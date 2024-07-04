aiMotive 的 aiSim 5 再次通过 ISO 26262 ASIL D 认证

引领 ADAS/AD 仿真安全

加利福尼亚州山景城, July 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球汽车仿真技术领导者 aiMotive 的最新一代仿真器 aiSim 5 已获得 TÜV Nord 的 ISO 26262 认证。 aiSim 最初在 2020 年就获得了认证，是全球首个获得该认证的 ADAS/AD 仿真器！



TÜV Nord 已确认 aiSim 5 符合 ISO 26262:2018 汽车安全完整性等级D级 (ASIL D) 标准。 该认证强调了仿真器的物理特性方面、完全确定性以及端到端 ISO 26262 合规开发流程。 它涵盖了 33 个基于场景的验证和确认的客户用例，包括主要传感器模式和所有应用程序接口的仿真，以实现与其他工具和模型的无缝集成。

汽车行业自动驾驶所需的解决方案空前复杂，只有依靠大规模仿真结果才能解决。 重要的是，aiSim 5 的 ISO 26262 认证简化了客户的验证流程。 通过将 aiSim 集成到验证管线中，客户得以从简化的 ISO 标准合规中获益，节省时间、资源和成本。

“从开发 aiSim 的第一天起，我们就确立了两个目标：一方面，构建一个从传感器到整个车辆动态都与真实世界测试密切相关的工具。 另一方面，使 aiSim 符合汽车标准，从而让我们的客户可以依赖高效的环境仿真。它具有符合最高安全标准的开放式接口，可逐位可重现结果并使其值得信赖。”——aiMotive 软件工具产品高级副总裁 Szabolcs Janky 说。

aiSim 5 将于 2024 年 1 月推出，标志着仿真技术的重大进步。 在基于人工智能的内容创建、经过优化的传感器仿真以及确定性、可重现环境的支持下，aiSim 5 还注入了 汽车通用智能 (AutoGI) ，实现了前所未有的虚拟内容和环境仿真规模。

从 L4 自动卡车传感器仿真和电动汽车 ADAS 开发，到复杂的实时 HiL 仿真和基于自适应场景的验证和确认，我们的认证仿真器涵盖了最广泛的用例。

关于 aiMotive

aiMotive 是一家具有远见的创新型汽车技术企业，为自动驾驶提供全面的工具和硬件解决方案。 凭借对安全和性能的承诺，aiMotive 站在了汽车行业转型的最前沿。 在 Stellantis 于 2022 年 12 月收购 aiMotive 之后，aiSim、aiData 和 aiWare 产品仍向更广阔的市场供应。 这种方式使 aiMotive 能够与全球原始设备制造商和一级供应商合作，保持其作为全球领先自动驾驶解决方案供应商的地位。 如需了解更多信息，请访问 https://aimotive.com/