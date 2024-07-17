Mohawk 於 2023 年度影響力報告中闡明可持續發展進程

喬治亞州卡爾霍恩, July 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) 今天發表了名為 Surfaces with Purpose 的第 15 份年度影響力報告，文件記錄了該公司於 2023 年實現其可持續發展目標的進展，並且分享來自全球各地的活動，以反映 Mohawk 對人類及地球所作出的承諾。



Mohawk 主席兼行政總裁 Jeff Lorberbaum 表示：「可持續性不僅是個良好的理念；同時也是上佳的業務。 本公司的業務致力為投資者、客戶、員工及社區帶來成果。 我們的產品採用符合可持續發展的實踐方式而製造，有助降低碳足跡、節省資源，並且選用重要的可循環再用原料，當中包括在過去十年間使用近 600 億個的塑膠樽。」

Mohawk 為全球最具規模的地板製造商，於 19 個國家或地區擁有才華橫溢的團隊和先進的生產設施。 該公司提供符合當地市場喜好、適合住宅及商業用途的全面產品組合，包括在每個類別中提供各式各樣可持續性產品以供選擇。

首席可持續發展總監 Malisa Maynard 說：「這份報告讓客戶有機會看到 Mohawk 透過其可持續性產品及實踐方式而帶來的影響。 通過產品創新及產品的可循環性，包括降低碳、盡量避免產生廢料及減少用水，Mohawk 為可持續發展的未來作出承擔。 環球團隊於 2023 年所取得的進展令我感到自豪，而我們亦會專注於取得更大的成果。」

Mohawk 2023 年度影響力報告的重點包括：

2023 年，Mohawk 成功實現了溫室氣體排放強度的目標，與 2010 年基線水平相比減少了 36%。 Mohawk 於 2023 及 2024 年均獲《今日美國》(USA Today) 評為美國氣候領袖之一。

去年，Mohawk 透過循環再用及重新加工利用，回收了 4,490 萬磅報廢產品。

於 2023 年，Mohawk 的生產廢棄物料中，約有 58% 被回收、再生或再利用。

Mohawk 在 2023 年的全球取水強度，與 2010 年的基線水平相比改善了 42%，某程度反映在製造過程中，該公司重新使用或避免產生的廢水達到數以百萬計加侖。

Mohawk 在美國的員工中，黑人、土著或有色人種（BIPOC）所佔的比例為百分之四十三。 今年，《新聞週刊》(Newsweek) 將 Mohawk 評為全美最傑出的工作場所（多元化及女性類別方面）之一。

在 Mohawk 的環球員工當中，超過 10% 已為該公司服務 25 年或以上。

透過提升其安全計劃，Mohawk 於 2023 年在全球所錄得的意外事故，與五年前相比大約下降了 10%。

2023 年，Mohawk 通過可持續發展合作關係，包括 Plastic Bank®, One Tree Planted® 及 Rhinory®，擴大其「關懷文化」。

欲閱覽完整的 Mohawk 2023 年度影響力報告，請前往 此處 。

關於 Mohawk Industries

Mohawk Industries 是全球領先的地板製造商，致力為世界各地的住宅和商業空間提供優質產品。 Mohawk 行業領先的創新活動所帶來的產品和技術，使其品牌在市場上脫穎而出，並滿足所有改建和新建工程的要求。 在過去的三十年裏，Mohawk 已經從美國地毯製造商轉型為全球最大的地板公司，業務遍佈五大洲。 Mohawk 垂直一體化的製造和分銷流程在地毯、地氈、瓷磚、層壓板、木質、石質和乙烯基地板以及刨花板、三聚氰胺板、高壓層壓裝飾面板和絕緣產品的生產中提供了競爭優勢。 Mohawk 的品牌在行業中備受認可，當中包括 American Olean、Daltile、Durkan、Eliane、Elizabeth、Feltex、Godfrey Hirst、Grupo Daltile、IVC Commercial、IVC Home、Karastan、Leoline、Marazzi、Mohawk、Mohawk Group、Mohawk Home、Performance Accessories、Pergo、Quick-Step、Unilin 及 Vitromex。 欲了解更多資訊，請瀏覽 mohawkind.com。

聯絡方式：Robert Webb – robert_webb@mohawkind.com