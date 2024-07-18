جوباك تواصل دعمها لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام من خلال تعليم أربعة شباب وشابات
جوباك تواصل دعمها لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام من خلال تعليم أربعة شباب وشاباتAMMAN , JORDAN, July 18, 2024 /EINPresswire.com/ -- استمراراً للشراكة الاستراتيجية بين جوباك وصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، أعلنت شركة جوباك عن المرحلة الثانية من دعمها لشباب وشابات الصندوق لهذا العام من خلال كفالة تعليم أربعة من الطلاب المنتفعين من صندوق الأمان بالعديد من التخصصات موزعين على مختلف مناطق المملكة، حيث تتكفل شركة جوباك بتغطية رسوم التعليم الجامعي لرسم مستقبل أفضل لهم .
وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل الرئيس التنفيذي لجوباك، السيدة مها البهو، والمدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، السيدة نور الحمود، كما وأعرب الطرفان عن فخرهم باستمرار وتوسيع هذه الشراكة والتي تهدف إلى رسم مستقبل مشرق للشباب الأيتام الذين يستحقون الدعم والتشجيع. وأضافوا أن هذه المبادرة ليست فقط خطوة نحو تعزيز التعليم، بل هي أيضًا وسيلة لتمكين الشباب من تحقيق طموحاتهم والمساهمة الفعالة في تنمية مجتمعهم. وأكدوا أن هذه الجهود المشتركة ستستمر في تقديم الدعم اللازم لإحداث تغيير إيجابي ومستدام في مستقبل الطلاب.
ومن الجدير بالذكر أنه في بداية العام الحالي 2024، أبرم صندوق الأمان وشركة جوباك اتفاقية تهدف إلى تدريب شباب وشابات الأمان على استخدام الخدمات المالية الرقمية. وتتضمن هذه الاتفاقية برنامجاً لتدريب المدربين (ToT) وشارك في هذه التدريبات أيضاً عدداً من موظفي الصندوق. إضافة إلى ذلك، تم عقد جلسات توعوية حول التكنولوجيا المالية والابتكار والتي تم تنظيمها من خلال مركز التكنولوجيا المالية "جوين" التابع لشركة جوباك.
صندوق الأمان لمستقبل الأيتام هو جمعية خيرية تأسست عام 2006 بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله بهدف تمكين الشباب الأيتام فوق سن ال 18 من خريجي دور الرعاية أو من مناطق جيوب الفقر، من خلال برامج تعليم ودعم معيشي وبناء قدرات وتطوير ذاتي. وقد استفاد منه ومنذ تأسيسه حتى الآن أكثر من 4872 يتيماً، منهم 66% من الإناث، وتخرج من بينهم 3473 شاب وشابة بدأوا السير بحياتهم العملية.
Angel Dahdal
Al Aman Fund
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