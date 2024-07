OSS & BSS Market Is Expected to Reach US$ 142.9 Billion by 2032, Grow at a CAGR Of 9.8%

SHERIDAN, WYOMING, UNITED STATES, July 9, 2024 /EINPresswire.com/ -- IMARC Group's report titled "๐Ž๐’๐’ & ๐๐’๐’ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐›๐ฒ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐จ๐ง๐ž๐ง๐ญ (๐’๐จ๐ฅ๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐’๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐œ๐ž๐ฌ), ๐Ž๐ฌ๐ฌ ๐’๐จ๐ฅ๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž (๐๐ž๐ญ๐ฐ๐จ๐ซ๐ค ๐๐ฅ๐š๐ง๐ง๐ข๐ง๐ ๐š๐ง๐ ๐ƒ๐ž๐ฌ๐ข๐ ๐ง, ๐’๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐œ๐ž ๐ƒ๐ž๐ฅ๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฒ, ๐’๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐œ๐ž ๐ ๐ฎ๐ฅ๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ, ๐’๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐œ๐ž ๐€๐ฌ๐ฌ๐ฎ๐ซ๐š๐ง๐œ๐ž, ๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐ง๐ ๐š๐ง๐ ๐‘๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž ๐Œ๐š๐ง๐š๐ ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ, ๐๐ž๐ญ๐ฐ๐จ๐ซ๐ค ๐๐ž๐ซ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ง๐œ๐ž ๐Œ๐š๐ง๐š๐ ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ, ๐‚๐ฎ๐ฌ๐ญ๐จ๐ฆ๐ž๐ซ ๐š๐ง๐ ๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ ๐Œ๐š๐ง๐š๐ ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ, ๐š๐ง๐ ๐Ž๐ญ๐ก๐ž๐ซ๐ฌ), ๐ƒ๐ž๐ฉ๐ฅ๐จ๐ฒ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐Œ๐จ๐๐ž (๐Ž๐ง-๐ฉ๐ซ๐ž๐ฆ๐ข๐ฌ๐ž๐ฌ, ๐‚๐ฅ๐จ๐ฎ๐-๐›๐š๐ฌ๐ž๐), ๐Ž๐ซ๐ ๐š๐ง๐ข๐ณ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐’๐ข๐ณ๐ž (๐’๐ฆ๐š๐ฅ๐ฅ ๐š๐ง๐ ๐Œ๐ž๐๐ข๐ฎ๐ฆ-๐ฌ๐ข๐ณ๐ž๐ ๐„๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ฉ๐ซ๐ข๐ฌ๐ž๐ฌ, ๐‹๐š๐ซ๐ ๐ž ๐„๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ฉ๐ซ๐ข๐ฌ๐ž๐ฌ), ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐•๐ž๐ซ๐ญ๐ข๐œ๐š๐ฅ (๐ˆ๐“ ๐š๐ง๐ ๐“๐ž๐ฅ๐ž๐œ๐จ๐ฆ, ๐๐ ๐’๐ˆ, ๐Œ๐ž๐๐ข๐š ๐š๐ง๐ ๐„๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ญ๐š๐ข๐ง๐ฆ๐ž๐ง๐ญ, ๐‘๐ž๐ญ๐š๐ข๐ฅ ๐š๐ง๐ ๐„-๐‚๐จ๐ฆ๐ฆ๐ž๐ซ๐œ๐ž, ๐š๐ง๐ ๐Ž๐ญ๐ก๐ž๐ซ๐ฌ), ๐š๐ง๐ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐Ÿ". The global OSS & BSSย market size reached US$ 59.9 Billion in 2023. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 142.9 Billion by 2032, exhibiting a growth rate (CAGR) of 9.8% during 2024-2032.

๐ ๐š๐œ๐ญ๐จ๐ซ๐ฌ ๐€๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐Ž๐’๐’ ๐š๐ง๐ ๐๐’๐’ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ:

โ— ๐“๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐€๐๐ฏ๐š๐ง๐œ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ƒ๐ข๐ ๐ข๐ญ๐š๐ฅ ๐“๐ซ๐š๐ง๐ฌ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:

The rapid technological advancements and the widespread adoption of digital transformation strategies by telecommunications companies are bolstering the market growth. These advancements include the deployment of 5G networks, cloud computing, and artificial intelligence (AI), which necessitate more sophisticated operations support systems (OSS) and business support systems (BSS) solutions to manage complex network operations and deliver enhanced client experiences. The rising demand for high-speed internet and data services is encouraging telecom operators to upgrade their infrastructure, streamline operations, and ensure seamless service delivery. This requires integrating advanced OSS and BSS platforms capable of handling large volumes of data, automating processes, and providing real-time analytics.

