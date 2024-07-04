aiMotive 的 aiSim 5 通過 ISO 26262 ASIL D 重新認證

開創先河的 ADAS/AD 模擬安全水平

加州山景城, July 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- aiMotive 為領先全球的汽車模擬技術公司，其最新一代模擬器 aiSim 5 已獲得 TÜV Nord 的 ISO 26262 認證。 aiSim 最初於 2020 年獲得認證，為全球首個獲得該認證的 ADAS/AD 模擬器！



TÜV Nord 已確認 aiSim 5 符合 ISO 26262:2018 汽車安全完整性 D 級 (ASIL D) 標準。 該認證著重模擬器的物理基礎方面、完全確定性以及遵守端到端 ISO 26262 合規開發過程。 該認證涵蓋 33 個基於情景的驗證和確認的客戶用例，包括主要感應器模式的模擬和所有應用程式介面，以實現與其他工具和模型的無縫整合。

汽車行業自動駕駛所需的解決方案空前複雜，只能依靠大規模模擬的結果來解決。 重要的是，aiSim 5 的 ISO 26262 認證簡化了客戶的驗證流程。 透過將 aiSim 整合至驗證流程中，客戶可從簡化的 ISO 標準合規性中受益，從而節省時間、資源和成本。

「從開發 aiSim 第一天起，我們就有兩個目標：一方面，是創建一個從感應器到整個車輛動力學都與現實世界測試密切相關的工具。 另一方面，要令 aiSim 符合汽車規範，以便客戶能安心使用高效的環境模擬，以及具最高安全標準的開放式介面，逐位元重現可信的結果。」aiMotive 軟件工具產品高級副總裁 Szabolcs Janky 透露。

aiSim 5 於 2024 年 1 月推出，代表著模擬技術取得的重大進展。 在基於人工智能的內容創建、完善的感應器模擬以及確定性、可重現環境的支持下，aiSim 5 還融入了 汽車通用智能 (Automotive General Intelligence, AutoGI) ，以實現前所未有的虛擬內容和環境模擬規模。

從 L4 級自動駕駛貨車感應器模擬和電動汽車 ADAS 開發，到複雜的實時 HiL 模擬和基於自適應情景的驗證和確認，我們經認證的模擬器涵蓋最廣泛通用的用例。

關於 aiMotive

aiMotive 是一家具遠見卓識的創新汽車科技公司，為自動駕駛提供全面的工具和硬件解決方案。 aiMotive 憑藉對安全和性能的承諾，堅守汽車行業轉型的最前線。 在 Stellantis 於 2022 年 12 月收購 aiMotive 後，aiSim、aiData 和 aiWare 產品仍然在更廣泛市場上銷售。 這種策略使 aiMotive 能夠與全球 OEM 和一級供應商合作，保持其作為領先全球的自動駕駛解決方案提供商的地位。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://aimotive.com/