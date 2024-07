Statement of Senator Risa Hontiveros on the latest FB post of Mayor Alice Guo

Mayor Alice Guo o Guo Hua Ping, mas marami pa kayong post sa Facebook kaysa sa attendance sa Senate hearing. Attendance before the Senate hearings is adherence to the rule of law.

So sadly for you, hindi katumbas ng attendance mo sa Senado ang maya't-maya mong pagso-social media.

Paano ka magkakaroon ng peace of mind kung palagi ka na lang iiwas sa mga tanong?

Kung nakakalimutan mo, pinapatawag ka dahil nasa gitna ka ng pang-aabuso ng POGO sa mga batas natin, na hinayaan mong lumawak dahil sa impluwensya mo bilang Mayor.

Nagsinungaling ka tungkol sa koneksyon mo sa POGO, nagsinungaling ka tungkol sa pagkatao mo, at kada log-in mo sa Facebook, may bago ka na namang iniimbento.

Huwag kayong mag-alala, hindi kami fixated sa'yo. Allergic lang kami sa mga sinungaling.