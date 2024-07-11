BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions 的最新綠色氫投資計劃在德國布登海姆正式施工

新工廠將生產水電解和燃料電池組件，以推動全球能源轉型

預計於 2025 年夏季開始投產

與其他夥伴共同投資



德國布登海姆, July 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS) 在德國法蘭克福附近的布登海姆開始建造其首個先進綠色氫能和燃料電池組件生產設施。 該工廠生產的產品將包括新開發的低銥負載催化劑塗層膜 (CCM)，即質子交換膜 (PEM) 水電解的關鍵功能組件。 該工廠亦生產用於高溫燃料電池的 Celtec® 膜電極組件 (MEA)。 MEA 是燃料電池的關鍵組件，能夠將空氣中的氫氣和氧氣有效地轉化為電能。

ECMS 氫氣業務遍佈全球，在歐洲、北美和亞洲均設有業務。 隨著再生能源生態系統不斷加快發展，電解水生產綠氫將成為支持全球能源轉型的重要支柱。 新設施將使為 PEM 電解槽而新研發的 CCM 投入商業化，容量為數吉瓦，可服務全球市場。 這項投資促使 ECMS 擴大其在貴金屬、催化劑和回收領域的能力，定位為跨綠氫領域產品線的整合、全循環、端到端解決方案提供者。

ECMS 貴金屬服務和回收高級副總裁 Tim Ingle 表示：「布登海姆的新工廠實現了我們全球氫策略的關鍵部分。 作為貴金屬服務和催化劑回收領域的全球領導者，這項投資通過循環解決方案提高 PEM 電解槽和燃料電池的性能並降低成本，鞏固了我們對日斷增長的氫經濟的支持。」

我們的新產品已成功由研發階段進入試點規模。 ECMS 研發和應用資深副總裁 Saeed Alerasool 亦表示：「在布登海姆的生產標誌著這些產品進入市場的一個重要里程碑，並使我們在利用這個巨大商機方面佔盡優勢。」

布登海姆工廠預定於 2025 年夏季投入服務。 該工廠位於歐洲之都萊茵-美因大都會的工業區內。 本計劃由 Trigona Fuel Cell Components GmbH 和 Grundstücksverwaltung Rheinufer GmbH & Co. KG 共同開發。

關於 BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions



BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS) 憑藉擁有全球催化劑和貴金屬領域領導者的廣博專業知識，透過其貴金屬交易和回收服務，為汽車、航天、室內空氣質素、半導體和氫經濟等眾多行業的客戶提供服務。 ECMS 專注於循環解決方案和可持續發展，致力於幫助客戶創造一個更潔淨及可持續的世界。 保護生命元素是公司的目標，促使我們不斷尋找新的解決方案。 ECMS 在全球 16 個國家設有業務，擁有 4,500 多名員工和 21 個生產基地。

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