Reminder: State to hold public input session on the Home Energy Rebates Programs

The North Carolina Department of Environmental Quality (DEQ) will hold a virtual public input session on Thursday, August 1, 2024, at 6:30 p.m., to solicit community feedback on the proposed Home Energy Rebates Programs, under the Inflation Reduction Act. DEQ also encourages written public comment until August 6, 2024.

The state is seeking the public’s input on the Home Energy Rebates Programs’ Community Benefits Plan and Education and Outreach Plan. In accordance with the United States Department of Energy (DOE) guidelines, DEQ is designing these programs to 1) support meaningful community and labor engagement; 2) engage and support a skilled and qualified workforce; 3) advance diversity, equity, inclusion and accessibility; and 4) contribute to the federal Justice40 Initiative with the goal that 40 percent of overall benefits of certain federal investments flow to disadvantaged communities.

The Community Benefits Plan will describe how the program will incorporate the four objectives above. The Education and Outreach Plan will describe the outreach partnerships, outreach channels and educational materials that DEQ will use to reach and inform homeowners and contractors.

The state is seeking public feedback on the following questions related to these two plans:

What barriers might prevent you or members of your community from utilizing the Home Energy Rebates Programs to fund energy efficiency or electrification upgrades in your homes? What would enhance your ability to participate in these programs? What are the best ways for you or members of your community to receive information or technical assistance related to the Home Energy Rebates Programs? How might DEQ encourage participation from a diverse group of residential energy contractors (e.g., HVAC contractors, electricians, plumbers, weatherization contractors, energy auditors) to conduct these projects?

The Home Energy Rebates Programs are two distinct, but complementary programs, Homeowners Managing Efficiency Rebates (HOMES) and Home Electrification and Appliance Rebates (HEAR). Both programs provisionally allocate over $208 million in federal funding to provide rebates for low-income and middle-income families in North Carolina to buy and install electric appliances and make energy efficiency improvements to their homes.

North Carolina has received $5 million of the $208 million from the U.S. Department of Energy for the planning phase of the HOMES/HEAR programs and is eligible to receive the additional funding for implementation later this year.

Public feedback will help DEQ develop the state’s priorities for implementation of the community benefits plan and identify opportunities for ongoing engagement and shared community benefit.

DEQ invites the public to attend and provide input at the virtual session. Attendees must sign up to give public comment at the session. To allow as many participants to speak as possible, comments will be limited to two minutes.

Register for the session and sign up using this form.

Event: Public input session concerning HOMES/HEAR programs under the Inflation Reduction Act.

When: 6:30 p.m. Thursday, August 1, 2024

Online: https://ncgov.webex.com/ncgov/j.php?MTID=m9e6b0640e3699cb6852c79be3c000f9c

Meeting Number: 2434 598 8938

Password: HOMESHEAR

Join by Telephone:

+1-415-655-0003 US Toll

+1-904-900-2303 United States Toll (Jacksonville)

Access Code: 2434 598 8938

Members of the public may also send comments via mail to DEQ’s State Energy Office, 1613 Mail Service Center, Raleigh, North Carolina 27699-1613, or via email to seo.publiccomments@deq.nc.gov. For email comments, please type “HOMES/HEAR Comment” in the subject line. Comments received by August 6, 2024, will be considered in program development.

To learn more about the Home Energy Rebates programs, visit the following DEQ webpage: https://www.deq.nc.gov/energy-climate/state-energy-office/inflation-reduction-act/energy-efficiency-rebates.

If you would like to provide input in Spanish or another language or request interpretation at this meeting, please contact Sascha Medina. The deadline to request interpretation services is July 22, 2024.

El Departamento de Calidad Ambiental de Carolina del Norte (DEQ, por sus siglas en Inglés) celebrará una sesión virtual de comentarios públicos el jueves 1 de agosto de 2024, a las 6:30 p.m, para solicitar la opinión de la comunidad sobre los programas propuestos de reembolsos de energía para el hogar, en el marco de la Ley de Reducción de la Inflación. El DEQ también invita a la comunidad a enviar sus comentarios públicos por escrito hasta el 6 de agosto de 2024.

