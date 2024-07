Navigare in mare in tutta sicurezza anche senza la patente nautica

La copertina del manuale

Un manuale dedicato a chi vuole acquisire le conoscenze essenziali per navigare in mare in modo sicuro e responsabile, anche senza possedere una patente nautica

GORIZIA, ITALY, July 22, 2024 / EINPresswire.com / -- La legislazione italiana riguardante il diporto è unica nel mondo poiché permette la conduzione di imbarcazioni, anche di grandi dimensioni, senza alcuna abilitazione. È quindi evidente che ci siano molti naviganti nelle nostre acque che non conoscono le regole basilari della navigazione marittima. Per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative, sarebbe consigliabile richiedere una patente nautica, semplificata, anche per chiunque voglia avventurarsi entro le 6 miglia dalla costa. Questa misura non solo fornirebbe le competenze necessarie per condurre un'imbarcazione in modo responsabile ma contribuirebbe anche a prevenire situazioni potenzialmente rischiose in mare.Per aiutare tutti i navigatori ad acquisire tali conoscenze di base in modo efficace ed efficiente, abbiamo deciso di creare un breve manuale che spieghi chiaramente le principali regole e i comportamenti da seguire durante la navigazione. Sebbene esistano numerosi manuali dettagliati disponibili nelle librerie, spesso risultano troppo complessi e rivolti principalmente a coloro che si preparano all'esame per ottenere la patente nautica. Il nostro obiettivo è offrire un'alternativa più accessibile e pratica, adatta a chi desidera semplicemente godersi brevi gite o piccole crociere costiere in totale sicurezza.Sottolineiamo con fermezza l'importanza di acquisire le competenze necessarie per affrontare il mare con consapevolezza e responsabilità, tuttavia, nel nostro manuale desideriamo essere visti più come un amico che offre consigli piuttosto che come esperti intenti a impartire insegnamenti.Il manuale tratta argomenti quali la terminologia marinaresca, le luci e i segnali di navigazione, gli strumenti di orientamento e le carte nautiche, l’utilizzo della radio VHF, le regole sulle precedenze in mare, suggerimenti sull’organizzazione della crociera, sulle dotazioni di emergenza e sulla manutenzione basilare dell’imbarcazione.Include anche brevi accenni meteorologici e consigli sull’approccio da tenere durante l’ormeggio in rada o in porto.Ci auguriamo che questa guida possa contribuire a ridurre il numero di incidenti che coinvolgono le imbarcazioni da diporto, spesso causati dalla scarsa conoscenza marinaresca delle persone coinvolte.Il manuale “Navigare senza patente nautica” è disponibile in edizione cartacea e in eBook presso lo StreetLibStore è in tutte le principali librerie online. E’ disponibile su prenotazione in tutte le librerie italiane.L'autore, diplomato presso l'Istituto Tecnico Nautico e con esperienza come ufficiale di coperta su navi petroliere e nelle Capitanerie di Porto, è laureato in Scienze Geologiche. Ha svolto attività di geologo sia in Italia che all'estero prima di assumere ruoli tecnici presso il Ministero della Salute. Attualmente si dedica alla creazione e gestione di siti web incentrati sui viaggi, la nautica e la scienza. È anche armatore di una piccola imbarcazione a vela con cui naviga nell'Alto Adriatico.