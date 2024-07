Your-Haitian-Translator Lance De Nouveaux Services De Transcription Audio et Vidéo En Créole Haïtien

Services de Transcription Audio et Vidéo en Créole Haïtien

Une transcription gratuite de 2 minutes pour les enregistrements audio et vidéo en créole haïtien est offerte.” — Swans Paul, traduction et transcription de créole haïtien

HERNANDARIAS, PARAGUAY, July 8, 2024 / EINPresswire.com / -- L'agence de traduction de créole haïtien Your-Haitian-Translator est heureuse d'annoncer le lancement de sa dernière offre : Services de transcription audio et vidéo en créole haïtien . Ce service est méticuleusement conçu pour répondre à la demande croissante de transcriptions précises et culturellement informées de contenus audio et vidéo en créole haïtien.Grâce à sa connaissance approfondie du créole haïtien et de l'anglais (et du français), Swans Paul garantit l'exactitude de chaque transcription, ce qui fait de ce service une ressource inestimable pour divers secteurs, notamment les études de marché, le divertissement, l'application de la loi et le domaine médical. Pour marquer le lancement, une transcription gratuite de 2 minutes pour les enregistrements audio et vidéo en créole haïtien est offerte.Your-Haitian-Translator a fait ses preuves en matière de traduction et de transcription d'enregistrements audio en créole haïtien pour un large éventail de clients, y compris des institutions prestigieuses et des productions cinématographiques notables. Ses compétences lui ont permis de travailler indirectement avec l'une des universités les plus renommées des États-Unis. Cette collaboration a consisté à traduire et à transcrire en anglais des entretiens menés en créole haïtien dans le cadre d'une étude de marché, contribuant ainsi de manière significative au succès des recherches de l'université sur les problèmes de santé affectant la communauté haïtienne de Boston.Le nouveau service de transcription est également essentiel pour les agences gouvernementales. Par exemple, les officiers de police qui mènent des entretiens en créole haïtien ont besoin que ces entretiens soient traduits en anglais pour s'assurer que l'information est accessible à toutes les parties prenantes, des forces de l'ordre au système judiciaire. La capacité de Swans Paul à fournir des traductions précises a fait de lui une ressource de confiance pour ces tâches critiques.Parmi les projets les plus remarquables, on peut citer la transcription d'un enregistrement personnel d'un client dont la mère a consigné l'arbre généalogique dans un mélange de créole haïtien et de français. L'approche méticuleuse de Your-Haitian-Translator a permis de s'assurer que chaque phrase était traduite avec précision, capturant l'essence de la conversation tout en préservant la confidentialité et la sensibilité.Pour plus d'informations sur les services de transcription audio et vidéo en créole haïtien de Your-Haitian-Translator ou pour profiter de l'offre de transcription gratuite de 2 minutes, veuillez consulter le site: https://yourhaitiantranslator.com/services-de-transcription-audio-et-video-en-creole-haitien-2-minutes-gratuites/ À propos de Your-Haitian-TranslatorSwans Paul, né et élevé en Haïti et ayant fait ses études aux États-Unis, est le fondateur et propriétaire de YourHaitianTranslator. Avec plus de 8 ans d'expérience en tant que traducteur indépendant de créole haïtien, Swans a travaillé avec diverses agences de traduction dans le monde entier, notamment aux États-Unis, au Canada, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Égypte. En plus des services de traduction de l'anglais vers le créole haïtien, il a travaillé sur des projets de transcription du français vers l'anglais et a la capacité de traduire des audios espagnols et brésiliens-portugais vers l'anglais.

