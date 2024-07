"Ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa mga nangangailangan" - Bong Go provides additional support during medical and dental mission in Laua-an, Antique

On Friday, July 5, Senator Christopher "Bong" Go provided additional support to the beneficiaries of a medical and dental mission held in Guisijan Cover Court in Laua-an, Antique. This health initiative demonstrated the local government's unified effort to bring quality health care to the people and improve public health.

Through a video message, Go lauded the activity led by Vice Governor Edgar 'Ed' Denosta, Laua-an Mayor Ontoy Aser Samillano Baladjay, and Vice Mayor Francisco "Bebong" Baladjay.

"Taos-puso akong nagpapasalamat at nagpupugay sa lokal na pamahalaan ng Laua-an, Antique sa kanilang walang pagod na paglilingkod at sa matagumpay na medical at dental mission na kanilang isinagawa," expressed Go.

"Nakakataba ng puso ang makita na ang ating mga kababayan sa Antique ay nakakatanggap ng kinakailangang serbisyong medikal at dental. Ang inyong pagsisikap na maabot at matulungan ang ating mga kababayang nangangailangan ay tunay na kahanga-hanga at nagpapakita ng malasakit at dedikasyon na kailangan natin upang mapabuti ang kalagayan ng bawat Pilipino," he added.

Aside from availing of free medical consultations, dental services, and medications, Go's Malasakit Team also provided snacks, shirts, basketballs, and volleyballs to the 400 beneficiaries of the medical and dental mission.

As the Chairperson of the Senate Committee on Health and Demography, Go also encouraged residents needing medical assistance to take advantage of medical assistance programs available at Malasakit Centers, specifically highlighting the one located at Angel Salazar Memorial General Hospital (ASMGH) in San Jose de Buenavista.

Through Republic Act No. 11463, which Go principally authored and sponsored, qualified public hospitals now feature Malasakit Centers, enhancing medical assistance accessibility. Since 2018, 165 Malasakit Centers have been established, benefiting about ten million Filipinos, according to Department of Health reports.

"Bisyo na po natin ang magserbisyo, at sa ating walang tigil na pagseserbisyo ay patuloy tayong maghahanap ng paraan na tumulong sa abot ng ating makakaya sa mga kababayan nating nangangailangan lalo na pagdating sa kalusugan. Tandaan natin na ang kalusugan ay katumbas ng buhay ng bawat Pilipino," Go concluded.