El estado busca la opinión del público sobre el Plan de Beneficios Comunitarios y el Plan de Educación y Divulgación de los Programas de Reembolsos de Energía para el Hogar. De acuerdo con las directrices del Departamento de Energía de los Estados Unidos, el DEQ está diseñando estos programas para 1) apoyar un compromiso significativo de la comunidad y la mano de obra; 2) comprometer y apoyar una mano de obra cualificada y capacitada; 3) avanzar en la diversidad, la equidad, la inclusión y la accesibilidad; y 4) contribuir a la iniciativa federal Justice40 con el objetivo de que el 40% de los beneficios globales de ciertas inversiones federales fluyan hacia las comunidades desfavorecidas.

El Plan de Beneficios Comunitarios describirá cómo el programa incorporará los cuatro objetivos anteriores. El Plan de Educación y Divulgación describirá las asociaciones de divulgación, los canales de divulgación y los materiales educativos que el DEQ utilizará para llegar e informar a los propietarios de viviendas y a los contratistas.

El Estado solicita la opinión del público sobre las siguientes cuestiones relacionadas con estos dos planes:

¿Qué barreras podrían impedirle a usted o a los miembros de su comunidad utilizar los programas de reembolsos de energía para el hogar para financiar mejoras de eficiencia energética o electrificación en sus hogares? ¿Qué mejoraría su capacidad para participar en estos programas? ¿Cuáles son los mejores medios para que usted o los miembros de su comunidad reciban información o asistencia técnica relacionada con los programas de reembolsos de energía para el hogar? ¿Cómo podría la DEQ fomentar la participación de un grupo diverso de contratistas energéticos residenciales (por ejemplo, contratistas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, electricistas, fontaneros, contratistas de climatización, auditores energéticos) para llevar a cabo estos proyectos?

Los programas de reembolsos de energía para el hogar son dos programas distintos pero complementarios: Reembolsos para la gestión de la eficiencia energética doméstica (HOMES) y Reembolsos para la electrificación doméstica y los electrodomésticos (HEAR). Ambos programas asignan provisionalmente más de 208 millones de dólares de fondos federales para proporcionar reembolsos a las familias de ingresos bajos y medios de Carolina del Norte para que compren e instalen electrodomésticos y realicen mejoras de eficiencia energética en sus hogares.

Carolina del Norte ha recibido 5 millones de dólares de los 208 millones del Departamento de Energía de EE.UU. para la fase de planificación de los programas HOMES/HEAR y puede recibir la financiación adicional para su puesta en marcha a finales de este año.

Los comentarios del público ayudarán al DEQ a desarrollar las prioridades del estado para la aplicación del plan de beneficios para la comunidad y a identificar oportunidades para un compromiso continuo y un beneficio compartido para la comunidad.

El DEQ invita al público a asistir y aportar su opinión en la sesión virtual. Los asistentes deben inscribirse para hacer comentarios públicos en la sesión. Para permitir tanta participación como sea posible, los comentarios tendrán un límite de dos minutos.

Regístrese para la sesión e inscríbase usando este formulario.

Evento: Sesión de comentarios públicos sobre los programas HOMES/HEAR en el marco de la Ley de Reducción de la Inflación.

Cuándo: 6:30 p.m. Jueves, 1 de agosto de 2024

En línea: https://ncgov.webex.com/ncgov/j.php?MTID=m9e6b0640e3699cb6852c79be3c000f9c

Número de reunión: 2434 598 8938

Contraseña: HOMESHEAR



Participar por teléfono:

+1-415-655-0003 con costo en Estados Unidos

+1-904-900-2303 con costo en Estados Unidos (Jacksonville)

Código de acceso: 2434 598 8938

El público también puede enviar comentarios por correo a la Oficina Estatal de Energía del DEQ, 1613 Mail Service Center, Raleigh, North Carolina 27699-1613, o por correo electrónico a seo.publiccomments@deq.nc.gov. Para comentarios por correo electrónico, escriba "HOMES/HEAR Comment" en el asunto. Los comentarios recibidos hasta el 6 de agosto de 2024 se tendrán en cuenta en el desarrollo del programa.

Para obtener más información sobre los programas de reembolsos de energía para el hogar, visite el sitio web https://www.deq.nc.gov/energy-climate/state-energy-office/inflation-reduction-act/energy-efficiency-rebates.

Si desea dar su opinión en español u otro idioma o solicitar un intérprete para la reunión, póngase en contacto con Sascha Medina. La fecha límite para solicitar servicios de interpretación es el 22 de julio de 2024.