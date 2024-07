No Dia do Cantor (13/07), conheça o Revelarte, projeto da Casa de Vovó Dedé que transforma vidas e vozes no Ceará

Vinicius Cafer tem referências musiciais os estilos de Jazz, R&B e Bossa Nova. Hoje faz trabalhos para a Broadway e um dos contemplados da edição 2021 do projeto Revelarte. A artista baiana Claudine Albuquerque participou de segunda edição do Projeto Revelarte, na categoria sênior. Tatianna Freitas, cantora, compositora e atriz foi a participante do projeto Revelarte.

O projeto gerou talentos que hoje brilham em palcos da capital cearense, Fortaleza, do Brasil e do mundo

BRASIL, July 12, 2024 / EINPresswire.com / -- O Projeto Revelarte é uma ação da Casa de Vovó Dedé voltada para a capacitação gratuita de cantores cearenses e para o fomento de suas carreiras profissionais. No dia 13 de julho, o Dia do Cantor, o projeto Revelarte reverencia esses artistas que emprestam suas vozes para embelezar nossas vidas e eternizar momentos e histórias. Com um compromisso inabalável na formação, apoio e promoção de diversas manifestações artísticas e culturais do Ceará, a instituição criou, em 2020, este programa abrangente para ajudar a consolidar a carreira dos intérpretes selecionados no cenário musical do estado do Ceará.Integrado ao Plano Bianual da Casa de Vovó Dedé, o Revelarte tem uma missão clara: oferecer gratuitamente a produção e gravação de projetos audiovisuais e fotográficos. Isso inclui a criação de clipes musicais e programas de televisão que podem ser exibidos em qualquer plataforma, apresentando a vida e a obra dos artistas envolvidos. Além disso, o projeto promove a produção de shows abertos ao público, proporcionando aos artistas uma oportunidade valiosa de se conectarem diretamente com seu público. Todo o trabalho é realizado com equipamentos de alta qualidade e profissionais experientes, garantindo um profissionalismo.No mês em que se homenageia o cantor, a Casa de Vovó Dedé resgata a trajetória do projeto Revelarte que gerou tantos talentos que hoje brilham em palcos da capital cearense, Fortaleza, do Brasil e do mundo. Nas declarações dos participantes selecionados nas temporadas de 2020; 2021 edição Aldir Blanck; 2023 e a atual de 2024, sente-se a grandiosidade do Projeto Revelarte, decisivo na vida desses artistas. Os relatos emocionantes têm algo em comum: a gratidão pelo impacto positivo e potencial transformador do projeto e pelo trabalho, compromisso e entrega dos professores, músicos, técnicos, de toda equipe que faz a Casa de Vovó Dedé.“Aprendi muito com o Revelarte e fiquei extremamente feliz ao ser selecionada. A estrutura do projeto superou minhas expectativas e transformou minha trajetória como artista. Antes, meus trabalhos eram simples, mas com o apoio da Casa de Vovó Dedé, alcancei um novo patamar, chegando até a atuar na TV como apresentadora e produtora. Essa visibilidade mudou como as pessoas, agora, me enxergam e abrem novas oportunidades. Hoje, vivo da música e, apesar dos desafios de ser artista no Brasil, sou imensamente grata à Casa de Vovó Dedé por transformar minha história, melhorar a qualidade dos meus trabalhos e ampliar minha visibilidade. Eles foram fundamentais para o meu crescimento profissional e pessoal, e sou eternamente grata por todo o suporte e oportunidades,” diz Tatianna Freitas, selecionada para a temporada 2020 do Revelarte.“Antes do Revelarte, eu já vivia com teatro musical, mas não cantava meu próprio repertório em eventos. Depois do Revelarte, conheci muita gente que me ajudou a começar a cantar em eventos e lugares com meu repertório específico. Isso foi paralelo ao meu trabalho como ator de teatro musical. O Revelarte também me conectou com a Casa de Vovó Dedé, permitindo que eu realizasse outros projetos importantes, inclusive a transição de Fortaleza para São Paulo. Em São Paulo, comecei a fazer musicais da Broadway, participei de novelas e filmes, e agora voltei ao Ceará para um projeto audiovisual, onde gravei uma série de TV. O Revelarte foi crucial nessa transição e mudança de caminhos na minha vida, proporcionando-me diversas oportunidades de trabalho,” relata Vinicius Cafer, do Revelarte 2021.“O Revelarte abriu muitas portas na minha vida, conectando-me com músicos com quem trabalho até hoje. Criar um material de qualidade diferenciada impulsionou minha carreira, dando-me respaldo no mercado da música. A qualidade do meu material, a divulgação eficiente e o apoio inicial foram essenciais para a quantidade de shows que faço atualmente. A Casa de Vovó Dedé foi fundamental nesse processo, especialmente ao me acolher após a pandemia. Hoje, minha agenda está cheia e tenho acesso a eventos de qualidade, graças ao repertório criado com a ajuda do Revelarte. Sou imensamente grata por tudo que esse projeto me proporcionou,” Juliana Barreto, da temporada de 2021.“Após a participação no Revelarte, a primeira conquista foi a de ter um portfólio riquíssimo, um material de altíssima qualidade, muito bem orientado, muito bem dirigido, muito bem executado, onde eu tive todo o suporte para executar o meu repertório da melhor maneira possível, para descobrir também outras nuances, vocais, estéticas, musicais. Até hoje, para meus clientes dos eventos corporativos e particulares, ou até mesmo para editais, eu envio o portfólio gerado pelo Projeto Revelarte,” destaca Claudine Albuquerque, cantora da temporada de 2020.“No Revelarte, destaco o trabalho com a autoestima do artista. Chegamos um pouco desacreditados e ansiosos, um mix de emoções, mas a equipe da Casa de Vovó Dedé nos coloca numa situação emocional positiva e proveitosa. Eles nos fazem sentir como artistas de potencial, defendendo novos horizontes em nossas vidas. O mais importante do projeto na minha carreira foi a elevação da minha autoestima como artista, cantor e alguém relevante, com potencial para o futuro. Desde aquele dia, senti uma transformação significativa,” declara Bruno Leicam, selecionado para a temporada 2020, do Revelarte.O Revelarte, conhecido por seu papel fundamental na descoberta e formação de novos talentos, tem sido um marco na vida de muitos músicos. Os depoimentos ilustram esses impactos positivos e reforçam o compromisso da Casa de Vovó Dedé em promover a cultura e o desenvolvimento artístico, oferecendo uma plataforma para que o artista possa evoluir e alcançar novos patamares em suas trajetórias como intérpretes.O Projeto Revelarte é uma realização da Casa de Vovó Dedé e conta com a curadoria e direção geral do professor Ewelter Rocha, da UECE/IFCE, e direção musical de Miquéias dos Santos.Contato com a imprensa: Jacy Abreu, Assessora de ImprensaWhatsApp ou celular (85) 99712-5136 - E-mail