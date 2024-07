My way Community Impresa Sociale al servizio dei Minori e donne vittime di violenza

My Way community International Opera nell'interesse di minori disagiati, orfani e abbandonati e donne mamme vittime di violenza

ROMA, ITALY, July 19, 2024 / EINPresswire.com / -- My Way Community International costituita nella logica funzionale di Impresa Sociale da persone che hanno un unico obiettivo operare nell’interesse dei minori deboli, disagiati, abbandonati, orfani e delle donne mamme vittime di violenza.E’ la chiave per tutti quegli attori pubblici e privati che inquadrano la produzione di valore sociale in un modello di sviluppo orientato a principi di solidarietà, condivisione e interesse, dedicati esclusivamente al futuro dei disagiati e sfortunati a cui la vita ha riservato un destino non generoso.Le iniziative socio assistenziali di My way Community International , sono uno strumento che coinvolge tutti i volontari in prima persona, tendendo a stimolare le amministrazioni locali, nazionali e internazionali a ricercare forme nuove, anche normative, in risposta a tutte le esigenze e problemi.My Way Community International sostiene in tutto il mondo progetti propri, con lo scopo di individuare e supportare i bisogni dei deboli e disagiati, creando attraverso delle soluzioni innovative, interventi multidisciplinari efficaci, diretti ed immediati.Ogni essere umano è la speranza del futuro e noi abbiamo il dovere di costruire la loro felicitàMy Way Community International