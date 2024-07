PHILIPPINES, July 11 - Press Release

July 11, 2024 REVILLA PINAPURIHAN SI PBBM SA PAMAMAHAGI NG TULONG SA MGA MAGSASAKA AT MANGINGISDA SA CAVITE PINAPURIHAN ni Senador Ramon Bong Revilla, Jr. si Pangulong Ferdinand R. Marcos, Jr. matapos niyang pangunahan ang pamamahagi ng cash assistance para sa mga magsasaka at mangingisda sa Lalawigan ng Cavite, kasama ang kanilang mga pamilya noong Huwebes ng umaga (Hulyo 11). Sa isinagawang distribusyon ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolks and their Families (PAFFF) sa Dasmariñas City, labing-dalawang libo (12,000) na benepisyaryo ang nabiyayaan ng P10,000 cash assistance sa pamamagitan ni PBBM, mula sa Ayuda sa Kapos ang Kita (AKAP) Program ng Department of Social Welfare and Development. "Labis akong nagpapasalamat sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagmamalasakit sa ating mga kababayan dito sa Cavite, lalo na sa ating mga magsasaka at mangingisda kabilang na rin ang kanilang mga pamilya. Damang-dama ng mga Caviteño kung paano inilapit ng Pangulo ang gobyerno patungo sa tao sa pamamagitan ng direktang pamimigay ng tulong pinansyal," ani ni Revilla. Pinaliwanag rin ng mambabatas ang importansya ng pagbibigay ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda bilang sila ang food producer ng bansa. "Napaka-importante ng sektor na siyang tinutumbok nitong PAFFF - ang ating mga Food Producers. Sila ang mga nagsisigurado na mayroong pagkain sa hapag ng bawat Pilipino. Sila ang susi para tayo ay patuloy na maging sustainable sa supply ng pagkain." Dinaluhan rin ng mga kongresista ng Lalawigan ng Cavite ang naturang okasyon. Sa pamamagitan nila ay naabutan ang bawat benepisyaryo ng tig-limang kilong bigas. "Nagpapasalamat rin tayo sa ating mga congressman na silang nag-abot rin ng tulong sa ating mga kababayan. Umuwing masaya ang lahat dahil mayroon nang cash assistance, meron pang bigas," ani ng mambabatas. Naging kabahagi rin ang mga national government agencies katulad ng Department of Agriculture, Department of Labor and Employment, Department of Trade and Industry, at ng Technical Education and Skills Development Authority sa nasabing programa.