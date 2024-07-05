OSL 合作產品佔香港首批現貨虛擬資產 ETF 成交量 88% 的市佔率

OSL 發行商伙伴在現貨比特幣和以太幣 ETF市場中分別占 93% 和 70%成交量份額

香港, July 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 自 2024 年 4 月推出以來 ，現貨虛擬資產交易所買賣基金（ETF）市場見證顯著增長，成交量和資產管理規模（AUM）都不斷擴大。截至發文時，比特幣（BTC）現貨 ETF 成交額達到 1.14 億港元，而以太幣（ETH）現貨 ETF 則達到 3,376萬港元。數據增長顯示出投資者對香港數字資產 ETF 的興趣和投資活動不斷增加。



ETP / 成交額（百萬港元）* 比特幣 ETF 以太幣 ETF 華夏基金（香港） 90.74 17.22 嘉實國際 16.44 6.67 博時基金 7.69 9.87 總計 114.87 33.76

*數據截至香港時間2024年7月5日15:58（來源：香港交易所）

OSL集團（863.HK）旗下深耕數字資產的交易平台OSL數字證券有限公司被委任為華夏基金和嘉實國際首個現貨比特幣和以太幣ETF的虛擬資產交易平台和子託管人。其發行商合作伙伴華夏基金（香港）和嘉年國際（HGI）推出的首批現貨比特幣和以太幣ETF，於香港ETF市場成交量合佔市場總交易份額的 88% 以上。

「OSL 正在持續推動受監管的數字資產創新進入下一階段，包括質押服務和代幣化基金產品。」 - OSL 董事會主席兼行政總裁潘志勇

OSL 作為領先的 ETF 虛擬資產託管和交易平台的成功，體現了其戰略願景和營運卓越。隨著市場不斷增長，OSL 致力於開創新解決方案，並保持其作為數字資產投資信賴夥伴的地位。完

關於OSL

OSL集團（863.HK，前身為BC科技集團）是亞洲領先的金融科技和數字資產上市公司，旗下平台為全球首家獲香港證監會發牌且受保的數字資產平台。公司成立於2018年，在相關領域具有悠久的歷史，其全面且受監管許可的數字資產解決方案亦備受業界認可。

OSL提供市場服務（經紀、交易所及託管）和軟體即服務（SaaS）技術方案，以頂尖數字資產平台交易平台為機構、專業及零售投資者提供全球流動性。OSL安全及受保險保障的錢包，可確保數字資產安全存放和高效交易清算。

隨著數字資產行業的不斷發展，公司亦不斷進步。OSL 簡單而量身訂製的服務，確保環球客戶在不斷發展的數字資產環境中獲得合規的服務。

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