GMAC 董事會選舉踐行連續性，推動「商業向善」

全球領先商學院組織致力於促進公平的教育機會

維吉尼亞州雷斯頓, July 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 代表全球 200 多所研究生商學院的非牟利協會管理專業研究生入學考試委員會 (GMAC) 今日宣佈，IESE 商學院發展與參與協理副院長 Itziar de Ros 首次當選為董事會成員，倫敦商學院院長 François Ortalo-Magné 再次當選為董事會成員，任期四年。此外，EY 前任全球市場副主席 Jay Nibbe 將連任一屆。三人均於 2024 年 7 月 1 日上任。

GMAC 董事會的連續性得到了其成員學校的認可，董事會也重申了其對該組織使命的承諾，即為那些有才能、有志於從事商業職業的潛在申請人和熱衷於全面的招生實踐的學校專業人士提供服務，從而建立一個包容性的教學環境，為學生提供高質素的教育和服務。

GMAC 首席執行官 Joy Jones 説：「七十年來，我們的名聲建基於向商學院提供評估工具，協助商學院深入了解潛在學生是否已做好準備接受其課程的嚴格學術要求。同等重要的是，我們也向學校專業人員教授最新的市場營銷和招聘方法，以拓寬全球申請人渠道，確保我們的會議和活動課程保持強健，能夠滿足行業的即時需求，並繼續向學校提供我們通過深入研究特殊細分市場和全球地區的情況，所了解到的有關申請人渠道的資訊。」 他繼續說：「我們近期確立的董事會以及我們遍佈各大洲的教職人員，均認同我們對於商學院和有志進入商學院的申請人的長期投資。我們將一如既往朝着實現此願景而努力：在這個世界上，每個有才能的人都能從最適合他們的商業教育中獲益。因為我們知道，商學院的畢業生將會一往無前迎接最嚴峻的挑戰。」

GMAC 提供各種不同課程、產品和服務，並採取額外措施，確保每名充滿熱誠的人士都有機會獲益。幾十年來，GMAC 一直致力於建設具包容性的人才儲備管道。30 年前，GMAC 成為 The PhD Project 共同創立者之一，旨在通過改變教師的代表性，來對勞動力的多樣性產生積極影響。20 年來，該組織一直支持 Forté 基金會。該基金會的使命是通過為女性提供商業教育和機會，推動她們在事業上取得成功。贈予至這些組織和其他管道組織的捐款已經超過了 600 萬美元。如今，邁入第三個年頭的 GMAT Talent and Opportunity Scholarship 已惠及了數十名好學上進、來自歐洲少數群體的商學院學生，促進了商學院的包容性。GMAC Tours 與專為退伍軍人和現役軍人提供免費研究生院申請諮詢服務的非牟利組織 Service to School 合作，為退伍軍人群體裏的 MBA 申請者舉辦線上及線下的焦點活動，並與專注於打造領導者多元化和公平工作空間的非牟利組織 Management Leadership for Tomorrow 合作，為黑人、西班牙裔和美國原住民申請者舉辦線上及線下的焦點活動。為了對服務的社區產生積極影響，GMAC 在上個月的 GMAC 年度會議上推出了一項服務活動作為計劃的一部分，讓所有與會者支持新奧爾良當地的學生。

新加坡管理大學研究生專業教育副教務長兼 GMAC 董事會主席 Themin Suwardy 表示：「2023年，GMAC 發佈了一份可持續發展聲明，我們的目標是為服務社區的發展和平等作出貢獻，同時愛護我們服務所在地的環境。GMAC 通過努力建立包容和優質的商學院教育生態系統，與商學院社區以及我們的整個社會共同成長，又反過來回饋社區以及社會，我對此深感欽佩。」

GMAC 還向即將離任的董事會成員、中歐國際工商學院 (CEIBS) 會計學教授兼 Cathay Capital 主席教授 Ding Yuan 表示謝意，感謝他在過去四年中對 GMAC 使命的持續支持。

關於 GMAC

管理專業研究生入學考試委員會 (GMAC) 是一個以使命為導向的協會，由全球領先的商學研究生院組成。GMAC 為管理碩士課程教育行業提供世界一流的研究、行業會議、招募工具和評估服務，並提供資源、活動與服務來幫助指導申請者完成他們的高等教育求學之旅。管理專業碩士入學考試 ™ (GMAT™) 考試由 GMAC 持有和管理，是使用最廣泛的研究生商學院評估手段。

每年有超過 1200 萬的潛在學生對包括 mba.com、GMAC Tours 和 BusinessBecause 在內的 GMAC 平台予以信任，通過它們了解 MBA 和商業碩士課程，與世界各地的學校建立聯繫，準備和註冊考試，並就如何成功實現商科教育和職業目標獲取建議。作為一家全球性機構，GMAC 在中國、印度、英國和美國均設有辦事處。

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