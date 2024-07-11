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使用双向体外成熟技术的、针对多囊卵巢综合症女性的、不含促卵泡生成素 (FSH) 及促卵泡生成素主导的不孕治疗对比：随机化临床试验

阿姆斯特丹, July 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在越南胡志明市的一家公立 IVF 中心进行该随机化的对照试验。 在2023年1月至6月间，对120名女性进行了随机化。 具备资格的女性年龄在18至37岁，患有多囊卵巢综合症 (PCOS) 。 参与者在提供书面知情同意书后，进行了随机化 (1:1) ，接受 FSH 主导的或非 FSH 主导的 CAPA-IVM 。 FSH 主导小组中的参与者在提取卵母细胞前接受两天的重组 FSH(rFSH) 注射；非 rFSH 小组中不提供 rFSH 。 对所有取回的卵丘--卵母细胞复合体都进行了双向体外成熟技术 (CAPA-IVM) 。 通过 ICSI 手术对成熟的卵母细胞进行受精，培养至囊胚期，然后进行玻璃化。 参与者在冷冻替换周期中进行单胚移植。 主要终点为成熟卵母细胞的数量。

CAPA-IVM 后，非 FSH 小组和 FSH 小组中成熟卵母细胞的数量并没有显著的不同 (13 [9; 18] vs. 14 [7; 18]; 绝对差异 –1 [95% 置信区间 –5, 4])。 其它卵母细胞和胚胎学结果，包括卵丘--卵母细胞复合体的数量、受精卵母细胞的数量、囊胚和优质囊胚的总量以及冷冻胚胎的总量，也没有小组间的显著差异。 非 FSH 小组的活产率为38.3%，FSH 小组的活产率为31.7%，没有统计数据的显著差异。 两组小于12妊娠周的流产率都为 5.0% 。 母体并发症在非 FSH 小组和 FSH 小组中都不太常见，发生率类似；没有出现32妊娠周前的早产。

在2024年7月9日于阿姆斯特丹（荷兰）举行的欧洲人类生殖与胚胎学会 (ESHRE) 第40届年会上，Tuong M Ho 博士演示了该研究结果，并且该结果已经提交给一家领先的生殖医学期刊，用于发表。

越南胡志明市医药大学和 HCMC MyDuc 医院的教授博士 Lan Vuong 领导该研究，他表示：“该随机化的对照试验有120名参与者，验证了没有 rFSH 主导的 CAPA-IVM 和两天的 rFSH 主导治疗一样有效。 单胚移植的活产率为38%， 因此 CAPA-IVM 达到了和标准 IVF 类似的活产率：使用的是8-10天的 rFSH 治疗。 这是个很好的消息，也是一个里程碑的佳绩。 该数据支持我们的这个观念： PCOS 的女性适合完全不含受性腺激素的替代性生育治疗。”

关于 CAPA-IVM

CAPA-IVM 是一项进行体外成熟方式的新颖技术，针对无促排卵或最低程度促排卵之后恢复的卵母细胞，将精子获能步骤融入在体外卵母细胞的成熟过程中，能改善卵母细胞的发育能力。 CAPA-IVM 是一项患者友好型的辅助生殖技术，能成为传统促排卵和 IVF 的替代选择；在一些选定小组的患者中，治疗负担更小。 Lavima Fertility, Inc. 拥有全球范围内 CAPA-IVM 技术的权利。该公司正在开发针对未来使用该技术的医疗设备。

www.lavimafertility.com

能通过以下方式获得更多信息：
André Rosenthal andre.rosenthal@lavimafertility.com
Johan Smitz johan.smitz@lavimafertility.com


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