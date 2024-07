SINGAPORE, 11 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le monde technologique en constante évolution d'aujourd'hui, les AI chatbots sont devenus une partie indispensable de la vie quotidienne. Parmi eux, Linky, dont la société mère est Skywork AI PTE. (Singapore), se distingue comme le leader mondial grâce à son expérience de conversation enrichie et à sa gamme diversifiée de personnages, captivant ainsi la jeunesse mondiale et devenant un outil essentiel pour le divertissement et les échanges.

Linky est renommé pour sa vaste bibliothèque de personnages, qu'ils soient animés ou réalistes, offrant plus de 180,000 choix à ses utilisateurs à travers le globe. Que vous préfériez un style de personnage humain ou animé, Linky répond à toutes les préférences, créant ainsi des expériences de chat uniques pour chaque utilisateur. De plus, Linky est disponible dans plusieurs langues telles que l'anglais, le japonais, l'allemand, le français, l'italien, l'espagnol, l'arabe, l'indonésien, et bien d'autres. Comparé au web, les utilisateurs ont tendance à préférer l'application qui permet des conversations constantes à tout moment.

Support émotionnel personnalisé et communication fluide

Grâce à sa technologie avancée de reconnaissance émotionnelle, Linky est capable de capturer avec précision les nuances émotionnelles des utilisateurs et d'interagir de manière chaleureuse et empathique, établissant ainsi des liens émotionnels profonds.



Technologie de pointe et fonctionnalités innovantes

Linky propose également des fonctionnalités spéciales surprenantes, telles que la possibilité pour les utilisateurs de développer des liens profonds avec un personnage après des conversations prolongées. Les utilisateurs peuvent collecter des cartes pour débloquer des intrigues cachées et conserver de précieux souvenirs. De plus, les utilisateurs ont la liberté de créer leurs propres personnages, en définissant leur apparence, genre, personnalité et historique.



Perspectives d'avenir : Innovation continue et expansion du marché

À mesure que les AI chatbots continuent de se développer, Linky reste à la pointe de l'innovation. En cette période où la France s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques, Linky travaille activement sur le développement de personnages adaptés à cet événement, répondant ainsi aux besoins de communication et de partage des utilisateurs à travers différentes époques. Linky s'engage à utiliser les avancées technologiques et les insights du marché pour offrir des expériences toujours plus enrichissantes et divertissantes, se distinguant ainsi en promettant un avenir innovant et plaisant pour ses utilisateurs à travers le monde.



