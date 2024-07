PHILIPPINES, July 15 - Press Release

July 13, 2024 Cayetanos deliver livelihood opportunities to 180 beneficiaries in Bukidnon and Misamis Oriental A total of 180 beneficiaries received livelihood opportunities from the offices of Senators Alan Peter and Pia Cayetano during a two-day distribution of assistance in the provinces of Bukidnon and Misamis Oriental. This distribution, held from July 10-11, 2024, was conducted under the Sustainable Livelihood Program (SLP) of the two senators in partnership with the Department of Social Welfare and Development (DSWD). With the support of Malaybalay Mayor Jay Warren Pabillaran, the distribution took place on the first day at the Municipal Hall of Malaybalay, Bukidnon. During this event, 150 individuals, including laborers and those who are unemployed, received assistance. "Binigyan kayo ng tulong ng gobyerno para umunlad ang inyong mga buhay. Baguhin na natin ang ating isip, may responsibilidad din tayo sa ating mga sarili," Mayor Pabillaran said in his message to the beneficiaries. The mayor also extended his thanks to the sibling senators for their help, saying he will be happy if the beneficiaries use this assistance in the proper manner to improve their lives. According to the beneficiaries, the support would significantly help them as it could serve as start-up capital for those wishing to start small businesses and aid in covering their everyday expenses. The social welfare initiative continued on the second day in Claveria, Misamis Oriental, where 30 more beneficiaries were provided with livelihood assistance to engage in business ventures. This distribution was made possible through coordination with the 58th Infantry "Dimalulupig" Battalion, 4th Infantry Division, Philippine Army. The Cayetanos have been collaborating with the DSWD and local government units across the country to extend help to vulnerable sectors, aiming to boost livelihoods and expand economic opportunities. Mga Cayetano, nagpaabot ng tulong sa mga taga-Bukidnon at Misamis Oriental Umabot sa 180 ang bilang ng mga benepisyaryong nakatanggap ng livelihood assistance mula sa tanggapan nina Senador Alan Peter at Pia Cayetano sa loob ng dalawang araw na pamamahagi ng tulong sa mga lalawigan ng Bukidnon at Misamis Oriental. Sa pakikipagtulungan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, naisagawa ang pamamahagi mula July 10-11, 2024 sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP ng dalawang senador. Sa suporta ni Malaybalay Mayor Jay Warren Pabillaran, naisakatuparan ang unang araw ng pamamahagi sa Municipal Hall ng Malaybalay, Bukidnon kung saan nakatanggap ng livelihood assistance ang 150 indibidwal, kabilang ang mga manggagawa at mga nawalan ng trabaho. "Binigyan kayo ng tulong ng gobyerno para umunlad ang inyong mga buhay. Baguhin na natin ang ating isip, may responsibilidad din tayo sa ating mga sarili," sabi ni Mayor Pabillaran sa kanyang mensahe sa mga benepisyaryo. Nagpasalamat din si Pabillaran sa magkapatid na senador para sa kanilang tulong at sinabing magiging masaya siya kung gagamitin ng mga benepisyaryo ang tulong na ito sa tamang pamamaraan upang umunlad ang kanilang buhay. Ayon sa mga benepisyaryo, malaki ang maitutulong ng natanggap na livelihood assistance dahil maaari nila itong gamitin bilang panimula sa pagtatayo maliit na negosyo. Ayon pa sa kanila, makakatulong din ito para sa kanilang pang araw-araw na gastusin. Sa sumunod na araw, nagpatuloy ang social welfare initiative sa Claveria, Misamis Oriental kung saan 30 pang mga benepisyaryo ang nabigyan ng tulong pangkabuhayan. Naging matagumpay ang pamamahagi sa Misamis Oriental dahil sa tulong ng 58th Infantry "Dimalulupig" Battalion, 4th Infantry Division ng Philippine Army. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng magkapatid na senador sa DWSD at mga lokal na pamahalaan sa bansa upang mabigyan ng tulong ang mga nangangailangang sektor upang sila ay makabangon muli.