Preqin 的報告稱，在亞太地區另類市場中，日本和印度對投資者的吸引力與日俱增

儘管全球經濟受壓，Preqin 分析師仍然看好亞太地區的長期前景

倫敦, July 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Preqin 是為另類投資社群提供重要數據和洞見的全球領導者，今天發布了名為 《 2024 亞太地區另類市場》 (Alternatives in APAC 2024) 的報告，針對大中華區、印度、日本、韓國和澳洲，提供區域分析和有關特定國家的見解。 報告顯示，受融資低迷和地緣政治挑戰影響，亞太地區 (APAC) 的短期前景可能不容樂觀，但 Preqin 分析師仍然看好該地區的長期前景。

分析師認為，印度和東南亞等新興市場的核心發展潛力對長期投資者持續具有吸引力，這些市場不乏早期風險投資 (VC) 機會；而日本和韓國等成熟市場則因其房地產市場良好而獲得青睞。*

該報告還指出一個明顯的趨勢：在亞太地區，投資者日益偏好經驗豐富的基金經理多於新手。 根據 Preqin 的數據，在 2023 年，上述兩類基金經理所籌集的平均資本差距高達 7,800 萬美元，是 2015 年以來的新高。 事實上，經驗豐富的基金經理平均籌集近 1.8 億美元，是自 2015 年以來的最高水平，而新手的籌資額則僅僅超過 1 億美元。

日本和印度市場成為投資者的焦點

儘管大多數單一特定國家基金在集資方面遇到困難，但日本在 2023 年籌集的資金總額為 118 億美元，比 2022 年增長了 13.4%， 這主要是由於一些結業的私募股權基金規模超過平常。 該國的寬鬆利率和日圓貶值是為 2023 年交易市場推波助瀾的重要原因，私募資金交易價值達到五年來最高的 348 億美元，超過了 2021 年的峰值，幾乎與中國持平，成為亞太地區最活躍的交易市場之一。 同時，Preqin 分析師亦看好印度市場的長期前景， 印度的私募資金顯著增長，在過去五年中增加一倍，超過其他亞洲國家，當地的私募信貸在亞太地區單一國家資產管理規模 (AUM) 方面名列榜首。

Preqin 副總裁兼亞太地區和估值主管 Angela Lai 是研究見解團隊成員，她表示：「在 2023 年，世界宏觀經濟受壓，拖累全球市場，亞太地區亦未能倖免。 儘管該地區的集資規模可能處於十年來的最低點，而且大多數針對特定國家的基金都難以籌集資金，但由於投資者日益追求多元化的組合且傾向避險，他們對亞洲地區基金的需求有所增加。」

其他主要調查結果包括：

亞太地區的全球環境、社會及管治 (ESG) 基金籌資金額下降幅度超過全球平均水平： 2022 年至 2023 年，ESG 集資額下降了 38%，其中亞太地區受到的打擊最為嚴重，下降了 77%，集資總額從 135 億美元降至 31 億美元。 亞太地區結業的 ESG 基金比例持續下降， 2021 年佔結業基金的 14%，而這一比例在 2023 年下降至 6%；同期，全球 ESG 基金結業數量下降了 10%。

2022 年至 2023 年，ESG 集資額下降了 38%，其中亞太地區受到的打擊最為嚴重，下降了 77%，集資總額從 135 億美元降至 31 億美元。 亞太地區結業的 ESG 基金比例持續下降， 2021 年佔結業基金的 14%，而這一比例在 2023 年下降至 6%；同期，全球 ESG 基金結業數量下降了 10%。 亞太地區寫字樓需求旺盛： 北亞寫字樓市場正成為交易的焦點。 2023 年，寫字樓交易佔亞太地區交易總金額的 39%，佔交易總數的 53%。 尤其是韓國，首爾甲級寫字樓空置率降至 3% 以下，反映需求旺盛。 2024 年第一季度，日本的寫字樓交易亦有所增加，甚至超過韓國，成為亞太地區最活躍的寫字樓資產市場。

北亞寫字樓市場正成為交易的焦點。 2023 年，寫字樓交易佔亞太地區交易總金額的 39%，佔交易總數的 53%。 尤其是韓國，首爾甲級寫字樓空置率降至 3% 以下，反映需求旺盛。 2024 年第一季度，日本的寫字樓交易亦有所增加，甚至超過韓國，成為亞太地區最活躍的寫字樓資產市場。 十年來籌資業務最低迷的一年：由於地緣政治緊張局勢和加息因素，亞太地區的籌資業務大幅下降，無論是結業的基金數量還是集資的總額，均達到十年來的最低水平。 在 2023 年，基金平均籌集約 270 億美元，遠低於五年平均值 695 億美元，以大中華區為重心的籌資在 2023 年大幅減少。

編輯備註：

貨幣為美元

* 基於 Preqin 《 2028 年：另類市場的未來發展》 (Future of Alternatives 2028) 報告的主要調查結果

如果您想了解詳情，或希望與報告的作者交流，請聯絡 Mimi Celeste Taylor，發送電子郵件至 mimiceleste.taylor@preqin.com

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