معرض إن فليفر يعود مجدداً بدورته الثانية إلى الرياض في أكتوبر
الرياض, المملكة العربية السعودية, July 18, 2024 /EINPresswire.com/ -- أعلن القائمون على تنظيم إن فليفر، أضخم معرض مدعوم حكومياً ومتخصص بقطاع الأغذية والمشروبات في المملكة العربية السعودية، عن استعدادهم لإطلاق الدورة الثانية من المعرض في وقت لاحق من العام، مدفوعين بالنجاح الكبير الذي حققته الدورة الافتتاحية العام الماضي. وتُقام الدورة الثانية من المعرض في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بين 1 و3 أكتوبر، في خطوةٍ تعزز أهداف المملكة لتصبح مركزاً عالمياً في قطاعي الأغذية والضيافة الشرق أوسطية. ويحظى المعرض بدعم من وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، والمركز السعودي للأعمال، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
وتشكل الدورة الثانية من معرض إن فليفر السنوي منصة بارزة لتعزيز الأعمال وتبادل المعارف. وتنطلق دورة هذا العام تحت شعار "بداية جديدة لقطاع الأغذية"، وتسعى لمساعدة شركات الأغذية والمشروبات على زيادة الهوامش التجارية والاستفادة من فرص الاستثمار في المنطقة. ويهدف المعرض إلى ترسيخ مكانة شركات الأغذية والمشروبات الرائدة والمبتكرة، من خلال تسهيل العمليات التجارية بين صنّاع القرار الرئيسيين والمستثمرين والمشترين ورواد الأعمال، بالإضافة إلى نشر ثقافات الأغذية عن طريق توفير تجارب متنوعة وحيّة في المعرض. ويشهد المعرض حضور مجموعة من قادة ورواد القطاع على مستوى العالم، حيث يشاركون تحليلات ورؤى ملهمة حول أبرز المواضيع في القطاع بهدف إلهام الحاضرين نحو قيادة عجلة التغيير.
كما يتيح إن فليفر للمشاركين فرصة مثالية للتعرف على أبرز الموردين والشركاء وصناع القرار، مما يسمح لهم بمواكبة المتطلبات المستقبلية وتنمية أعمالهم في مجال الأغذية والمشروبات. ويعتزم المعرض تقديم فعالية "طاولة النكهات" مجدداً بعد النجاح اللافت في الدورة الماضية، حيث يتسنى للطهاة المعتمدين استعراض مواهبهم وإبداعاتهم الرائعة في منطقة الطهاة، بمن فيهم طاقم من أبرز الطهاة الموهوبين على مستوى العالم. وتشهد المنصة الرئيسية إلقاء مجموعة من المبتكرين العالميين لكلمات رئيسية حول أهمية إنشاء نظم غذائية أكثر استدامة عبر سلسلة القيمة.
ونجح المعرض في دورته الأولى العام الماضي باستقطاب أكثر من 30 ألف زائر من 130 دولة، بما في ذلك مجموعة من أشهر طهاة عالمياً، مثل منال العالم وماركو بيير وايت الذي أطلق على العرض الذي يستمر لثلاثة أيام لقب "ملعب الطهو المميز"، الأمر الذي ساهم في ترسيخ مكانته على مستوى العالم.
ومن المتوقع أن يستقبل المعرض هذا العام نحو 400 جهة عارضة محلية وإقليمية ودولية، بالإضافة إلى مجموعة تضم أكثر من 50 من الطهاة الرائدين في القطاع. كما يشارك أكثر من 200 خبير في تسليط الضوء على التحديات الرئيسية في القطاع، بينما يسعى أكثر من 200 مستثمر إلى الاستفادة من الفرص الناشئة في قطاع الأغذية الحيوي والمتطور في المملكة العربية السعودية. وأكد المنظومون انضمام شركتي الربيع ونيوليب كشريكين استراتيجيين للمعرض، في حين أعلنوا عن مشاركة كل من سدافكو، وفودكس، وبيرين، وشركة نصف مليون، وآني وداني، وفاديكو والرائدة كجهات عارضة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت أنابيل ماندر، نائب رئيس أول لدى تحالف: "يتمتع قطاع الأغذية في المملكة العربية السعودية بإمكانيات كبيرة مدفوعاً بشهرته كمركز رائد في القطاع ووجهة رائدة لفنون الطهو على المستوى العالمي. وتنسجم هذه الطموحات مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة للمملكة العربية السعودية، حيث تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية الشاملة، مما يسهم في تمكين المملكة من جذب استثمارات بقيمة تُقدر بـ 20 مليار دولار أمريكي في قطاع الأغذية بحلول عام 2035. ما يمهد الطريق أمام معرض إن فليفر للمساهمة في تحقيق هذه الرؤية".
ويحرص المعرض على تحفيز الابتكار في القطاع من خلال مسابقة العروض التقديمية للشركات الناشئة مجدداً بعنوان "ذا فايف ستار بيتش فيست"، حيث يتنافس الرواد في مجالات الأغذية والتكنولوجيا الزراعية والضيافة للحصول على جوائز نقدية. وتتيح المسابقة للعام الحالي للمشاركين المنافسة ضمن ثلاث فئات، وهي جائزة الابتكار لأفضل شركة ناشئة في مرحلة مبكرة؛ وجائزة المؤسس المزدهر لأفضل شركة ناشئة راسخة؛ وجائزة إن فليفر لأفضل شركة ناشئة بشكل عام.
