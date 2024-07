Washing Machine Market Size Growing at 4.1% CAGR, Set to Reach US$ 78.7 Billion by 2032

SHERIDAN, WYOMING, UNITED STATES, July 9, 2024 /EINPresswire.com/ -- IMARC Group's report titled "๐–๐š๐ฌ๐ก๐ข๐ง๐ ๐Œ๐š๐œ๐ก๐ข๐ง๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐›๐ฒ ๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ (๐ ๐ฎ๐ฅ๐ฅ๐ฒ ๐€๐ฎ๐ญ๐จ๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐œ, ๐’๐ž๐ฆ๐ข-๐€๐ฎ๐ญ๐จ๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐œ, ๐ƒ๐ซ๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ), ๐“๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ฒ (๐’๐ฆ๐š๐ซ๐ญ ๐‚๐จ๐ง๐ง๐ž๐œ๐ญ๐ž๐, ๐‚๐จ๐ง๐ฏ๐ž๐ง๐ญ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ), ๐‚๐š๐ฉ๐š๐œ๐ข๐ญ๐ฒ (๐๐ž๐ฅ๐จ๐ฐ ๐Ÿ” ๐ค๐ , ๐Ÿ”.๐Ÿ ๐ญ๐จ ๐Ÿ– ๐ค๐ , ๐€๐›๐จ๐ฏ๐ž ๐Ÿ– ๐ค๐ ), ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง (๐‡๐ž๐š๐ฅ๐ญ๐ก๐œ๐š๐ซ๐ž, ๐‡๐จ๐ฌ๐ฉ๐ข๐ญ๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ, ๐š๐ง๐ ๐Ž๐ญ๐ก๐ž๐ซ๐ฌ), ๐„๐ง๐ ๐”๐ฌ๐ž (๐‚๐จ๐ฆ๐ฆ๐ž๐ซ๐œ๐ข๐š๐ฅ, ๐‘๐ž๐ฌ๐ข๐๐ž๐ง๐ญ๐ข๐š๐ฅ), ๐š๐ง๐ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐Ÿ". The global washing machine market size reached US$ 54.3 Billion in 2023. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 78.7 Billion by 2032, exhibiting a growth rate (CAGR) of 4.1% during 2024-2032.

๐ ๐š๐œ๐ญ๐จ๐ซ๐ฌ ๐€๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐–๐š๐ฌ๐ก๐ข๐ง๐ ๐Œ๐š๐œ๐ก๐ข๐ง๐ž ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ:

โ— ๐“๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐€๐๐ฏ๐š๐ง๐œ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ:

Innovations, such as smart washing machines equipped with wireless fidelity (Wi-Fi) connectivity, internet of Things (IoT) integration, and advanced sensors, are redefining user expectations and preferences. These smart appliances enable users to control and monitor washing cycles remotely via smartphones, enhancing convenience and efficiency. Moreover, advancements in artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) are leading to the development of washing machines capable of automatically adjusting water levels, detergent usage, and cycle settings based on the load and fabric type.

โ— ๐ˆ๐ง๐œ๐ซ๐ž๐š๐ฌ๐ข๐ง๐ ๐”๐ซ๐›๐š๐ง๐ข๐ณ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐š๐ง๐ ๐‚๐ก๐š๐ง๐ ๐ข๐ง๐ ๐‹๐ข๐Ÿ๐ž๐ฌ๐ญ๐ฒ๐ฅ๐ž๐ฌ:

The rising trend of urbanization and changing consumer lifestyles are pivotal factors driving the demand for washing machines. As more people migrate to urban areas, the demand for convenient and time-saving household appliances rises. Urban dwellers, particularly working professionals and young families, prioritize appliances that simplify daily chores, thus fostering a higher adoption rate of washing machines. Additionally, the growing number of nuclear families and single-person households contributes to the demand for compact and efficient washing machines tailored for smaller living spaces. The shift towards a fast-paced lifestyle, characterized by longer working hours and busy schedules, further emphasizes the need for reliable and efficient washing solutions.

