PRESS STATEMENT

Sen Bato on the Vetoed PNP Organizational Reforms Act:

I passionately shepherded this PNP/ DILG-endorsed bill by highlighting its urgency. Our partner agencies as well as my colleagues in Congress acknowledged that same urgency. With that shared vision, we passed a bill that addressed the legislative gap our PNP has been forced to work with, for well over a decade. And yet, today, it seems the final word is a refusal to acknowledge that urgency.

The irony is not lost on me, and it is precisely that irony that is so disheartening.

Malungkot man sabihin pero tila nasayang ang pagod at hirap, hindi lamang ng Kongreso, kundi pati na rin ng DILG, NAPOLCOM, at PNP sa pagbalangkas ng PNP Organizational Reform Bill. Dalangin ko na hindi sila mawalan ng motibasyon para magpatuloy sa pag-alalay sa Senado, lalo na sa pagpapanukala ng mga batas na makapagpapabuti sa kalagayan ng ating mga kapulisan. Dahil alam natin na ang patuloy na pagsasaayos ng PNP ay malaking hakbang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa ating bansa. Lalo na dahil itinataguyod at ipinagmamalaki natin ang isang bagong Pilipinas.

Umaasa po ako na darating din ang pagkakataon na magtatagpo rin ang mga pangarap natin at ng Malakanyang para sa ating kapulisan. Lagi't lagi, handa po akong tumulong para maisakatuparan ito.

Lagi't lagi, makakaasa ang PNP na patuloy ang aking suporta sa kanila.