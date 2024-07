SABESP – FATO RELEVANTE

SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, July 16, 2024 / EINPresswire.com / -- A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp (“Companhia”), em continuidade aos Fatos Relevantes divulgados em 13 de junho de 2024, 21 de junho de 2024, 28 de junho de 2024 e 15 de julho de 2024, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi divulgado, nesta data, o Terceiro Anúncio sobre a Oferta Profissional, que informa que, conforme confirmado pelo Estado de São Paulo, na qualidade de Acionista Vendedor: (i) foi atingida a Cobertura Mínima e foi possível obter o Preço de Apuração; e (ii) tanto tal Preço de Apuração como o respectivo Preço para Definição do Investidor de Referência Selecionado são iguais ou superiores ao Preço Mínimo, tendo sido definido como Investidor de Referência Selecionado a Equatorial Energia S.A., por meio de sua controlada, a Equatorial Participações e Investimentos IV S.A. Como resultado, haverá Alocação Prioritária ao Investidor de Referência Selecionado e, portanto, neste caso, deverá ser seguido o inciso (ix) e seguintes do procedimento descrito na seção "Outras Características da Oferta Brasileira – Procedimento da Oferta Brasileira – Oferta Profissional – Procedimento da Oferta Profissional – Procedimento da Oferta Profissional COM UM Investidor de Referência Finalista – Definição do Investidor de Referência Selecionado" do Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP divulgado em 21 de junho de 2024 e novamente em 8 de julho de 2024 (“Prospecto Preliminar”).O Terceiro Anúncio sobre a Oferta Profissional está disponível nos endereços da rede mundial de computadores relacionados na seção "Cronograma – Divulgação de Anúncios relacionados à Oferta Global", do Prospecto Preliminar.Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Fato Relevante que não estejam aqui definidos, tem o significado a eles atribuído no Prospecto Preliminar.A Companhia manterá o mercado informado a respeito dos desdobramentos do assunto objeto deste Fato Relevante.