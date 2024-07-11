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EBC（UK）CEO受邀谈监管趋严下的全球机遇

EBC (UK) CEO David Barrett接受世界金融杂志采访

EBC 金融集团 (UK)CEO David Barrett 分享了EBC 的战略增长，强化亚太区的增长及全球扩张、监管趋严下的挑战，及离岸市场的机遇。

在最近与WORLD FINANCE世界金融杂志的系列采访中，EBC 金融集团 (UK)CEO David Barrett 分享了EBC 在 2024 年的战略增长、监管趋势，并探讨监管环境下如何与投资者寻求全球机遇。

疫情期的机遇和亚太地区增长

EBC成立于2020年，尽管处于COVID-19疫情的高峰期，EBC依然在亚太地区实现了显著增长。David Barrett强调了推动这一发展的因素，包括该地区的人口结构、技术意识及个人收入的增加。Barrett指出：“近几年来，亚太地区几乎是每一家券商的主要增长点。中国显然是其中之一，但该区许多国家也在增长。”Barrett强调了数字参与和在线交易的显著增长：“这里的年轻受众可支配收入增加，他们拥有更好的技术访问权限，彼此互联互通，想成就一些事，让亚太的发展动力这么强。”

他还提到了“MEME股票”崩盘对许多交易者参与度的影响。“MEME股票”现象的特点是受社交媒体炒作推动的小盘股的迅速上涨和下跌，导致显著的金融波动和新交易者失望，致使参与度下降。“但EBC的交易量一直在增长”Barrett补充道。

监管环境与全球扩张

Barrett谈到了金融市场的挑战，主要来自日益严格的监管和不断上升的运营成本。他强调了政治对欧洲经济区（EEA）境内监管的影响，如西班牙对差价合约（CFDs）等某些产品的全面禁止，及法国的严格限制。他解释：“成熟司法辖区的监管会持续变得严格，趋势将会延续。由于经营必需的摩擦成本太高，较小的券商更倾向于离岸监管。  ”

EBC 近年在波哥大、新加坡和吉隆坡设立办事处，进一步拓展全球市场，并于近期获得开曼CIMA全监管牌照，抓住了增长机遇。Barrett表示：“我们选择开曼，正是考虑到离岸市场日益严峻的挑战，并为投资者提供更优质安全的选择。从监管角度看，开曼CIMA是全球最好的离岸监管之一，和英国FCA有很多相似之处，需要很高的信誉。 如果你在寻找一个离岸司法管辖区，那么开曼群岛可能是最好的选择之一。”

EBC金融集团的增长，还得到了战略合作伙伴关系的进一步支持，包括与巴塞罗那足球俱乐部为期三年半的合作。Barrett解释道：“与这样一个全球备受尊敬的品牌合作，突显了我们始终将自己推向更高成就水平的雄心。”他同时强调，公司通过提升品牌知名度，同时招募更多优秀员工，努力在竞争激烈的市场中脱颖而出。“

挑战与前景展望

展望未来，Barrett指出金融业面临的挑战。他说：“最大的挑战之一是紧跟监管变化的步伐，并确保我们在所有地区保持合规。而合规成本正在上升，我们需要在技术和人员方面，进行大量投资以满足需求。”Barrett还提到了可持续增长的重要性：“我们必须谨慎选择扩张的地点和速度，过快存在风险。EBC的战略是可持续增长，通过良好的基建和优秀的员工支持，为投资者提供最好的服务。你的客户了解你一直力求最好。”

Barrett预测金融市场的严格趋势将持续。他补充道：“由于高昂的监管和运营成本，一些更小的行业玩家，会被迫离开成熟司法辖区，这将促使一些券商探索离岸机会。对投资者来说，可能意味着更多样化的投资选择。但需要充分了解所选的品牌。”

网络安全与企业责任

谈及公司的快速增长时，Barrett分享了解决克隆攻击等挑战的见解。他说：“对EBC来说，这是一种干扰，但这种被克隆的现象并不罕见。”EBC正与一家全球知名的网络安全公司合作，确保投资者充分享有安全的投资环境。 

Barrett还强调了公司对企业社会责任（CSR）和可持续发展努力的承诺。日前，EBC携手联合国打败疟疾组织，对其的资助，被用于支持近2.5万户家庭购买及分发10万张新一代蚊帐，有13个社区近15万人可以不必担惊受怕，遭受来自疟疾的威胁。 这些活动让家长们心安，更多幼儿可以健康地成长，渡过属于他们的5岁生日。

值得一提的是，EBC的全球CSR行动包括携手牛津大学经济系举办“经济学家都干了什么”研讨会，探讨避税经济学与优化税务体制对于金融市场的影响，推动构建透明公正的投资环境，其资助将支持该系的研究生奖学金基金。

EBC拥有超过300名员工，并在全球多地设有办公室，持续推动全球金融生态综合体的建立。专注于可持续增长、稳健的合规，深化战略合作伙伴关系，让该公司在不断变化的金融环境，始终强化其引导者地位。

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— 关于EBC金融集团 —

EBC Financial Group 于2021年在英国伦敦成立，是一家集金融券商、资产管理、移民投资等服务为一体的综合性金融集团，在伦敦、香港、东京、悉尼、开曼群岛、新加坡、吉隆坡、曼谷、利马索尔、雅加达、波哥大等多地设有分公司和办事处，全球员工逾300人。   

EBC集团在全球多个重要金融司法辖区获得授权并受其监管，EBC Financial Group (UK) Ltd 由英国金融行为监管局(FCA)授权和监管，监管号:927552；EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd由澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)授权和监管，监管号:500991；EBC Financial Group（Cayman）Limited 由开曼金融管理局（CIMA）授权和监管，持有CIMA全监管牌照，监管号：2038223。    

EBC集团核心人员拥有逾30年的大型金融机构工作经验，亲历多个经济周期，时间跨越85年《广场协议》、97年亚洲金融危机、08年全球金融危机和15年瑞郎黑天鹅事件等。秉持着诚信与尊重的原则，EBC致力于让每个认真交易的人，都被认真对待。    

EBC是巴塞罗那足球俱乐部在金融领域的官方合作伙伴，覆盖范围为亚太地区、拉丁美洲地区、中东、非洲和大洋洲。同时，EBC携手联合国基金会共同打败疟疾，改善全球卫生系统。2024年2月，EBC联手牛津大学经济系举办“经济学家都干了什么”研讨会，聚焦经济学热门议题及全球挑战，推动构建专业安全、透明高效的投资环境，促进社会进步发展。  

https://www.ebc.com/ 

Douglas Chew
EBC Financial Group
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