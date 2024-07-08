美国国际贸易委员会确认宜普电源转换公司关键专利有效 并判定英诺赛科侵犯公司核心专利

此裁决确认了宜普公司对其独有开创性氮化镓技术的专利权，该技术对推动人工智能、卫星、仿人机器人和自动驾驶等领域的快速发展至关重要