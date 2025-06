British Council 通过 Action Research 计划推动教育创新，造福全球教育工作者

British Council 大力支持 Action Research 计划,切实助益全球多所学校,由此确立自身作为国际教育进步关键推动者的地位。

由教育工作者主导的创新研究项目改善了巴基斯坦、埃及、哥伦比亚等国的教学质量,为当地学校带来可量化的成果。

一项基于人工智能的数学项目提升了学生的理解力和学习成绩。 80% 的学生表示,使用数字平台增强了他们通过主动学习和运用批判性思维解决问题的能力。



北京, June 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- British Council 通过 Action Research 计划支持全球教育改良。 British Council 是英国促进文化交流与提供教育机会的国际机构,在促进全球教育进步方面发挥着关键作用。

Action Research 计划不仅为教育工作者提供将研究成果直接应用于课堂所需的资金、指导和资源,还促进了学校和教学社群之间针对实施最佳实践的交流。 通过地方论坛和 Partner School 活动,该项目的影响逐渐扩大,深入到学校领导和教师群体,最终惠及广大学生。 该计划为参与学校带来了切实改进,并彰显了 British Council 对循证、前瞻性教育的承诺。

British Council Partner Schools 的 Action Research 计划为来自九个国家(巴基斯坦、埃及、孟加拉国、尼日利亚、加纳、约旦、津巴布韦、秘鲁和哥伦比亚)的 12 名研究人员提供了支持,以便他们开展聚焦领导力、持续专业发展 (CPD) 和技术的项目,从而应对全球教育领域面临的共同挑战。

这些研究课题的成果揭示了技术、教师专业发展和领导力对教育改进的重要驱动作用。研究成果聚焦于数字化学习、人工智能和在线平台,反映了全球对利用技术为教育赋能的浓厚兴趣。 在哥伦比亚,80% 的学生表示数字工具有助于技能提升,尤其是在解决问题和运用批判性思维层面助益良多。 有关教师专业发展的研究表明,与孤立的专业发展相比,对个人完成的培训进行小组反思能更大程度地提升教学质量和学生成绩。

领导力也同样关键:在巴基斯坦,Action Research 计划为四个项目提供支持,其中之一通过学业成就、课外活动参与,以及培养挑战性别规范、推动社区变革的领导者角色,为女性学生赋能。 纵观所有项目,从学生到家庭和学校领导的包容性参与,对于识别各方需求并共同创造有效、持久的解决方案而言至关重要。

British Council Partner Schools 教育支持经理 Thomas Evans 表示:“在 British Council 的支持下,12 位教育工作者将研究转化为实践,带来了切实影响,推动了各自学校的变革,更激励着全球教育界不断进步。”

新出版的 Action Research for Schools: Global Stories of School Improvement 介绍了这些研究成果和实用解决方案,以帮助世界各地的学校应对类似挑战。

英国文化教育协会借鉴上一年的成功经验,启动了第二年的 Action Research 计划,向 13 名新研究人员提供资助。 如需了解更多信息,请访问我们的网站。

关于 British Council Partner Schools

British Council Partner Schools 是一个由 British Council 支持的全球学校社区网络,提供英式国际课程资格认证,目前已有超过 2,300 所学校加入。 作为值得信赖的合作伙伴,我们致力于提升教育质量,通过提供英式教育和资格认证帮助世界各地的学习者发挥自身潜能。 我们支持的成员学校遍布 40 多个国家,每年改变超过 250,000 名学生的人生。

关于 British Council

British Council 是英国促进文化交流与提供教育机会的国际机构。 通过在艺术、文化、教育和英语语言领域的工作, 我们在英国和各国人民间建立联系、理解与信任,促进世界和平与繁荣。 我们与来自 200 多个国家和地区的参与者保持合作,并在 100 多个国家实地开展工作。 2022-23 年度,我们触达的人群已达 6 亿。

