Probe Gold étend les zones aurifères de sa propriété Croinor, Val-d'Or, Québec

Les résultats du programme de forage visant à accroître les ressources du gisement aurifère de Croinor ont révélé des intersections épaisses à teneur significative, notamment 3,0 g/t Au sur 13,5 mètres et 1,7 g/t Au sur 29,8 mètres .

et . Les résultats des sondages d'exploration effectués entre les gisements d'or Croinor et Suzanne ont révélé des intersections à haute teneur allant jusqu'à 6,5 g/t Au sur 3,5 mètres et d'épaisses zones de minéralisation aurifère, dont 1,2 g/t Au sur 12,5 mètres, ce qui indique un potentiel de connectivité et d'expansion significative des ressources.

et d'épaisses zones de minéralisation aurifère, dont ce qui indique un potentiel de connectivité et d'expansion significative des ressources. Des programmes d'exploration régionaux ont également été lancés, notamment un levé géochimique du sol MMI destiné à identifier de nouvelles zones de minéralisation aurifère à haute teneur.

TORONTO, 09 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- PROBE GOLD INC. (TSX : PRB) (OTCQB : PROBF) (" Probe " ou la " Société ") est heureuse de présenter les résultats du programme de forage de décembre 2023 sur sa propriété aurifère Croinor (la " Propriété "), détenue à 100 % et située près de Val-d'Or, au Québec. Les résultats de vingt-sept (27) trous de forage, totalisant 6 500 mètres, ont révélé d'importantes intersections aurifères près de la surface titrant jusqu'à 6,5 g/t Au sur 3,5 mètres, 3,0 g/t Au sur 13,5 mètres et 1,7 g/t Au sur 29,8 mètres. Le programme de forage était axé sur l'expansion des ressources et l'exploration à proximité de la minéralisation à haute teneur des gisements d'or Croinor, Bug Lake et Suzanne. Une équipe a été mobilisée pour commencer la prospection et les levés géochimiques de sol par Mobile Metal Ion (" MMI ") sur la propriété. Croinor possède actuellement des ressources aurifères indiquées de 187 000 onces à 6,47 g/t et des ressources minérales présumées de 39 800 onces à 6,19 g/t à proximité du projet Novador de la société et pourrait représenter une alimentation potentielle à plus haute teneur pour l'usine centralisée proposée (voir figure 1).

David Palmer, président-directeur général de Probe, déclare : "Nous sommes extrêmement encouragés par les résultats du programme de forage d'exploration et d'expansion de Croinor. La minéralisation aurifère a été recoupée dans 25 des 27 trous, ce qui indique une forte continuité du système aurifère. Ceci est de bon augure pour l'expansion des gisements et, compte tenu de la robustesse du système aurifère, pour le potentiel de nouvelles découvertes sur la propriété. Nos programmes 2024 se concentreront sur ces deux opportunités, avec une mise à jour de l'estimation des ressources et des forages de suivi de l'expansion des ressources prévus pour la saison d'automne, ainsi que la géophysique et le forage de nouvelles cibles générées par nos travaux régionaux. Outre Croinor, nous ferons également progresser nos acquisitions de McKenzie Break et Beaufor selon la même stratégie. Les résultats obtenus à Croinor sont exactement la raison pour laquelle nous avons commencé à consolider les propriétés de Val-d'Or Est, car nous voyons un énorme potentiel inexploité de ce côté de la ceinture. "

Les meilleurs résultats aurifères ont été obtenus dans la partie nord-ouest du gisement Croinor et dans la zone située entre les gisements Suzanne et Croinor (voir le tableau ci-dessous et la figure 2). La minéralisation recoupée se caractérise par une série de lentilles riches en or à faible pendage, constituées de veines de quartz-carbonate-tourmaline-pyrite, d'une roche hôte altérée et/ou d'une brèche tectonique localement pyritisée. Les derniers résultats de forage ont amélioré notre modèle 3D des gisements d'or de Croinor, Suzanne et Bug Lake et nous aideront dans notre programme d'exploration régionale en cours. Le coulouir aurifère de Croinor reste ouvert à l'expansion et une grande partie de la propriété n'a jamais été explorée à l'aide de techniques modernes.

