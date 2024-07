PHILIPPINES, July 21 - Press Release

July 21, 2024 SENATE PRESIDENT PRO TEMPORE JINGGOY EJERCITO ESTRADA

SONA expectations

21 July 2024 SA darating na ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr., umaasa ako na kanyang matatalakay ang ilan sa mga mahahalagang isyu na lubos na may kinalaman sa masang Pilipino. Una na rito ang usapin ng wage hike. Kailangang matiyak ng pamahalaan na ang bawat Pilipino ay may sapat na sahod para maging maayos ang kanilang pamumuhay. Kasabay nito ay akin ding inaasahan na mababanggit ng Pangulo ang papalawig ng mga social benefits para sa bawat Pilipino, partikular na ang mga programa sa edukasyon, kalusugan at iba pang serbisyong panlipunan. Kailangan nating tiyakin na ang bawat Pilipino, lalo na ang mga mahihirap at walang kakayahang pinansyal, ay may access sa mga serbisyong ito. Kaakibat ng dalawang isyu na ito ay ang usapin ng "inflation." Dahil hindi akma ang sahod ng mga manggagawa para sabayan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, nais kong marinig mula sa Pangulo kung ano ang mga programa ng pamahalaan na magbibigay proteksyon sa mga manggagawa at sa ating ekonomiya. Inaasahan ko ring marinig ang lalo pang pagpapaigting ng pamahalaan ng mga hakbang para ipagtanggol ang ating soberanya at karapatan sa ating teritoryo, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. Mahalaga na mapanatili natin ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon habang ipinaglalaban natin ang ating mga interes. Sa kabuuan, umaasa ako na sa darating na SONA ay mabibigyan ng malinaw na direksyon ang ating bansa sa harap ng mga hamon at oportunidad na ating kinakaharap. Ang pag-unlad ng ating bansa ay nakasalalay sa pagtugon sa mahahalagang alalahanin na ito.