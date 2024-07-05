OSL 合作产品占香港首批现货虚拟资产 ETF 成交量 88%的市场份额

OSL 发行商伙伴在比特币和以太币现货 ETF 市场中各占 93%和 70%的成交量份额

香港, July 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 自 2024 年 4 月推出以来 ，香港数字资产 ETF 市场呈现显著增长态势，成交量和资产管理规模（AUM）都在持续扩张。截至发文时，比特币（BTC）现货 ETF 日内成交额达到 1.14 亿港元，而以太币（ETH）现货 ETF 日内成交额则达到 3,376万港元，充分表明投资者对香港数字资产 ETF 的兴趣日益浓厚，投资活动也在与日俱增。



ETP / 成交额（百万港元） 比特币 ETF 以太币 ETF 华夏基金（香港） 90.74 17.22 嘉实国际 16.44 6.67 博时基金 7.69 9.87 总计 114.87 33.76

*数据截至香港时间2024年7月5日15:58（来源：香港交易所）

其中 OSL 数字证券有限公司作为 OSL 集团（863.HK）旗下香港头部持牌数字资产交易平台，被委任为华夏基金和嘉实国际首支比特币和以太币现货 ETF 的虚拟资产交易平台和子托管人，其发行商合作伙伴华夏基金（香港）和嘉实国际（HGI）推出的首批现货比特币和以太币 ETF，于香港 ETF 市场成交量合占市场总交易份额的 88% 以上。

"OSL 正在持续推动受监管的数字资产创新进入下一阶段，包括质押服务和代币化基金产品。" - OSL 董事会主席兼首席执行官潘志勇

OSL 作为领先的 ETF 托管和交易平台的成功，体现了其战略愿景和运营卓越。随着市场的不断增长，OSL 致力于开创新解决方案，并保持其作为数字资产投资信赖伙伴的地位。

关于OSL

OSL 集团（863.HK，前称 BC 科技集团）是亚洲领先的金融科技和数字资产上市公司，旗下平台为全球首家获香港证监会发牌且受保的数字资产平台。公司成立于2018年，在相关领域具有悠久的历史，其全面且受监管许可的数字资产解决方案亦备受业界认可。

OSL提供市场服务（经纪、交易所及托管）和软件即服务（SaaS）技术方案，以顶尖数字资产平台交易平台为机构、专业及零售投资者提供全球流动性。OSL安全及受保险保障的钱包，可确保数字资产安全存放和高效交易清算。

随着数字资产行业的不断发展，公司亦不断进步。OSL简单而量身订制的服务，确保环球客户在不断发展的数字资产环境中获得合规的服务。

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