โ— ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ข๐ง๐ ๐ƒ๐ž๐ฆ๐š๐ง๐ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐”๐ฌ๐ž๐ซ ๐„๐ฑ๐ฉ๐ž๐ซ๐ข๐ž๐ง๐œ๐ž ๐Œ๐š๐ง๐š๐ ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ:

In an increasingly competitive telecom environment, service providers are focusing on enhancing client satisfaction and loyalty by delivering personalized and seamless experiences. OSS and BSS systems play a critical role in achieving this by providing a unified view of user interactions, preferences, and service usage patterns. They enable telecom operators to offer targeted promotions, proactive individual support, and efficient service delivery. Furthermore, advanced analytics and AI-powered tools within these systems help predict individual behavior, identify potential issues before they escalate, and optimize service offerings. The growing need for superior, differentiated individual experience is encouraging companies to invest in robust OSS and BSS solutions that can support comprehensive client experience management.

โ— ๐‘๐ž๐ ๐ฎ๐ฅ๐š๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ข๐š๐ง๐œ๐ž ๐š๐ง๐ ๐’๐ž๐œ๐ฎ๐ซ๐ข๐ญ๐ฒ ๐‘๐ž๐ช๐ฎ๐ข๐ซ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ:

Telecommunications companies operate in a highly regulated environment, where adherence to data privacy laws, network security protocols, and service quality standards is mandatory. OSS and BSS solutions help service providers manage compliance by ensuring that their operations align with regulatory requirements. These systems offer functionalities, such as audit trails, reporting, and monitoring tools that facilitate regulatory adherence. Additionally, the rising incidence of cyber threats and data breaches necessitates robust security mechanisms within OSS and BSS platforms to protect sensitive user information and network infrastructure. Enhanced security features, including encryption, access controls, and anomaly detection, are integral to these systems, providing telecom operators with the tools needed to safeguard their networks and comply with stringent regulatory frameworks.

๐‹๐ž๐š๐๐ข๐ง๐ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐ง๐ข๐ž๐ฌ ๐Ž๐ฉ๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐Ž๐’๐’ ๐š๐ง๐ ๐๐’๐’ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ:

โ— Amdocs

โ— Cisco Systems Inc.

โ— Comarch SA

โ— Hewlett Packard Enterprise Development LP

โ— Huawei Technologies Co. Ltd.

โ— Infosys Limited

โ— Netcracker Technology Corporation (NEC Corporation)

โ— Nokia Corporation

โ— Oracle Corporation

โ— Suntech S.A.

โ— Telefonaktiebolaget LM Ericsson

๐Ž๐’๐’ ๐š๐ง๐ ๐๐’๐’ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:

๐๐ฒ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐จ๐ง๐ž๐ง๐ญ:

โ— Solution

โ— Services

Solution exhibits a clear dominance in the market, driven by the critical need for comprehensive and integrated software tools to manage complex telecom networks and business operations efficiently.

๐๐ฒ ๐Ž๐’๐’ ๐’๐จ๐ฅ๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž:

โ— Network Planning and Design

โ— Service Delivery

โ— Service Fulfillment

โ— Service Assurance

โ— Billing and Revenue Management

โ— Network Performance Management

โ— Customer and Product Management

โ— Others

Network planning and design represent the largest segment accredited to their essential role in optimizing network performance, capacity planning, and ensuring seamless service delivery.

๐๐ฒ ๐ƒ๐ž๐ฉ๐ฅ๐จ๐ฒ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐Œ๐จ๐๐ž:

โ— On-premises

โ— Cloud-based

On-premises holds the biggest market share, as many organizations prefer the control, security, and customization capabilities that these solutions provide.

๐๐ฒ ๐Ž๐ซ๐ ๐š๐ง๐ข๐ณ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐’๐ข๐ณ๐ž:

โ— Small and Medium-sized Enterprises

โ— Large Enterprises

Large enterprises account for the majority of the market share owing to their notable infrastructure needs, higher budgets, and rising demand for advanced OSS and BSS capabilities.

๐๐ฒ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐•๐ž๐ซ๐ญ๐ข๐œ๐š๐ฅ:

โ— IT and Telecom

โ— BFSI

โ— Media and Entertainment

โ— Retail and E-Commerce

โ— Others

IT and telecom represent the largest segment attributed to the growing reliance on OSS and BSS solutions for managing vast networks, client relationships, and service delivery.

๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ:

โ— North America (United States, Canada)

โ— Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, Others)

โ— Europe (Germany, France, United Kingdom, Italy, Spain, Russia, Others)

โ— Latin America (Brazil, Mexico, Others)

โ— Middle East and Africa

North America dominates the market due to its advanced technological infrastructure, high adoption of innovative solutions, and presence of major OSS and BSS vendors.

๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐Ž๐’๐’ ๐š๐ง๐ ๐๐’๐’ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ:

The integration of artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) technologies is transforming traditional OSS and BSS systems into intelligent platforms capable of predictive analytics, automated decision-making, and enhanced individual personalization. AI-driven OSS and BSS solutions can proactively identify network issues, optimize resource allocation, and enhance operational efficiencies by predicting maintenance needs and automating routine tasks. Additionally, the use of ML algorithms allows telecom operators to analyze vast amounts of data to uncover user insights, enabling more targeted marketing campaigns and personalized service offerings.

Moreover, the growing emphasis on open-source OSS and BSS solutions is providing opportunities for innovation and cost savings, allowing smaller operators to access advanced capabilities without notable investments.

