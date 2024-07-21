حاضنة "ليف-إنك للإبداع" و صندوق الأمان لمستقبل الأيتام يعلنون عن شراكة استراتيجية من أجل التميّز والإبداع
حاضنة "ليف-إنك للإبداع" و صندوق الأمان لمستقبل الأيتام يعلنون عن شراكة استراتيجية من أجل التميّز والإبداعAMMAN, JORDAN, July 21, 2024 /EINPresswire.com/ -- أعلن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام عن شراكة استراتيجية جديدة مع حاضنة ليف-انك للإبداع تجمع العديد من المبادرات المستدامة الهادفة لدعم وتمكين شباب الصندوق الأيتام ضمن إطار الإبتكار والإبداع لتلك المبادرات التي سيقومون بتنظيمها ضمن بيئة تشجع على الإبداع. وقد تم توقيع الاتفاقية الممتدة لأربع سنوات السيدة زينة الحسن ممثلة الحاضنة والمدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام السيدة نور الحمود.
في إطار هذه الشراكة، ستعمل حاضنة ليف-إنك للإبداع على دعم صندوق الأمان من خلال تخصيص جزء من ريع فعالياتها لتعليم الشباب الأيتام، كما ستطلق ليف-إنك للإبداع فعالية قريباً بعنوان "Who is Your Sunset"، والتي ستضم أعمالاً فنية مبتكرة، وستتميز بوجود عملاً فنيًا مستوحى من شعار صندوق الأمان لمستقبل الأيتام ، حيث سيتم التبرع بعائدات بيع هذه اللوحة لصالح الطلاب المستفيدين من الصندوق.
بالإضافة إلى ذلك، ستعمل ليف-إنك للإبداع على ضم صندوق الأمان كشريك في فعاليتها المختلفة، وسيتم دمج مبادرة "الأحلام المتنقلة" الخاصة بصندوق الأمان ضمن فعالياتها وسيتم دعوة الجميع للمساهمة في تحقيق أحلام الشباب والشابات الأيتام من خلال التبرع لتحقيق حلمهم.
وقالت ممثلة حاضنة ليف-إنك للإبداع السيدة زينة الحسن: "نحن فخورون بهذه الشراكة التي تهدف لدعم جهود صندوق الأمان ورسالتهم في تمكين الشباب والشابات الأيتام وتزويدهم بالتعليم والمهارات والفرص اللازمة لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم من أجل مستقبل أفضل لهم، إيماناً منا بحقهم أن يكون لهم فرص متساوية في المجتمع".
وبدورها قالت المدير العام لصندوق الأمان السيدة نور الحمود: "نعبر عن شكرنا وامتناننا لحاضنة ليف-إنك للإبداع على الشراكة القيمة والفريدة التي تعزز أهداف الصندوق وتمكين الشباب والشابات الأيتام. ونثمن جهود فريق العمل والمبادرات القيمة التي يقومون بتنظيمها ضمن بيئة تشجع على الإبداع وهو من أحد أهم القيم التي ينادي بها الصندوق من أجل تحقيق تنمية مستدامة".
ليف-إنك للإبداع هي حاضنة إبداعية تقع في غابات زي بمحافظة البلقاء على مساحة 8000 متر مربع، تهدف لدعم المبدعين الأردنيين وتحقيق الاستقلال المالي لهم من خلال تحويل مهاراتهم الإبداعية إلى مشاريع ناشئة. تأسست لتوجيه المبدعين في عدة مجالات تشمل: التنمية الذاتية، الفنون، الاتصال، إنشاء المحتوى، التصميم، المهارات الرقمية، والحرف، حيث تعمل الحاضنة على تعزيز الاقتصاد البرتقالي من خلال دمج ريادة الأعمال العالمية مع المهارات الإبداعية للأفراد، وتوفير بيئة تشجع على الإبداع والتنمية المستدامة.
صندوق الأمان لمستقبل الأيتام هو جمعية خيرية تأسست عام 2006 بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله بهدف تمكين الشباب الأيتام فوق سن ال 18 من خريجي دور الرعاية أو من مناطق جيوب الفقر، من خلال برامج تعليم ودعم معيشي وبناء قدرات وتطوير ذاتي. وقد استفاد منه ومنذ تأسيسه حتى الآن أكثر من 4872 يتيماً، منهم 66% من الإناث، وتخرج من بينهم 3473 شاب وشابة بدأوا السير بحياتهم العملية.
Angel Dahdal
Al Aman Fund
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