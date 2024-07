Die 16. Suzhou Entrepreneurship Week for International Elites hat begonnen, um Suzhou in eine talentfreundliche Stadt zu verwandeln

SUZHOU, China, July 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 10. Juli 2024 begannen die 16. Suzhou Entrepreneurship Week for International Elites und der 5. Suzhou Scientists Day im Suzhou International Expo Center. Es fanden sich insgesamt 3.125 Talente mit 3.082 Projekten im Gepäck ein. Die Stadt Suzhou kündigte die „1+8“-Maßnahmen an, die darauf abzielen, eine für Talente freundliche Stadt zu entwickeln. Fünfundzwanzig chinesische und internationale Akademikerinnen und Akademiker nahmen an der Eröffnungszeremonie teil. Liu Xiaotao, Vorsitzender des Kommunalausschusses von Suzhou der Kommunistischen Partei Chinas, trat als Redner auf.

Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist über diesen Link verfügbar.

Das Engagement für Bildung und der Respekt für Talent ist tief in der urbanen Kultur von Suzhou verwurzelt. Ende 2023 hatte Suzhou einen Pool von 3,9 Millionen Talenten vorzuweisen, darunter 420.000 Spitzentalente. Suzhou wurde 12 Jahre in Folge zur „Attraktivsten chinesischen Stadt aus der Sicht ausländischer Experten“ gewählt und vier Jahre in Folge als „Chinas beste Stadt für die Talentgewinnung“ eingestuft. Die bereits zum 16. Mal stattfindende Suzhou Entrepreneurship Week for International Elites markiert einen Meilenstein in den Bestrebungen von Suzhou für die Talentanwerbung. Laut dem Organisationskomitee lockte die Veranstaltung über 40.000 Spitzentalente aus aller Welt an und führte zur Durchführung von nahezu 13.000 Projekten.

Bei der Eröffnungszeremonie präsentierte Suzhou eine Reihe von talentfreundlichen städtebaulichen Maßnahmen, die auf Einstieg, Förderung, Motivation, Nutzung und Unterstützung von Talenten in der Anfangsphase ausgerichtet sind. Die jüngsten politischen „1+8“-Maßnahmen für Talente sollen ein attraktiveres Ökosystem für Innovation und Unternehmertum schaffen. Vertretern von Top-Talenten wurde die erste Serie von „Suzhou Talent City Courtesy Cards“ überreicht, die integrierte Services wie z. B. kostenlosen Zugang zu den sehenswerten Gartenanlagen, „grüne Kanäle“ für die Gesundheitsversorgung und VIP-Zugang zu Flughäfen und Bahnhöfen für Hochgeschwindigkeitszüge beinhalten, um der „geringfügigen, aber wichtigen Nachfrage“ nach Fachkräften gerecht zu werden.

Im Rahmen dieser Veranstaltung wurden Zertifikate an bedeutende innovative Teams verliehen. Außerdem wurden Projekte wie das Suzhou Academician Station Construction Project, die Auszeichnungen für die weltweiten Finals des „Win in Suzhou, Win the Future“ Venture Contest for International Entrepreneurs 2024 und die Eröffnung des Suzhou Global Venture Incubation Center angekündigt.

Quelle: Organisationskomitee der Suzhou Entrepreneurship Week for International Elites 2024

Kontaktperson: Hr. Wong, Tel.: 86-10-63074558