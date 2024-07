Portopiccolo: Erleben Sie das Meer und die Natur in einem exklusiven Rahmen

Portopiccolo Investments Übersicht über die Bucht von Portopiccolo in Sistiana, Triest Wohnungen mit Blick aufs Meer in Portopiccolo

Eine Entdeckungsreise nach Portopiccolo, einem versteckten Juwel der Adriaküste.

SISTIANA, TS, ITALIEN, July 19, 2024 /EINPresswire.com/ -- Stellen Sie sich ein Stückchen Paradies an der Adriaküste vor, ein Ort, der in letzter Zeit zum Synonym für einen sicheren und unvergesslichen Sommer geworden ist. Zwischen Grado und Slowenien, bis hinunter nach Kroatien, hat sich die italienische Küste verwandelt: keine Sandstrände mehr, sondern leicht zugängliche Kieselstrände, die in einer malerischen Umgebung von Felsen in ein kristallklares Meer eintauchen.

Wir befinden uns am Rande des Naturparks Falesie di Duino in der Provinz Triest, in einem geschützten Gebiet von 107 Hektar. Dieser Küstenstreifen ist der Traum eines jeden Seglers, ein Ort, an dem man den Anker werfen und in das kobaltblaue Meer eintauchen kann.

Eingebettet zwischen diesen Klippen liegt ein kleines Dorf, das sich wie ein in den Fels gehauenes Amphitheater entwickelt. Dieses Juwel heißt Portopiccolo in Venezia Giulia, ein Dorf, das gerade wegen seiner einzigartigen Beschaffenheit an die klassischen italienischen Küstendörfer erinnert.

Portopiccolo ist ein Dorf mit ökologisch-nachhaltiger Architektur, dessen Gebäude sich in die Umgebung einfügen. Der gesamte Komplex wurde nach einem Konzept der "Zero-Impact"-Architektur konzipiert, das Sicherheit, Nachhaltigkeit und Zugänglichkeit gewährleistet, so dass sich die gesamte Anlage perfekt in das wunderschöne Naturschutzgebiet der Klippen von Duino einfügt.

Portopiccolo ist eine Oase der Stille, wo das Rauschen der Wellen und der Gesang der Möwen die einzigen Geräusche sind.

Sie ist ideal für Paare, die Entspannung suchen, und für Familien, die ihre Kinder in Sicherheit wissen wollen, und für diejenigen, die ruhige Zeiten auf der Suche nach einem langsamen Leben, Exklusivität und einer engen Verbindung mit dem Meer und der Natur verbringen wollen.

In diesem Kontext der Ruhe und Gelassenheit ist die bezaubernde Anlage Portopiccolo entstanden. Hier bietet ein wunderschöner Privatstrand mit türkisfarbenem Wasser einen ruhigen Rückzugsort, während eine Vielzahl von Restaurants, Geschäften und Bars das Erlebnis mit einzigartigen Aromen und Atmosphären bereichern. Der luxuriöse Yachthafen lädt zu neuen Abenteuern auf dem Meer ein und bietet bei jeder Fahrt unvergessliche Erlebnisse.

Das Dorf ist ein wahres Juwel, mit engen Kalksteinstraßen, die zu Häusern mit traditioneller istrisch-venezianischer Architektur führen, und Gebäuden, bei denen sich die Außenarchitektur, die eine eher traditionelle Sprache spricht, harmonisch mit Innenräumen von zeitgenössischem und raffiniertem Design verbindet.

Wer sich für den Kauf einer Wohnung in Portopiccolo entscheidet, kann zwischen zwei Möglichkeiten wählen, die beide beeindruckend sind: ein Haus im Borgo oder ein Haus mit Panoramaterrasse. Bars, Restaurants, Boutiquen, eine Kunstgalerie und das luxuriöse Resort bieten jeden Komfort. Der Spa- und Wellnessbereich ist zu jeder Jahreszeit ein perfekter Rückzugsort mit Schwimmbädern, Saunen, Hammams und exklusiven Behandlungen.

