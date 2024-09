Stare sorte paradajza ponovo u fokusu zbog gubitka ukusa modernih sorti

BEOGRAD, SERBIA, September 4, 2024 /EINPresswire.com/ -- Nova istraživanja pokazuju značajne promene u ukusu paradajza koje su rezultat modernih poljoprivrednih praksi. Dok je nekada fokus bio na očuvanju kvaliteta i autentičnog ukusa povrća, današnji poljoprivrednici su često primorani da se fokusiraju na povećanje prinosa. Ovo je dovelo do uvođenja hibridnih sorti i upotrebe veštačkih đubriva, što je rezultiralo promenom kvaliteta i ukusa paradajza.

"Danas, paradajz koji kupujemo u prodavnicama često je tvrd, voden i bezukusan," kaže baštovan Darko Makša. "Uvođenje hibridnih sorti i veštačkih đubriva, sa ciljem povećanja prinosa, dramatično je promenilo kvalitet paradajza."

Pre nekoliko decenija, poljoprivrednici su uzgajali povrće sa ciljem da se sačuva kvalitet i autentičan ukus. Danas je, međutim, prioritet u industriji preusmeren na povećanje prinosa po jedinici površine, što često dolazi na štetu ukusa. Hibridne sorte, koje su uzgajane za veći prinos, i veštačka đubriva, koja se koriste za ubrzanje rasta, doprineli su stvaranju paradajza koji nema isti bogat i autentičan ukus kao nekada.

"Sorta 'Lenji Kukuruzar' je jedan od najčešćih izbora među tradicionalnim uzgajivačima jer zahteva minimalnu negu, ali daje i izdašne prinose," objašnjava Darko. "Pored nje, sorte kao što su 'Jabučar' i 'Volovsko srce' poznate su po svojoj veličini i izuzetnom ukusu."

Istraživanja pokazuju da su stare sorte paradajza, kao što su 'Jabučar' i 'Volovsko srce', i dalje popularne među baštovanima koji cene autentičan ukus. Ove sorte su manje podložne hibridizaciji i često daju plodove bogatog ukusa i sočnosti, što ih čini omiljenim izborom za sve koji žele da sačuvaju tradicionalne ukuse u svojoj kuhinji.

Za sve one koji žele da saznaju više o starim sortama paradajza i kako ih mogu sami uzgajati, dodatne informacije su dostupne na sajtu Stara Semena.

