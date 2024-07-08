美国国际贸易委员会确认宜普电源转换公司关键专利有效 并判定英诺赛科侵犯公司核心专利
此裁决确认了宜普公司对其独有开创性氮化镓技术的专利权，该技术对推动人工智能、卫星、仿人机器人和自动驾驶等领域的快速发展至关重要
国际贸易委员会认为英诺赛科未经授权使用我们的专利技术，这让我们处于一个非常令人羡慕的地位，因为中美两国的监管机构都维持了我们专利的有效性。”EL SEGUNDO, CA, USA, July 8, 2024 /EINPresswire.com/ -- 快速成长的创新企业宜普电源转换公司（Efficient Power Conversion Corporation, EPC，以下简称宜普公司）今日宣布其革命性的氮化镓技术专利在三个月内得到三次认证，标志着公司向氮化镓功率半导体行业的卓越地位更进一步。宜普公司开发的下一代宽禁带半导体对人工智能、卫星、快速充电器、激光雷达、仿人机器人以及其他许多变革性技术的发展均至关重要。
— 宜普公司首席执行官兼联合创始人Alex Lidow博士表示
美国国际贸易委员会（U.S. International Trade Commission, ITC）最新确认宜普公司的两项关键专利有效，并且判定英诺赛科（珠海）科技有限公司（Innoscience (Zhuhai) Technology Company Co., Ltd.）和其子公司英诺赛科美国公司（Innoscience America, Inc.）（以下简称英诺赛科）侵犯了其中一项专利。此次对宜普公司氮化镓技术专利的确认紧跟中国国家知识产权局（CNIPA）的两项类似决定之后。中国国家知识产权局此前分别确认了宜普公司在中国的对应专利的有效性。国际贸易委员会的初步裁定是巩固宜普公司在宽禁带半导体行业领导地位的重要里程碑，并有可能导致今年晚些时候英诺赛科的相关侵权产品进入美国市场受禁。
宜普公司首席执行官兼联合创始人Alex Lidow博士表示：“国际贸易委员会认为英诺赛科未经授权使用我们的专利技术，这让我们处于一个非常令人羡慕的地位，因为中美两国的监管机构都维持了我们专利的有效性。”
Lidow博士补充道：“这是对我们近二十年来辛勤工作、不断投入资源、持续研发从而扩大我们公司具有独特价值的知识产权组合的肯定。”
在过去15年里，宜普公司借助其先发优势开发了200多项与氮化镓相关的专利和150多种产品，其中包括快速发展的集成电路系列、车规级和抗辐射设备。与传统的硅基功率器件相比，氮化镓技术带来了显著的进步，促进了功率器件的效率和开关速度，同时降低了尺寸和成本。氮化镓器件在自动驾驶汽车、医疗和通信设备、下一代快速充电器、无人机、卫星、数据中心、电动自行车、太阳能系统和仿人机器人等各类应用中均发挥着重要作用。尤其值得注意的是，宜普公司的尖端半导体是推动人工智能革命的核心，通过显著节省空间增强了算力，同时减少了能耗。
国际贸易委员会初步裁定宜普公司针对英诺赛科主张的两项专利均有效，同时认为“（英诺赛科）侵犯了宜普公司核心专利（美国专利号No. 8,350,294）”，该项专利广泛应用于多个行业。宜普公司的另一项专利（美国专利号No. 8,404,508）同样被裁定有效，但未受英诺赛科侵权。委员会的最终裁定预计在美国当地时间2024年11月5日发布。
关于功率半导体
行业内通常将半导体芯片分为四大类：逻辑芯片、存储芯片、模拟芯片、以及光电子器件/传感器/分立器件。功率半导体隶属于模拟芯片，用于电能转换和传输以及电路控制。美国国会研究处的报告显示，整个通用模拟芯片中占据最大市场份额的就是功率半导体。下一代功率半导体，比如宜普公司的产品，是在碳化硅和氮化镓等宽禁带半导体上制造的，较传统硅基设备具备耐高温、耐高压、更高效可靠等优越性能。
氮化镓功率半导体被广泛应用于消费电子快充设备、航空、卫星、高密度人工智能服务器、无人机、机器人、自动驾驶汽车、电信设备、医疗电子以及其他创新科技领域。
关于宜普电源转换公司（“EPC”）
宜普公司是电力电子领域的技术领导者，专注于氮化镓（GaN）功率器件的开发和商业化。宜普公司在全球拥有超过700家活跃客户，其电力电子产品被汽车、工业、计算机和空间应用等多个领域的领先公司采用。氮化镓器件对自动驾驶、机器人、卫星和人工智能服务器等下一代技术的发展也至关重要。宜普公司在全球拥有200多项专利和申请，这充分证明了宜普公司在氮化镓功率器件领域的领先创新者地位。
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Renee Yawger
Efficient Power Conversion
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