ويعمل المنظمون على التعاقد مع مجموعة من خبراء الأغذية والمشروبات العالميين والإقليميين العاملين في مجالات التكنولوجيا الغذائية والاستدامة، إلى جانب الراغبين باستكشاف الفرص الواعدة التي تعود عليهم بالأرباح المجدية في القطاع. ومن المقرر أن تتمحور مواضيع المنصة الرئيسية حول إنشاء أنظمة غذائية مستدامة من خلال سلسلة القيمة، كما تستقبل نخبة عالمية المستوى من المتحدثين العالميين والمحليين. وتستضيف المنصة على مدى ثلاثة أيام نقاشات وكلمات رئيسية وجلسات حوارية بمشاركة مجموعة مميزة من المتحدثين من مختلف أنحاء العالم ومن منطقة الخليج العربي، وتتناول محاور تركز بشكل خاص على مجالات الابتكار والفرص الواعدة في المملكة العربية السعودية. ويبدو الشعار الدولي للمعرض واضحاً من خلال مجموعة من الأجنحة المخصصة لمختلف البلدان. ويبرز تحدي بناء أنظمة غذائية مستدامة ضمن أولويات جدول أعمال المعرض، إذ تشمل قائمة المتحدثين الرئيسيين كلّاً من أندرو مورليت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إلين ماك آرثر فاونديشن؛ وسارة روفرسي، رئيسة معهد غذاء المستقبل؛ وفنسنت دوميزل، كبير مستشاري الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لشؤون المحيطات، الذين يشاركون رؤاهم وأفكارهم المتعلقة بالاقتصاد الدائري والغذاء، والحلول المبتكرة لأنظمة الغذاء المعطلة، إلى جانب التركيز على أهمية الفهم الأعمق للموارد الخامة غير المستغلة في العالم.
ومن جانبه، أضاف أندرو مورليت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إلين ماك آرثر فاونديشن: "تسرني المشاركة في معرض إن فليفر من خلال النقاشات الرئيسية المتعلقة بالجهود الدولية اللازمة لتغيير الأنظمة الغذائية القائمة وتحسينها، وذلك من خلال اعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري الذي يوفر إمكانية تصميم وإنتاج غذاء المستقبل- الغذاء الذي يجدد الطبيعة إلى جانب معالجة بعض أبرز التحديات العالمية الملحة في وقتنا الراهن".
وقال باتريك ستيلهارت، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو): "تمثل مشاركتنا في النسخة الثانية من معرض إن فليفر، أكبر فعالية تجارية للأغذية والمشروبات في المنطقة، فرصة فريدة لاستعراض المنتجات السعودية عالية الجودة أمام أبرز خبراء القطاع. وتتمثل رسالتنا باستكشاف الإمكانات الواعدة للأفراد والمنظمات المشاركة، إلى جانب إعادة رسم ملامح مستقبل الأغذية والمشروبات من خلال علاماتنا التجارية ومنتجاتنا المميزة التي تحظى بشهرة بين مختلف الأعمار. ونعتزم الاستفادة من هذه المنصة الاستثنائية للتواصل مع مختلف الجهات المعنية في القطاع. وتوفر الطبيعة الديناميكية للسوق السعودية فرصاً واعدة للنمو، كما تسرنا المساهمة في هذه البيئة الحيوية للأعمال".
وبدورها قالت كريستين جولد، مؤسسة شركة ثوت فور فود ورئيسة أجري فود إنوفيشن: "أتطلع للمشاركة في معرض إن فليفر هذا العام، حيث سأناقش بعض الأفكار الهامة حول ما يلزم لتوظيف الابتكار في مجالي الغذاء والزراعة، بالإضافة إلى السبل الكفيلة بترسيخ المكانة الريادية للمملكة العربية السعودية في هذا المجال. كما يسرني المشاركة مرة أخرى في لجنة تحكيم مسابقة تحدي الشركات الناشئة، التي تمثل فرصة لدعم المبتكرين في الشركات الناشئة المخصصة لتحسين الأنظمة الغذائية".
وقالت دعاء عبد الحميد، المؤسسة المشاركة والرئيسة التنفيذية للأعمال في منصة بونبيل: "تفخر منصة بونبيل بمشاركتها كجهة عارضة في معرض إن فليفر 2024 في المملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، حيث سنسلط الضوء على منصة البرمجيات خاصتنا، ودورها في تمكين النمو المستدام للمطاعم الصغيرة والمتوسطة والفنادق من خلال التكنولوجيا المبتكرة. كما تمثل الفعالية فرصة فريدة للتواصل مع قادة القطاع والعملاء المحتملين، إلى جانب إبراز التزامنا تجاه الارتقاء بتجارب طلب الطعام إلى جانب معالجة الحاجات المتنامية للمطاعم والعملاء".
وأضاف باسم صبرة، الرئيس التنفيذي لشركة الربيع السعودية للأغذية: "تعكس مشاركتنا في معرض إن فليفر التزامنا بمواصلة دورنا الريادي في القطاع في مجالي الابتكار والاستدامة، كما يتيح لنا فرصة استعراض مجموعة منتجاتنا الحديثة، والتواصل مع العملاء، واستكشاف الفرص الجديدة للنمو والتعاون على الصعيد الدولي. وندرك أهمية مشاركتنا في هذه المنصة المؤثرة، حيث يمكننا مواصلة إحداث تغيير إيجابي وإلهام الآخرين في القطاع".
ومن جانبها قال الدكتورة سارة بيري، الأستاذة المساعدة في كلية الملك بلندن وكبيرة الباحثين في شركة زوي والمضيفة المشاركة لبرنامج البودكاست الرائد حول الصحة والتغذية من زوي للعلوم والتغذية: "تسعدني المشاركة في معرض إن فليفر، لا سيما وأنها زيارتي الأولى إلى المملكة العربية السعودية، وأتطلع إلى مشاركة أبحاثي لتسليط الضوء على أهمية جميع المجالات الناشئة في قطاع التغذية من أجل توفير مستقبل مرن وصحي".
Nour Ibrahim
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