准确性预测超买和超卖水平。这项突破为交易者提供了提高交易精度和决策的工具。

帝法在金融领域的应用

来自澳大利亚的帝法专家和交易教育者Lawrence Smart讨论了帝法指标在交易中的实际应用，同时强调了降低交易风险的重要性：“帝纳波利点位法让我做交易更清晰自信，并降低了风险，这至关重要。当你交易时，需要对方法有信心，才能真正进行交易，尤其是当你投入大量资金时。”

Lawrence展示了使用帝法指标预测市场走势的有效性，并结合一个真实的EURUSD交易案例，演示了如何使用领先指标精准入市，使交易者能够做出明智决策，更精确地管理交易并减轻风险。

日本对货币贬值的应对分析

经济学家和对冲基金经理Pieter van Wyk深入分析了日本管理货币贬值的策略：“你以低利率借钱，然后投资获利，中期效果是导致货币贬值。目前这种现象在日元上有所体现。” Pieter全面分析了宏观经济对交易，及日本央行政策调整的影响。他同时讨论了套息交易对日元价值的重大影响，及国家间实际利率差异如何影响货币强度。同时展示了交易者如何识别关键干预点，并评估了日元的长期稳定性。

对话帝纳波利交易法专家

泰国帝法专家Monchai Kongthanapakdi解答了专业交易的常见问题，针对市场复杂行为，提供了深刻见解。“专业交易员做什么？他们如何聆听市场？他们的心态是什么？他们的触发点是什么？他们在等待什么？” Monchai探讨了成功交易员的心态和技术，强调了聆听市场微妙信号和理解其动态的重要性。

活动现场，《帝纳波利点位交易法》一书的中文译者曾星先生也通过视频分享了自己与帝法的渊源，并强调推广和传播帝纳波利点位交易法是其使命，最后祝愿交易者在本次盛会中有所收获。

圆桌会议和媒体采访

在圆桌讨论和媒体采访环节，现场就交易策略进行了富有启发性的交流 。Pieter van Wyk强调了Fibonacci和D-Levels指标的区别：“Fibonacci，正常绘图和D-Levels的最大区别首先是清晰度。当你处于一场激烈的交易中，就像Monchai刚刚提到的，你不能没有头绪，否则就会马失前蹄。再是我们使用的比率，可以在决策时提供一些特定的点位。”

EBC始终致力于跨地域的专业合作。此次活动强调了先进交易工具的重要性，同时进一步强化了EBC金融集团的坚定承诺，即为交易者提供专业的知识和资源，助力他们取得成功。通过不断提供创新的解决方案和卓越服务，EBC在深度链接全球交易者方面始终处于领先地位，不负为全球信任首选。

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— 关于EBC金融集团 —

EBC Financial Group成立于英国伦敦，是一家集金融券商、资产管理等服务为一体的综合性金融集团。EBC业务遍布全球，以全球顶级监管、毫秒级的订单执行和机构级的清算池、全方位的保障体系，致力于为每位客户提供“安全、专业、高效稳定”的交易环境。

EBC Financial Group (UK) Ltd 由英国金融行为监管局(FCA)授权和监管，监管号:927552；EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd由澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)授权和监管，监管号:500991；EBC Financial Group（Cayman Limited 由开曼金融管理局（CIMA）授权和监管，持有CIMA全监管牌照，监管号：2038223 。

EBC是巴塞罗那足球俱乐部官方合作伙伴，同时，在全球积极践行企业责任，通过联合牛津大学经济学系举办研讨会、携手联合国基金会共同打败疟疾、与世界女童军协会合作，推动构建更平等、具有活力的社会。

EBC集团核心人员拥有逾30年的大型金融机构的工作经验，亲历多个经济周期，时间跨越85年《广场协议》、97年亚洲金融危机、08年全球金融危机和15年瑞郎黑天鹅事件等。他们对突发事件及金融危机有出色的应对经验。基于实战锻炼出的专业素养，促使EBC对自我要求更为严格。EBC以最严格的行业准则和道德标准约束自我，以诚信与尊重为服务宗旨，为客户的资产安全和发展保驾护航。EBC相信，每个认真交易的人，都值得被认真对待。

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