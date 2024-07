Kingdom Kome y DJ RUEN Revelan el Álbum 'Malbec 2' con un Elenco Estelar

CMNWLTH Record Label Kingdom Kome profile picture RUEN profile picture for Press Malbec 2 by Kingdom Kome and RUEN out on July 19th Tracklist artist for Malbec 2 by Kingdom Kome and RUEN

"Malbec 2" se Estrena el 19 de Julio con Colaboraciones de Planet Asia, Che Uno, Asun Eastwood, y Más

Este álbum es nuestro mejor trabajo hasta ahora, una verdadera reflexión de nuestro viaje y crecimiento.” — Kingdom Kome

MIAMI, FLORIDA, USA, July 18, 2024 /EINPresswire.com/ -- Kingdom Kome y DJ RUEN regresan con su anticipada segunda colaboración, “Malbec 2,” que se lanzará el 19 de julio a través de CMNWLTH y Walking With Enoch Music. Al igual que los sabores audaces y robustos del vino Malbec que inspiró su nombre, este álbum presenta una rica mezcla de hip-hop contundente y atractivo masivo, envejecido a la perfección.

“Malbec 2” cuenta con un elenco estelar de artistas invitados, incluidos Planet Asia, Che Uno, Asun Eastwood, Salazar El Tabaquero, Charlie St. Clout, D.U.Ivan, Lil Raw, Niko IS, Nick Garcia, Shottie y Webbz. La producción de RUEN es a la vez áspera y pulida, proporcionando un telón de fondo dinámico para el lirismo crudo y poético de Kingdom Kome, al igual que un buen vino equilibra la complejidad con la suavidad.

El álbum se abre con el primer sencillo, “Crush Grapes,” marcando el tono de un proyecto que explora temas de perseverancia, ambición y resiliencia. Otras pistas destacadas incluyen “Buen Provecho,” con Che Uno y Asun Eastwood, y la cargada líricamente “Zip Em Up,” con Planet Asia. “We So Fresh,” con Salazar El Tabaquero, trae una vibra vibrante y enérgica, mientras que “Money on My Mind,” con Charlie St. Clout, se sumerge en la búsqueda implacable del éxito y la libertad financiera.

El sencillo destacado, “Money on My Mind,” encapsula la esencia del álbum con su gancho pegajoso y versos convincentes. Las letras agudas y las habilidades narrativas de Kingdom Kome brillan a través de líneas como “I stack this paper always on my grind / I brush it off my shoulders cuz I ain’t got no time,” ilustrando su implacable ética de trabajo y enfoque en el éxito. Al igual que un viticultor experto selecciona las mejores uvas, Kingdom Kome elabora cuidadosamente sus versos para lograr un impacto máximo.

A lo largo de “Malbec 2,” las narrativas líricas de Kingdom Kome se enriquecen con la producción magistral de RUEN, que equilibra elementos tradicionales del hip-hop con sonidos innovadores, similar a la forma en que un buen vino Malbec fusiona la frutalidad con un toque de especias. El álbum es un viaje sonoro que captura la esencia de las calles mientras resuena profundamente con oyentes de todos los ámbitos de la vida.

“Malbec 2” se presenta como un testimonio vívido de la evolución creativa y la duradera asociación de Kingdom Kome y DJ RUEN. La producción intrincada del álbum y las letras provocativas reflejan el cuidado meticuloso de la vinificación, ofreciendo una experiencia rica y satisfactoria. Este proyecto promete ser una contribución significativa al Hip Hop, capturando tanto la energía cruda como la sofisticación artística que definen el legado musical de Kingdom Kome y DJ RUEN. Este álbum es una celebración de su voz única en el hip-hop, una exploración de su visión artística compartida y un testimonio de su búsqueda incansable de la excelencia.