Les résultats sélectionnés du programme de forage de décembre 2023 à Croinor sont les suivants :

Numéro de trou De (m) To (m) Longueur (m) Or (g/t) Zone / Dépôt CR-23-734 178,2 181,5 3,3 6,5 Suzanne y compris 179,8 180,6 0,8 26,9 Suzanne CR-23-737 258,3 271,8 13,5 3,0 Croinor y compris 259,3 260,1 0,8 22,0 Croinor CR-23-740 93,5 106,0 12,5 1,2 Suzanne CR-23-746 113,0 141,0 28,0 0,5 Suzanne CR-23-749 251,2 281,0 29,8 1,7 Croinor y compris 268,0 270,0 2,0 9,6 Croinor

(1) Tous les nouveaux résultats analytiques mentionnés dans ce communiqué et dans ce tableau sont présentés en longueur de carotte. La largeur réelle est estimée entre 60 et 95 % de la longueur de la carotte. Seuls les intervalles dont la teneur multipliée par l'épaisseur est supérieure à 10,0 g/t Au * m sont présentés.

Figure 1 - Propriétés de Probe Gold à Val-d'Or avec la zone de forage de Croinor

Figure 2 : Carte de surface - Nouveau forage du projet Croinor (CR-23-723 à 749)

À propos du projet Croinor de Probe

La propriété est située à 58 kilomètres à l'est du projet Novador à Val-d'Or, au Québec, et consiste en un bail minier et 337 claims, couvrant une superficie de 152 kilomètres carrés. Croinor renferme des ressources mesurées et indiquées de 805 900 tonnes à une teneur de 6,47 g/t pour 187 900 onces d'or et des ressources minérales présumées de 200 100 tonnes à une teneur de 6,19 g/t pour 39 800 onces d'or (source : Monarch NI 43-101 Technical Report Croinor Gold - July 2022). La propriété fait partie de l'ensemble des terres consolidées de la société à Val-d'Or, qui s'étendent maintenant sur environ 685 kilomètres carrés.

La propriété est traversée par le couloir de déformation de Garden Island (" GIDC ") dans une direction nord-ouest-sud-est, qui est une faille majeure suivant le contact entre les domaines d'Assup et de Garden Island. Probe explore actuellement le GIDC sur son projet Novador, dans le cadre de l'initiative d'exploration 2024 de la société.

Le gisement d'or de Croinor est situé dans un filon-couche dioritique synvolcanique. Ce filon-couche, d'une épaisseur de 60 à 120 mètres, est encaissé dans les roches volcaniques du domaine d'Assup. Le gisement est caractérisé par des lentilles riches en or constituées de veines de quartz-carbonate-tourmaline-pyrite, de la roche hôte altérée et pyritisée et/ou de brèches tectoniques. Les lentilles minéralisées ont une longueur de 60 à 120 mètres et peuvent être suivies sur des distances latérales variant de quelques dizaines de mètres à 600 m. À ce jour, une quarantaine de lentilles riches en or ont été identifiées. D'autres indices aurifères entourant le gisement Croinor ont fait l'objet d'une exploration limitée par tranchées et forages. La minéralisation aurifère se trouve dans des systèmes de veines à l'intérieur ou associés à des dykes, des filons-couches ou des intrusions dans les roches volcaniques.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été préparé, révisé et approuvé par M. Marco Gagnon, P.Geo, vice-président exécutif, qui est une " personne qualifiée " telle que définie par le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (" Règlement 43-101 ").

Contrôle de la qualité

Lors du dernier programme de forage, des échantillons d'analyse ont été prélevés sur la carotte NQ en sciant la carotte en deux, une moitié étant envoyée à un laboratoire commercial certifié et l'autre moitié étant conservée pour référence future. Un programme strict d'assurance et de contrôle de la qualité a été appliqué à tous les échantillons ; il comprend l'insertion de normes minéralisées et d'échantillons vierges pour chaque lot de 20 échantillons. Les analyses d'or ont été réalisées par pyroanalyse avec finition par absorption atomique sur 50 grammes de matériaux. Des répétitions ont été effectuées par essai pyrognostique suivi d'un test gravimétrique sur chaque échantillon contenant 3,0 g/t d'or ou plus. Des analyses de l'or total (Metallic Sieve) ont été effectuées sur les échantillons qui présentaient une grande variation de leur teneur en or ou la présence d'or visible.

À propos de Probe Gold :

Probe Gold Inc. est une société canadienne de premier plan qui se concentre sur l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés aurifères à fort potentiel. La société est bien financée et se consacre à l'exploration et au développement de projets aurifères de haute qualité. Elle détient notamment 100 % de son actif phare, le projet aurifère Novador (plusieurs millions d'onces) au Québec, ainsi que le projet Detour Gold (Québec), qui en est à ses débuts. Probe contrôle un vaste ensemble de terrains d'exploration d'environ 1 685 kilomètres carrés dans certaines des ceintures aurifères les plus prolifiques du Québec. La récente mise à jour de l'évaluation économique préliminaire Novador de la société présente un plan d'exploitation minière robuste avec une production annuelle moyenne de 255 000 onces d'or sur une durée de vie de la mine de 12,6 ans.