โ— ๐„๐ง๐ฏ๐ข๐ซ๐จ๐ง๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ฅ ๐‚๐จ๐ง๐œ๐ž๐ซ๐ง๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐„๐ง๐ž๐ซ๐ ๐ฒ ๐„๐Ÿ๐Ÿ๐ข๐œ๐ข๐ž๐ง๐œ๐ฒ:

Environmental sustainability and energy efficiency are supporting the market growth. People are becoming highly conscious of their ecological footprint and are inclined towards appliances that support green living. Regulatory standards and government incentives promoting energy-efficient appliances are also driving this trend. Washing machines with high energy star ratings and those featuring eco-friendly technologies, such as low-water usage and reduced energy consumption, are in high demand. The development of inverter technology and heat pump systems further enhances the energy efficiency of modern washing machines, appealing to environmentally aware individuals. Additionally, manufacturers are increasingly incorporating recycled materials and sustainable production practices to align with global sustainability goals.

๐‹๐ž๐š๐๐ข๐ง๐ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐ง๐ข๐ž๐ฌ ๐Ž๐ฉ๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐–๐š๐ฌ๐ก๐ข๐ง๐ ๐Œ๐š๐œ๐ก๐ข๐ง๐ž ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ:

โ— AB Electrolux

โ— Alliance Laundry Systems LLC

โ— Godrej Group

โ— Haier Group Corporation

โ— IFB Industries Limited

โ— LG Electronics Inc.

โ— MIRC Electronics Limited

โ— Panasonic Corporation

โ— Robert Bosch GmbH

โ— Samsung Electronics Co. Ltd.

โ— Toshiba Corporation

โ— Whirlpool Corporation

๐–๐š๐ฌ๐ก๐ข๐ง๐ ๐Œ๐š๐œ๐ก๐ข๐ง๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:

๐๐ฒ ๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ:

โ— Fully Automatic

โ— Front Load

โ— Top Load

โ— Semi-Automatic

โ— Dryers

Fully automatic exhibits a clear dominance in the market as it provides unparalleled convenience and ease of use, which is a significant benefit for users.

๐๐ฒ ๐“๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ฒ:

โ— Smart Connected

โ— Conventional

Smart connected represents the largest segment attributed to its convenience, remote control capabilities, and integration with smart home ecosystems.

๐๐ฒ ๐‚๐š๐ฉ๐š๐œ๐ข๐ญ๐ฒ:

โ— Below 6 kg

โ— 6.1 to 8 kg

โ— Above 8 kg

6.1 to 8 kg holds the biggest market share, as it meets the typical laundry needs of average-sized households, balancing efficiency and practicality.

๐๐ฒ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:

โ— Healthcare

โ— Hospitality

โ— Others

Based on the application, the market has been classified into healthcare, hospitality, and others.

๐๐ฒ ๐„๐ง๐ ๐”๐ฌ๐ž:

โ— Commercial

โ— Residential

Commercial accounts for the majority of the market share. It includes laundromats, hotels, and hospitals, which require high-capacity, durable washing machines.

๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ:

โ— North America (United States, Canada)

โ— Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, Others)

โ— Europe (Germany, France, United Kingdom, Italy, Spain, Russia, Others)

โ— Latin America (Brazil, Mexico, Others)

โ— Middle East and Africa

Asia Pacific dominates the market owing to high purchasing power of individuals, advanced technology adoption, and stringent energy efficiency regulations.

๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐–๐š๐ฌ๐ก๐ข๐ง๐ ๐Œ๐š๐œ๐ก๐ข๐ง๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ:

The rising user awareness regarding hygiene and health is another factor propelling the machine growth. In light of increased health consciousness, particularly post-pandemic, consumers prioritize appliances that ensure superior cleanliness and sanitation. Washing machines equipped with advanced hygiene features, such as antibacterial coatings, high-temperature washes, and steam sanitization, cater to these concerns effectively. Additionally, the rise in allergies and skin sensitivities is driving the demand for washing machines with allergen removal and gentle wash cycles. Enhanced awareness about the importance of maintaining clean and germ-free clothing, especially in households with infants, elderly, or immunocompromised individuals, is catalyzing this demand. Manufacturers are continuously innovating to incorporate these health-centric features, which not only meet user needs but also differentiate their products in a competitive market.