Der "Purobeach"-Strandclub, zu dem auch ein Schwimmbad und ein Strand gehören, ist nicht nur den Bewohnern vorbehalten, sondern auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Ein zweites Schwimmbad hingegen, das nur den Bewohnern vorbehalten ist, befindet sich im oberen Teil des Dorfes bei den Reihenhäusern und bietet einen herrlichen Blick auf das Meer.

Beide bieten spektakuläre Aussichten. Den Sonnenuntergang zu beobachten ist ein einzigartiges Erlebnis, wenn die Sonne ins Meer eintaucht und den Himmel in ein Farbenspiel verwandelt.

Der Yachthafen von Portopiccolo mit seinen über 120 Liegeplätzen ist der ideale Ausgangspunkt für die Erkundung des Golfs von Triest und der wunderschönen istrischen Küste. Im Sommer verwandelt sich der Ort in ein Wassersportparadies mit Segel-, Windsurf- und SUP-Kursen und vielem mehr.

Der kleine Platz von Portopiccolo ist an schönen Sommerabenden der natürliche Treffpunkt für die Einwohner des Dorfes, wo sie die Entspannung und Ruhe des Dorfes genießen können und alle wichtigen Dienstleistungen einer Gemeinde am Meer finden, wie Restaurants, Geschäfte und sogar eine Kunstgalerie. Und das alles, ohne mit dem Auto fahren zu müssen.

Auch in der Umgebung gibt es Schätze zu entdecken, wie die Höhlen Giant und Slivia Towers, das prächtige Schloss Duino und den Rilke-Pfad, einen der eindrucksvollsten Wanderwege der Gegend.

Ende Mai wurde auch das Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa mit einer Abendveranstaltung eingeweiht. Die neue Leitung der Beherbergungseinrichtung, die den Tivoli Hotels & Resorts (eine zur Minor Hotels Group gehörende Marke), einem sehr renommierten Namen im Segment der Luxushotels und -resorts, der in diesem Jahr mit der Leitung der Anlage in Portopiccolo sein Debüt in Italien gibt. Das Tivoli Portopiccolo Sistiana Resort, ein Fünf-Sterne-Hotel mit 58 Zimmern, wurde Ende Mai im Rahmen einer Abendveranstaltung eingeweiht.

Bei dieser Einweihung wurde auch eine der großen Neuigkeiten für 2024 bekannt gegeben: Die Terme di Saturnia, eine bekannte Wellness-Marke in der Toskana, wird die Leitung des SPA übernehmen, das nicht nur den Gästen des Resorts, sondern auch allen Einwohnern und Gästen des Dorfes vorbehalten ist.

Mit den Terme di Saturnia und Purobeach, die einen qualitativ hochwertigen Strandservice garantieren werden, wird Portopiccolo zu einem einzigartigen und traumhaften Ort an der gesamten Adriaküste.

Ein Grund mehr für diejenigen, die sich bereits entschieden haben oder darüber nachdenken, die Gelegenheit zu ergreifen, ein Strandhaus in einer der schönsten Gegenden Italiens zu besitzen, und sich gleichzeitig eine vorteilhafte Investition zu sichern, und zwar durch die Gesellschaft Portopiccolo Apartments, die sich mit höchster Professionalität und Verfügbarkeit um die Entwicklung der Immobilien kümmert.

Portopiccolo ist also viel mehr als nur ein touristisches Ziel: es ist eine unvergessliche Erfahrung. Wir laden Sie ein, dieses Stückchen Paradies zu entdecken, in dem jedes Detail darauf ausgerichtet ist, ein Höchstmaß an Entspannung und Schönheit zu bieten. Portopiccolo erwartet seine Gäste mit einer atemberaubenden Aussicht, einem kristallklaren Meer und einer unverwechselbaren Atmosphäre der Ruhe und des Charmes.

Wenn Sie weitere Informationen über die zum Verkauf stehenden Wohnungen und die vorteilhaften Möglichkeiten für Immobilieninvestitionen in der Anlage wünschen, wenden Sie sich bitte an das Verkaufsbüro von Portopiccolo unter der Telefonnummer 040 99 75 614 oder unter www.portopiccolosistiana.it.

Eine Gelegenheit, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten, um einen Ort zu entdecken, an dem sich Luxus und Natur zu einem einzigartigen und unvergesslichen Erlebnis vereinen.