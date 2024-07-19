萬利集團戰略進軍印度，在蒙德拉港成功完成首次船舶燃油加注服務

CBL國際有限公司

(註冊於開曼群島的有限責任公司)

(美國納斯達克交易所代碼：BANL)

香港, July 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 萬利集團（以下簡稱“萬利”或“集團”）之上市實體CBL國際有限公司（CBL International Limited）（以下簡稱“公司”或“CBL”）（美國納斯達克交易所代碼：BANL），亞太地區知名的船舶燃油供應公司今日宣佈，已於7月11日在印度成功完成其首次船舶燃油加注服務。 這一具有里程碑意義的營運是在印度蒙德拉港進行，該港是印度最大和最具戰略地位的港口之一。 這標誌著萬利集團業務拓展戰略的重要一步，體現了集團在全球關鍵區域提升運營能力和市場影響力的承諾。

印度蒙德拉港的戰略重要性

蒙德拉港在印度海運物流業中扮演著關鍵角色，截至2023年11月已處理超過1.55億噸貨物，創下了印度歷史新高。該港口作為重要的進出口門戶，承擔著印度約33%的集裝箱貨物輸送量。其先進的基建設施，包括可以處理大型船舶的能力，使其成為海運貿易和經濟增長的關鍵樞紐，助力印度於2025年實現5萬億美元經濟體的目標。

燃油加注詳情

是次在印度蒙德拉港為一家全球性的綜合物流和航運公司加註船舶燃油突顯了萬利的卓越運營能力和堅守在關鍵戰略位置提供優質服務的承諾。

積極的運營影響

萬利期待這一里程碑將為集團的運營表現帶來積極影響。 在印度快速增長的海運市場建立足跡，增強了萬利擴展供應網路和提高市場份額的能力。在印度蒙德拉港完成的船舶燃油加註加強了我們與關鍵客戶的關係，推動可持續增長。

“我們很高興能夠通過集團在印度蒙德拉港完成首次船舶燃油加注而打入印度市場。 這一成就反映了我們的戰略願景和在關鍵區域實現增長的決心。“ 萬利集團主席兼行政總裁謝威廉先生亦表示，「我們期盼在此基礎上獲得更大的發展成就，並提升我們的服務能力，以滿足全球船東客戶不斷變化的需求。 ”

關於萬利集團

萬利集團成立於 2015 年，以CBL國際有限公司（CBL International Limited）（納斯達克：BANL）在納斯達克股票市場上市。 集團成立至今，一直致力於為船東客戶提供一站式船舶燃油供應服務。 截至2024年5月15日，集團船舶燃油供應服務主要遍布比利時、中國、香港、印度、日本、韓國、馬來西亞、模里西斯、新加坡、臺灣、泰國、土耳其和越南，共覆蓋超過55個港口。 集團積極推動替代燃料，並已取得ISCC EU和ISCC Plus認證。

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