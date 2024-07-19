شركة Invixium تستحوذ على Triax Technologies لتوسيع حلولها للقياسات الحيوية مع عرض أنظمة مواقع الزمن الفعلي RTLS القائمة على الذكاء الاصطناعي من أجل تحسين السلامة والإنتاجية في المواقع الصناعية والبنية التحتية الحرج…





تورنتو, July 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- أعلنت اليوم شركة Invixium، الرائدة عالميًا في مجال التحكم في الوصول إلى القياسات االحيوية، والقوى العاملة، وحلول إدارة الزائرين، عن استحواذها بكل فخر على شركة Triax Technologies الكائنة في الولايات المتحدة الأمريكية (Triax). ومن شأن هذا الاستحواذ الاستراتيجي أن يوسّع محفظة Invixium مع أنظمة مواقع الزمن الفعلي "RTLS" القائمة على الذكاء الاصطناعي وحلول العاملين المتصلة من Triax المصممة لتحسين إنتاجية العاملين واستغلال المعدات. ومع هذا التحرك، توسع Invixium نطاق أعمالها بما يتجاوز التحكم في الوصول إلى نقاط الدخول لمواجهة التحديات اليومية المعقدة ضمن البنى التحتية الحرجة ومواقع العمل الصناعية، مثل النفط والغاز والتصنيع والإنشاءات والمواد الكيميائية والتعدين والطاقة.



وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال Shiraz Kapadia، المدير التنفيذي ورئيس شركة Invixium "حددنا المزيد من المشكلات الحقيقية التي يجب حلها". وأضاف "يبرز هذا الاستحواذ التزامنا بتوفير حلول مبتكرة تلبي متطلبات الصحة والسلامة والأمن والإنتاجية لمواقع عملائنا. ومع إضافة Triax، نوفر الآن حلولاً شاملة ومتكاملة من نقاط الدخول الآمنة إلى البيئة التشغيلية الكاملة. إن هذه الخطوة الجريئة تمثل تقدمًا محوريًا في استراتيجيتنا للنمو".

كما أن حل العاملين المتميز القائم على الاتصال بالإنترنت من Triax، والذي يحمل اسم Spot-r، يمثل منصة مبتكرة غير معتمدة على نظام GPS والذي يضم شبكة متمازجة محمية ببراءات اختراع وقابلة للتطوير والأجهزة صغيرة الحجم ولوحات معلومات سهلة الاستخدام. يستخدم النظام شارات قابلة للارتداء لتجميع البيانات ونقلها إلى برامج قائمة على السحابة تعمل على توفير رؤى شبه لحظية. إن هذا الحل القوي وسهل الاستخدام يُعد بمثابة شبكة مستقلة، حيث يتجاوز البنية التحتية الداخلية لتكنولوجيا المعلومات. من شأن لوحات معلومات البرامج والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي أن تساعد الصناعات في تحديد مشكلات الإنتاجية والقضاء عليها وتتبع استخدام المعدات بفاعلية والحد من أوقات الاستجابة في حالات الطوارئ، مما يعمل على تحسين السلامة الكلية والكفاءة التشغيلية للموقع.

وفي صدد التعليق على هذه المناسبة، قال Scott MacDonald، رئيس مجلس إدارة Triax Technologies "تعمل منصة Triax لإنتاجية العمل والسلامة في موقع العمل على إكمال محفظة Invixium المتميزة من حلول وخدمات الوصول إلى القياسات الحيوية". وأضاف "إنني على ثقة من أن Invixium ستواصل تعزيز الحلول الموحدة وتوسيع تأثيرها، مما يعمل على زيادة القيمة بشكل كبير لعملائنا الصناعيين وأصحاب المصلحة بشكل مشترك".

إن تقنيات Invixium وTriax ستساعد المؤسسات على الحد من مخاطر الوصول غير المصرح به فضلاً عن أنها ستبسط العمليات ووضع معايير جديدة في مجالات السلامة والفعالية الصناعية. ومع العائد المثبت على الاستثمار من حلول Triax، بما في ذلك وفورات العمالة الكبيرة من خلال زيادة الوقت المنقضي على استخدام الأدوات والحد من مطالبات الإصابات، فإن Invixium مستعدة لإحداث طفرة في العمليات الصناعية على المستوى العالمي.

تلتزم Invixium بإجراءات التكامل السلسة، الأمر الذي يضمن استمرارية الخدمات ويطرح باقة أوسع من التقنيات لمواجهة المتطلبات المتطورة لقاعدة عملاء كلتا الشركتين.

ولم يتم بعد الإفصاح عن الشروط المالية للاستحواذ.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على:

Shiraz Kapadia، المدير التنفيذي والرئيس

skapadia@invixium.com

Sandra Santos، مدير التسويق والاتصالات

ssantos@invixium.com

الهاتف: +1 844-468-4948

نبذة عن Invixium

يقع مقر شركة Invixium في تورنتو بكندا، وتحظى بتواجد في الهند والشرق الأوسط والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، وهي تقوم بتصميم وتصنيع حلول القياسات الحيوية القوية من أجل التحكم في الوصول والقوى العاملة وإدارة الزائرين. تعمل الأجهزة والمعدات المتكاملة كلية وحلول منصات الهواتف الجوالة على تحسين الصحة والسلامة والإنتاجية والأمن لدى المؤسسات والصناعات باستخدام الأدوات الدقيقة لجمع البيانات والتحليلات الذكية للبيانات. ومع عمليات التوزيع لدى كبرى المؤسسات والصناعات، تسعى Invixium إلى توفير حلول رائدة في القطاع ومصنوعة في الصين للقياسات الحيوية لا تحظى فقط بالمتعة البصرية، لكنها تتسم كذلك بالبديهية من أجل سهولة الاستخدام والتركيب.

نبذة عن Triax Technologies

يقع مقر شركة Triax Technologies في ولاية Connecticut بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي توفر حلولاً مبتكرة تركز على الأشخاص لتعزيز السلامة والإنتاجية لدى المؤسسات التي تستخدم الكثير من الأصول. تساعد تكنولوجيا الشركة المحمية ببراءات اختراع والأجهزة المعتمدة التي تحظى بمستويات سلامة داخلية في توصيل العاملين والأصول الفعلية لإمداد قادة الأعمال ببيانات تساعد على اتخاذ القرارات. تُعد Spot-r®، وهي علامة تجارية مسجلة لشركة Triax Technologies, Inc.، حلاً شاملاً يوفر مزيجًا من الأجهزة ذات الملكية الحصرية (بما في ذلك التقنيات القابلة للارتداء والكاميرات القائمة على الذكاء الاصطناعي) والشبكات والتطبيقات والرؤى للجمع والتوليف اللحظي للبيانات الميدانية التي يصعب جمعها. تعمل المنصة على تمكين رؤية مقاييس الإنتاجية والامتثال للسلامة وإدارة المعدات.

تُتاح صورة فوتوغرافية مصاحبة لهذا الإعلان على https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a506ad8e-403e-4e11-a182-acb0aa7f8e3e