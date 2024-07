SABESP – FATO RELEVANTE

SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, July 15, 2024 / EINPresswire.com / -- A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp (“Companhia”), em continuidade aos Fatos Relevantes divulgados em 13 de junho de 2024, 21 de junho de 2024 e 28 de junho de 2024, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi divulgado, nesta data, o Segundo Anúncio sobre a Oferta Profissional, que informa que o Investidor de Referência Finalista atendeu integralmente aos requisitos de abertura de Conta Escrow de sua titularidade e da Conta de Custódia, tendo sido dispensado de entregar Nova(s) Carta(s) de Fiança à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, na medida em que o Montante da(s) Carta(s) de Fiança(s) Inicial(is) é superior ao respectivo Montante Total do Investimento. Dessa forma, de acordo com o Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP divulgado em 21 de junho de 2024 e novamente em 8 de julho de 2024 (“Prospecto Preliminar”), o Livro de Registro de Intenções de Investimento do Investidor de Referência Finalista deverá ser apurado de acordo com o inciso (vi) da seção "Outras Características da Oferta Brasileira – Procedimento da Oferta Brasileira – Oferta Profissional – Procedimento da Oferta Profissional – Procedimento da Oferta Profissional COM UM Investidor de Referência Finalista − Definição do Investidor de Referência Selecionado" do Prospecto Preliminar.O Segundo Anúncio sobre a Oferta Profissional está disponível nos endereços da rede mundial de computadores relacionados na seção "Cronograma – Divulgação de Anúncios relacionados à Oferta Global", do Prospecto Preliminar.Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Fato Relevante que não estejam aqui definidos, tem o significado a eles atribuído no Prospecto Preliminar.A Companhia manterá o mercado informado a respeito dos desdobramentos do assunto objeto deste Fato Relevante.